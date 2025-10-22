7 loài cây trồng trước nhà hút tiền như nam châm: Tôi ước tất cả mọi người đều biết

Từ xa xưa, ông bà ta đã tin rằng, trước nhà là nơi đón khí. Khí tốt thì nhà vượng, khí xấu thì tài tán. Vì vậy, việc chọn cây trồng trước cửa không chỉ để làm đẹp cảnh quan, mà còn là cách gieo mầm phúc cho gia đạo. Dưới đây là 7 loài cây được xem là biểu tượng của tài lộc, may mắn, trồng một lần mà hưởng phúc dài lâu.

1. Cây kim tiền

Kim tiền là loài cây được mệnh danh “cây phát tài đệ nhất”, thân vươn thẳng, lá xanh bóng như ngọc. Theo phong thủy, kim tiền tượng trưng cho dòng chảy tài lộc không ngừng, càng xanh tốt thì càng báo hiệu cuộc sống sung túc. Đặt một chậu kim tiền ở cổng hoặc lối vào, vận khí hanh thông, tiền bạc tự khắc tìm đến.

2. Cây trúc phú quý

Trúc luôn được xem là biểu tượng của người quân tử, hiên ngang, bền bỉ. Nhưng ít ai biết, trúc trồng trước nhà còn mang ý nghĩa “phúc trúc đầy nhà”. Mỗi đốt trúc là một tầng lộc, một năm yên lành. Khi gió thổi qua nghe tiếng lá xào xạc, đó là âm thanh của tài vận đang gõ cửa.

3. Cây lộc vừng

Nhà nào có lộc vừng nở hoa, tin rằng gia chủ sắp đón hỷ sự. Cây lộc vừng ưa sáng, dễ chăm, cành rủ mềm mại như dòng lộc chảy tràn trước cửa. Trong quan niệm dân gian, hoa lộc vừng nở đỏ rực là dấu hiệu của tài lộc, phú quý và đoàn tụ, vì vậy nhiều gia đình chọn trồng ở mặt tiền để giữ lộc trước cửa.

4. Cây cau cảnh

Ngày xưa hầu như nhà nào cũng trồng cau trước sân, không chỉ vì đẹp mà còn bởi cau giúp lưu thông sinh khí, xua tà khí. Thân cau thẳng tắp tượng trưng cho chính trực, còn tàu lá vươn lên biểu hiện cho sự phát triển không ngừng. Nhà có hàng cau đứng trước hiên, người ta tin đó là dấu hiệu của gia đạo yên lành, con cháu hiếu thuận.

5. Cây ngọc bích

Ngọc bích có lá mọng nước, tròn đầy, màu xanh mát mắt. Theo phong thủy, dáng lá tròn tượng trưng cho đồng tiền, nên người ta ví đây là cây tiền tài. Trồng ngọc bích ở lối vào hoặc gần cửa sổ hướng Đông Nam, hướng tài khí sẽ giúp thu hút may mắn, giữ cho dòng tiền trong nhà luôn dồi dào.

6. Cây vạn niên thanh

Đúng như tên gọi, vạn niên thanh là loài cây bền bỉ, sống khỏe, luôn xanh mướt dù ở điều kiện khắc nghiệt. Màu xanh dịu của lá tượng trưng cho sự sinh sôi, trường thọ và an lành. Người ta tin rằng, nhà trồng vạn niên thanh trước cửa thì dù mưa gió thế nào, vận khí vẫn ổn định, của cải không hao mòn.

7. Cây thiết mộc lan

Thiết mộc lan còn gọi là cây phát tài, thân cứng cáp, lá xanh pha vàng tượng trưng cho sự hòa hợp giữa trời và đất. Nếu trồng thiết mộc lan trước nhà, mỗi khi cây ra hoa, đó là điềm báo may mắn, báo hiệu công việc thuận lợi, tiền bạc dồi dào.



