7 bộ váy khiến đồng nghiệp khen tôi trông như “tiểu thư nhà giàu”

Không cần phải dát đầy logo mới toát ra khí chất “con gái cưng của gia đình giàu có”, chỉ cần chọn khéo những chiếc váy có phom dáng tinh tế, chất liệu bay bổng và gam màu sang trọng, bạn cũng có thể hóa thân thành nàng tiểu thư thanh lịch. Dưới đây là 7 gợi ý váy mà tôi đã mặc, mỗi set đều phù hợp để đi hẹn hò, dự tiệc hay xuất hiện trong ngày sinh nhật đặc biệt.

Gam be nhẹ nhàng kết hợp lớp tulle bồng bềnh tạo hiệu ứng bay bay, cực hợp khi bạn muốn xuất hiện thật nữ tính. Váy dáng dài chấm mắt cá, đi cùng sandal quai mảnh và túi nhỏ xinh, gợi nhớ đến hình ảnh tiểu thư phương Tây dự tiệc trà chiều.

Một trong những outfit khiến tôi được khen nhiều nhất chính là set váy trắng ren phối áo thun ôm dáng. Khi mix cùng túi nâu nhạt và sandal nude, outfit vừa đơn giản vừa tạo hiệu ứng “clean girl” tinh tế, hợp đi dạo trung tâm thương mại hoặc buổi gặp mặt thân mật.

Chiếc váy sát nách màu nude với điểm nhấn hoa vải ở vai, mix cùng chân váy voan hoa mềm mại, vừa kín đáo vừa cuốn hút. Khi cầm thêm chiếc túi Chanel trắng, cả outfit lập tức nâng tầm, gợi cảm giác mong manh nhưng cực kỳ sang trọng.

Chiếc váy bodycon ren xanh ngọc ôm sát cơ thể, vừa gợi cảm vừa giữ được sự thanh lịch. Chi tiết ren tinh xảo tôn dáng, mix cùng giày đính đá và túi trắng nhỏ gọn. Đây là kiểu váy mà bạn chỉ cần mặc thôi đã toát ra khí chất “con nhà tài phiệt”.

Một set đồ đậm chất vintage: váy ren ôm body phối thêm áo choàng voan mỏng màu hồng nude. Chỉ cần đứng yên thôi cũng đủ khiến người khác liên tưởng đến tiểu thư trong những bữa tiệc thượng lưu thập niên 90. Nhẹ nhàng nhưng sang chảnh “không lối thoát”.

Sự kết hợp giữa áo không tay xanh pastel cổ cao cùng chân váy trắng họa tiết xanh tạo nên vẻ ngoài nền nã nhưng không kém phần kiêu kỳ. Thêm chiếc thắt lưng nhỏ nhấn eo và túi xách classic, set đồ này cực lý tưởng cho tiệc tối hoặc buổi hẹn sang trọng.

Gam xanh baby kết hợp họa tiết loang mờ ảo trên nền vải voan bồng bềnh khiến outfit này trở nên vừa ngọt ngào vừa xa hoa. Khi phối cùng túi xách tiệp màu và giày mules đính đá, bạn sẽ trông như nàng thơ bước ra từ một khung hình Paris lãng mạn.

Gợi ý mua sắm:

