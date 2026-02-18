5 sai lầm skincare bác sĩ mong chị em dừng hẳn nếu không muốn da xuống cấp, lão hóa trước tuổi

Chăm sóc da tưởng đơn giản nhưng lại là "bài toán" khiến nhiều chị em đau đầu. Không ít người đầu tư mỹ phẩm đắt tiền, quy trình cầu kỳ nhưng làn da vẫn không khá hơn, thậm chí còn xấu đi. Lý do đôi khi không nằm ở sản phẩm, mà ở chính những thói quen sai lầm kéo dài.

Dưới đây là 5 lỗi chăm sóc da phổ biến được các bác sĩ da liễu cảnh báo nên dừng càng sớm càng tốt nếu không muốn da nhanh lão hóa, nhạy cảm và xuống cấp.

1. Tẩy tế bào chết quá mức

Tẩy tế bào chết giúp loại bỏ lớp sừng già cỗi, làm da sáng và mịn hơn – điều này hoàn toàn đúng. Nhưng vấn đề nằm ở hai chữ "quá mức". Nhiều người nghĩ rằng càng tẩy nhiều da càng đẹp, nên ngày nào cũng dùng scrub, peel da hoặc kết hợp cả tẩy da chết vật lý lẫn hóa học.

Theo bác sĩ da liễu Marisa Garshick tại New York, việc lạm dụng tẩy tế bào chết có thể làm tổn thương hàng rào bảo vệ da, gây đỏ rát, nổi mụn, tăng nhạy cảm và thậm chí tạo ra những vi tổn thương li ti trên bề mặt da. Khi hàng rào da bị phá vỡ, da sẽ lão hóa nhanh hơn, dễ viêm, tăng nguy cơ tăng sắc tố và làm nặng thêm các bệnh lý như viêm da cơ địa hay rosacea.

Các bác sĩ khuyên rằng, với da mặt, chỉ nên tẩy tế bào chết nhẹ nhàng tối đa 2–3 lần mỗi tuần, và luôn lắng nghe phản ứng của da.

2. Chỉ dùng kem chống nắng vào mùa hè

Đây là lỗi kinh điển nhưng vẫn rất phổ biến. Nhiều người cho rằng chỉ khi trời nắng gắt hoặc đi biển mới cần chống nắng. Thực tế, tia UVA và UVB – nguyên nhân hàng đầu gây lão hóa sớm, nám, đốm nâu và ung thư da – tồn tại quanh năm, kể cả khi trời râm mát, nhiều mây hay đang ngồi trong nhà cạnh cửa sổ.

Bác sĩ Mona Gohara tại Connecticut, Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng, sử dụng kem dưỡng hoặc kem chống nắng phổ rộng với SPF từ 30 trở lên mỗi ngày chính là lời khuyên chống lão hóa và bảo vệ sức khỏe da quan trọng nhất. Mùa đông, mùa thu hay những ngày không thấy nắng vẫn cần thoa chống nắng đầy đủ nếu bạn muốn làn da khỏe lâu dài.

3. "Bỏ quên" vùng cổ và thềm ngực

Chăm chút cho da mặt từng bước nhưng lại bỏ qua cổ và thềm ngực là thói quen rất nhiều người mắc phải. Da vùng cổ mỏng hơn, ít tuyến dầu hơn da mặt nên dễ khô, nhăn và chảy xệ sớm. Khi không được bảo vệ, vùng da này nhanh chóng xuất hiện đốm nâu, nếp nhăn và tình trạng da nhăn nheo như giấy.

Bác sĩ Janiene Luke tại California, Hoa Kỳ cho biết, nhiều người dùng sản phẩm chống lão hóa và chống nắng rất kỹ cho mặt nhưng lại dừng lại ở xương hàm. Điều này tạo ra sự khác biệt rõ rệt giữa da mặt và da cổ – thềm ngực theo thời gian. Nguyên tắc đơn giản là: những gì bạn dùng cho mặt, hãy thoa cho cả cổ và thềm ngực.

4. Bôi chồng quá nhiều hoạt chất mạnh lên da

AHA, BHA, retinol, vitamin C… đều là những hoạt chất "vàng" trong chăm sóc da. Nhưng khi dùng cùng lúc, đặc biệt trong cùng một buổi tối, chúng có thể biến thành "thảm họa" cho làn da. Không ít người từng trải qua cảm giác da đỏ bừng, châm chích, bong tróc chỉ sau một đêm vì kết hợp quá nhiều hoạt chất mạnh.

Theo bác sĩ Garshick, việc dùng retinol cùng chất tẩy da chết hóa học có thể khiến da bị quá tải, dẫn đến kích ứng nặng, thậm chí bỏng hóa học. Về lâu dài, da trở nên nhạy cảm mạn tính, viêm kéo dài và dễ khởi phát rosacea. Thay vì "đánh úp" làn da, hãy sử dụng tối đa một hoạt chất mạnh mỗi tối và quan sát phản ứng của da.

5. Không dưỡng ẩm đủ

Da dầu hay da hỗn hợp không có nghĩa là không cần dưỡng ẩm. Ngược lại, thiếu ẩm khiến da tiết dầu nhiều hơn để bù đắp, đồng thời làm hàng rào bảo vệ da suy yếu. Bác sĩ Garshick cho biết, da thiếu ẩm dễ kích ứng, viêm và xỉn màu – đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến da lão hóa nhanh.

Dưỡng ẩm đầy đủ từ mặt đến cơ thể với các thành phần hút ẩm như hyaluronic acid, glycerin và các chất làm mềm như squalane, ceramide là điều bắt buộc. Sản phẩm không nhất thiết phải quá đặc hay nhờn, quan trọng là bạn dùng đều đặn và đúng cách.

