7 giờ mật phục, chặn bắt thành công 2 xe đầu kéo chở nửa tấn ma túy từ Tam Giác Vàng về Việt Nam

Lộ diện đường dây “khủng” xuyên biên giới

Theo VnExpress, thông tin từ Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cho biết, ngày 15/8, lực lượng chức năng phối hợp bắt hai nghi phạm, thu gần 300 kg ma túy đưa từ Lào về Đà Nẵng. Từ kết quả chuyên án này, cơ quan điều tra phát hiện một đường dây buôn bán ma túy quy mô lớn hơn, có sự tham gia của các đối tượng người Trung Quốc, Thái Lan và Myanma.

500 kg ma túy được vận chuyển trên hai xe đầu kéo. Ảnh: Bộ đội Biên phòng Quảng Trị

Nguồn ma túy chủ yếu được vận chuyển từ khu vực Tam Giác Vàng, tập kết tại các tỉnh biên giới Lào, sau đó được đưa về Việt Nam tiêu thụ hoặc trung chuyển sang nước thứ ba. Nhóm tội phạm hoạt động theo cơ chế “mắt xích rời”, không liên hệ trực tiếp, mỗi khâu hoạt động độc lập nhằm tránh bị phát hiện.

Các đối tượng thường ngụy trang ma túy trong xe tải chở hàng xuất nhập khẩu qua biên giới Việt Nam – Lào. Nhận định đây là đường dây cực kỳ nguy hiểm, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị lập chuyên án đấu tranh triệt phá.

7 giờ mật phục, bắt quả tang hai xe đầu kéo

Chiều 4/10, lực lượng biên phòng nắm được thông tin có chuyến hàng lớn sắp qua địa bàn. Ban chuyên án huy động 12 tổ công tác với 120 cán bộ, chiến sĩ, 15 ôtô, trang bị vũ khí và thiết bị nghiệp vụ hiện đại. Hai đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo và Ra Mai (tỉnh Quảng Trị) được xác định là những điểm có khả năng các nghi phạm sẽ di chuyển qua.

Đến khoảng 9h sáng 5/10, lực lượng trinh sát phát hiện hai xe đầu kéo biển số Lào do Sổm Xai Sẻng Sụ Văn và Sỏm Xay Xu Li Xộc (cùng 36 tuổi, trú tỉnh Khăm Muộn, Lào) điều khiển đi qua cửa khẩu Cha Lo, xã Dân Hóa. Sau 7 tiếng mật phục, theo dõi, đến 16h cùng ngày, các tổ công tác đã đồng loạt triển khai chặn bắt. Kết quả, hai tài xế bị bắt quả tang khi đang vận chuyển 500 kg ma túy, chủ yếu là methamphetamine.

Một ghi phạm cùng tang vật. Ảnh: Bộ đội Biên phòng Quảng Trị

“Đây là số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay do Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị chủ trì triệt phá,” – Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Quảng Trị, cho biết. Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Sáng 9/10, Ban Chỉ đạo 1389 của Bộ Quốc phòng khen thưởng 85 triệu đồng cho Ban chuyên án, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thưởng 50 triệu đồng cho Phòng Nghiệp vụ và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo.

UBND tỉnh Quảng Trị tặng bằng khen 2 tập thể và 12 cá nhân, thưởng 35 triệu đồng. "Thành công của chuyên án không chỉ là bắt giữ số lượng ma túy lớn, chặt đứt mắt xích trong đường dây ma túy xuyên quốc gia mà còn đảm bảo được sự an toàn cho cán bộ chiến sĩ thực hiện chuyên án", ông Trần Phong, Chủ tịch tỉnh Quảng Trị cho biết.

Lãnh đạo tỉnh đề nghị Bộ đội Biên phòng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương; phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác bảo vệ an ninh biên giới và phòng, chống tội phạm.

Tỉnh Quảng Trị có đường biên giới dài hơn 409 km tiếp giáp với 3 tỉnh Khăm Muộn, Savannakhet, Salavan (Lào), có 3 cửa khẩu quốc tế đường bộ, 5 cặp cửa khẩu phụ. Địa hình hiểm trở, nhiều lối mòn, sông suối qua lại biên giới nên từ lâu đã trở thành "điểm nóng" mà các đường dây ma túy xuyên quốc gia triệt để lợi dụng hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép ma túy.

Từ năm 2024 đến nay, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phá thành công 15 chuyên án lớn về ma túy, bắt 26 người, thu gần một tấn ma túy các loại.