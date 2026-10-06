7-Eleven đóng toàn bộ các cửa hàng ở một quốc gia châu Á

Thỏa thuận nhượng quyền với Seven & i Holdings của Nhật Bản chấm dứt sau 5 năm khi chuỗi cửa hàng tiện lợi đối mặt với cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Seven & i Holdings, nhà bán lẻ Nhật Bản sở hữu thương hiệu 7-Eleven cho biết toàn bộ các cửa hàng 7-Eleven tại Ấn Độ do công ty con thuộc tập đoàn Reliance Industries vận hành theo thỏa thuận nhượng quyền đã đóng cửa từ cuối tháng 9.

Seven & i Holdings ký thỏa thuận nhượng quyền với Reliance Retail vào năm 2021, đưa thương hiệu 7-Eleven vào thị trường Ấn Độ. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh gặp khó khăn trong việc tạo lợi nhuận khi phải cạnh tranh với các nhà bán lẻ trong nước và các nền tảng thương mại nhanh đang phát triển mạnh.

Với việc toàn bộ 31 cửa hàng 7-Eleven còn lại đã đóng cửa, mối quan hệ hợp tác kéo dài 5 năm giữa hai bên dự kiến đi đến hồi kết.

Tại Ấn Độ, các cửa hàng tạp hóa nhỏ trong khu dân cư, thường được gọi là kirana , từ lâu đã đóng vai trò cung cấp thực phẩm và nhu yếu phẩm hàng ngày cho người dân. Trong những năm gần đây, các nền tảng thương mại nhanh cũng nhanh chóng mở rộng, cung cấp dịch vụ giao hàng tận nhà đối với hàng tạp hóa và các mặt hàng thiết yếu.

Trước đó, Reliance từng vận hành khoảng 60 cửa hàng 7-Eleven tại Ấn Độ. Tuy nhiên, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các đối thủ trong lĩnh vực bán lẻ khiến việc xây dựng một mô hình kinh doanh có lợi nhuận trở nên khó khăn.

Seven & i Holdings cho biết sau khi thỏa thuận nhượng quyền với Reliance kết thúc, tập đoàn sẽ tiếp tục xem xét “nhiều lựa chọn khác nhau” nhằm phát triển hoạt động kinh doanh tại Ấn Độ trong dài hạn.

Trước khi bắt tay với Reliance, Seven & i Holdings từng lên kế hoạch gia nhập thị trường Ấn Độ thông qua Future Group, một trong những nhà bán lẻ lớn của nước này. Tuy nhiên, thỏa thuận bị chấm dứt vào năm 2021 trong bối cảnh tình hình tài chính của Future Group xấu đi, và chưa có cửa hàng 7-Eleven nào được mở.

Trong khi đó, Lawson, một trong những chuỗi cửa hàng tiện lợi lớn của Nhật Bản, đang chuẩn bị bước vào thị trường Ấn Độ. Doanh nghiệp này dự kiến mở cửa hàng đầu tiên tại Mumbai vào năm 2027, sau đó mở rộng lên 100 cửa hàng vào năm 2030.

Khi thị trường cửa hàng tiện lợi Nhật Bản đã tiến gần trạng thái bão hòa, Lawson đang hướng tới thị trường Ấn Độ để tận dụng nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng của tầng lớp trung lưu tại quốc gia Nam Á này.

Theo Nikkei Asia