Chỉ với 2 mẫu sơ mi trắng giá chưa đến 500k, Huyền Lizzie tiếp tục làm "náo loạn" khắp cõi mạng

Nói không sai khi mỗi lần Huyền Lizzie vào phim là y như rằng các chị em được mãn nhãn với gu thời trang tinh tế, thanh lịch chuẩn chỉnh phong cách công sở của cô. Chính vì vậy mà Huyền Lizzie luôn được khán giả ưu ái gọi là "diễn viên mặc đẹp nhất VTV" hay "nữ tổng tài chính hiệu của phim giờ vàng"...

Và lần này, khi vào vai Ngân khi trưởng thành trong bộ phim "Cách em 1milimet", Huyền Lizzie lại tiếp tục gây bão khắp cõi mạng. Mỗi bộ cánh Huyền Lizzie đưa vào phim lại tạo thành cơn sốt, khiến chị em công sở phải săn lùng bằng được. Và giờ đây tiếp tục là hai mẫu áo sơ mi trắng của Huyền Lizzie khiến hội chị em không thể ngồi yên.

Huyền Lizzie kết hợp áo sơ mi trắng tay bồng cùng chân váy kaki dáng midi chuẩn chỉnh style công sở, set đồ vừa tôn dáng vừa tôn chiều cao mà hội chị em có thể tham khảo cho những bộ cánh đến sở làm của mình.

Mẫu sơ mi trắng đơn giản với cách điệu ở phần tay áo tạo điểm nhấn nữ tính và khéo hack tuổi cho nàng công sở. Với mẫu sơ mi này, bạn có thể kết hợp cùng rất nhiều kiểu trang phục khác nhau từ quần âu, quần jeans hay chân váy như cách mà Huyền Lizzie đã mặc.

Đây là một set đồ đến từ local brand 2Fleurs, từ áo sơ mi đến chân váy đều toát lên khí chất của một nàng công sở hiện đại, trẻ trung, thanh lịch. Chiếc thắt lưng nhấn vào vòng eo cũng là một cách hack dáng, tạo độ thon gọn một cách khéo léo giúp chị em tự tin hơn với vòng eo của mình.

Áo sơ mi đến từ thương hiệu 2Fleurs có giá 490.000 VNĐ và chân váy kaki 2 lớp đứng phom dáng có giá 610.000 VNĐ. Một mức giá rất phải chăng đối với một set đồ công sở nếu chị em muốn học theo phong cách của Huyền Lizzie trong phim.

Nơi mua: 2Fleurs Áo sơ mi: 490.000 VNĐ Chân váy: 610.000 VNĐ

Một mẫu sơ mi trắng khác cũng chiếm sóng ngay khi Huyền Lizzie mặc lên phim. Đó là một thiết kế sơ mi đứng dáng với cách điệu phần cầu vai, tạo hiệu ứng vai vuông mảnh mai cùng phong thái sang chảnh khi diện.

Với mẫu áo này, Huyền Lizzie chỉ cần mix cùng quần âu đen ống rộng, thêm đôi cao gót đen là đã có ngay một set đồ thanh lịch tuyệt đối và vô cùng tôn dáng



Được biết set đồ từ quần âu đến áo sơ mi mà Huyền Lizzie mặc đều đến từ local brand HAGOO. Dáng sơ mi rất hợp với những chị em công sở theo phong cách thanh lịch, chỉn chu mà không kém phần hiện đại, cá tính.

Mẫu áo của HAGOO có giá 490.000 VNĐ, ngoài sơ mi trắng còn có thêm gam màu vàng nhạt để các nàng công sở tham khảo thêm.



Nơi mua: HAGOO Áo sơ mi: 490.000 VNĐ



