7 bước giữ lớp makeup bền đẹp suốt ngày Tết đi chơi nhiều

Dịp Tết là khoảng thời gian ai cũng muốn mình xuất hiện với diện mạo chỉn chu nhất: đi chúc Tết họ hàng, gặp gỡ bạn bè, du xuân, chụp ảnh từ sáng tới tối. Thế nhưng thực tế lại khá "phũ": chỉ mới nửa ngày, lớp nền đã trôi, da bóng dầu, son phai màu, eyeliner lem nhẹ. Để lớp makeup bền đẹp cả ngày dài bất chấp ăn uống - di chuyển - thời tiết, bí quyết không nằm ở việc trang điểm thật dày mà ở cách chuẩn bị và khóa makeup đúng cách. Dưới đây là 7 bước đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả.

1. Dưỡng ẩm da kỹ càng - nền tảng để makeup bám lâu

Nhiều người vẫn nghĩ da dầu thì không cần dưỡng ẩm kỹ, nhưng đây chính là sai lầm khiến lớp nền nhanh trôi. Khi da thiếu ẩm, tuyến dầu sẽ hoạt động mạnh hơn để bù nước, làm lớp makeup dễ bị trượt và xuống tông. Trước khi makeup, hãy làm sạch da nhẹ nhàng rồi cấp ẩm đầy đủ với toner, serum và kem dưỡng mỏng nhẹ. Ưu tiên kết cấu thấm nhanh, không nhờn rít để da căng bóng tự nhiên nhưng vẫn khô ráo. Khi da đủ ẩm, nền sẽ bám chặt hơn, hạn chế tình trạng mốc nền hay cakey khi ngồi lâu trong phòng điều hòa hoặc di chuyển ngoài trời.

Nơi mua: Laneige Water Bank Blue Hyaluronic Gel Cream

2. Dùng kem lót để da đều màu, giữ lớp makeup lâu trôi

Kem lót chính là "cầu nối" giữa skincare và makeup, giúp làm mịn bề mặt da và tăng độ bám cho lớp nền. Với ngày Tết phải trang điểm nhiều tiếng, kem lót gần như là bước không thể bỏ qua. Tùy loại da, bạn có thể chọn kem lót kiềm dầu, che phủ lỗ chân lông hoặc cấp ẩm nhẹ. Khi thoa, chỉ cần một lượng vừa đủ, tập trung ở vùng chữ T, hai bên cánh mũi và những khu vực dễ trôi nền. Đừng quên đợi kem lót set lại khoảng 30-60 giây trước khi đánh nền để đạt hiệu quả tốt nhất.

Nơi mua: Kem nâng tông da Carslan Kem lót che khuyết điểm hiệu quả

3. Chọn nền mỏng nhẹ nhưng bám da tốt

Một lớp nền quá dày không giúp makeup lâu trôi hơn mà ngược lại còn dễ bị nứt, xuống tông và kém tự nhiên khi chụp ảnh. Bí quyết là chọn nền mỏng nhẹ nhưng có độ bám cao. Hãy tán nền theo từng lớp mỏng, dùng mút ẩm hoặc cọ để dặm đều thay vì miết mạnh. Nếu cần che khuyết điểm, chỉ nên dặm thêm một chút ở vùng cần thiết. Cách này giúp lớp nền nhìn tự nhiên, lâu trôi mà không gây cảm giác nặng mặt - rất phù hợp cho những ngày Tết phải makeup suốt từ sáng đến tối.

Nơi mua: TIRTIR Phấn nước Che Phủ Toàn Diện Mask Fit Red Cushion

4. Phủ phấn mỏng nhẹ, chọn loại tự nhiên

Phấn phủ có nhiệm vụ khóa nền và hạn chế bóng dầu, nhưng nếu dùng quá tay sẽ khiến da khô, mốc và già hơn. Tốt nhất nên chọn phấn phủ mịn nhẹ, tiệp da, finish tự nhiên. Khi phủ phấn, chỉ tập trung vào những vùng dễ đổ dầu như trán, mũi, cằm. Dùng cọ lớn hoặc bông phấn dặm nhẹ, tránh chà xát mạnh. Lớp phấn mỏng sẽ giúp da ráo mịn suốt nhiều giờ mà vẫn giữ được độ tươi tắn.

5. Chọn mascara, eyeliner chống trôi

Ngày Tết thường phải di chuyển nhiều, ăn uống, thậm chí gặp thời tiết nắng nóng hoặc mưa phùn, vì vậy makeup mắt rất dễ lem nếu không chọn đúng sản phẩm. Hãy ưu tiên mascara và eyeliner chống trôi, chống nước. Trước khi đánh mắt, có thể phủ một lớp phấn mỏng lên bầu mắt để hạn chế dầu thừa. Nhờ vậy, mắt vẫn sắc nét, không lem nhem dù hoạt động cả ngày dài.

6. Đánh 2 lớp son: Son dưỡng rồi tới son lì/son tint

Muốn môi mềm mại nhưng màu son vẫn bền, hãy áp dụng cách đánh son hai lớp. Trước tiên, thoa một lớp son dưỡng mỏng để môi đủ ẩm, chờ khoảng 1-2 phút rồi bặm nhẹ cho bớt độ bóng. Sau đó, đánh son lì hoặc son tint để giữ màu lâu hơn. Cách này không chỉ giúp son lên màu đẹp mà còn hạn chế tình trạng khô môi, bong tróc khi phải nói chuyện và ăn uống liên tục trong ngày Tết.

Nơi mua: Son Pha Lê 3CE Misty Lip Bare

7. Xịt khóa lớp makeup - bước "chốt hạ" không thể thiếu

Xịt khóa makeup chính là "lá chắn" giúp cố định toàn bộ lớp trang điểm. Sau khi hoàn thành makeup, giữ chai xịt cách mặt khoảng 20-30cm và xịt đều theo hình chữ X hoặc chữ T. Lớp xịt khóa sẽ giúp các lớp phấn tiệp vào da, giảm cảm giác bột phấn và tăng độ bền cho makeup. Nếu cần, bạn có thể mang theo xịt khoáng để cấp ẩm nhẹ trong ngày mà không làm trôi nền.

Nơi mua: Xịt Khóa Nền Cố Định Glamrr Q Vegan Super Stay Makeup Fixer

Giữ lớp makeup bền đẹp ngày Tết không hề khó, quan trọng là làm đúng thứ tự và chú ý từng chi tiết nhỏ. Chỉ với 7 bước trên, bạn hoàn toàn có thể tự tin đi chơi, chụp ảnh, gặp gỡ từ sáng đến tối mà vẫn giữ được gương mặt tươi tắn, rạng rỡ. Một lớp makeup bền đẹp không chỉ giúp bạn xinh hơn mà còn khiến những khoảnh khắc ngày Tết thêm trọn vẹn và đáng nhớ.