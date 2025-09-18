HH Ngọc Hân diện loạt váy tiền triệu trong giai đoạn bầu bí

Sau 6 năm kết hôn, hoa hậu Ngọc Hân thông báo tin vui mang thai con đầu lòng vào tháng 2 vừa qua. Với người đẹp, đây là "món quà đặc biệt" mà hai vợ chồng cô mong ngóng từ lâu. Từ lúc mang bầu, Ngọc Hân luôn chú trọng giữ gìn sức khỏe và thường xuyên chia sẻ những bí kíp ăn uống, nghỉ ngơi với các chị em. Về khoản phục trang, cô ưu tiên cho những item thoải mái, gọn gàng để tiện vận động. Cùng xem HH Ngọc Hân đã chọn diện váy áo như nào khi bầu bí.

Trong hình ảnh mới, khi bụng bầu đã lộ rõ, Ngọc Hân chọn diện mẫu đầm ren vừa nữ tính lại vừa mềm mại. Đầm dáng suông rộng thoải mái để cô tiện vận động, di chuyển. Thiết kế vải ren hoa thêm chi tiết nơ trước ngực tăng thêm vẻ nữ tính cho mẹ bầu.

Nơi mua: Glam Nest - Giá: 1.010k

Khi khác, nàng hậu điệu đà đi ăn hàng với mẫu đầm chấm bi có thêm các chi tiết xếp ly ở tay, cut out ở phần vai gợi cảm. Dáng đầm này phù hợp với những ngày hè oi ả. Vì đầm vốn đã có thiết kế cầu kỳ, nên mẹ bầu chẳng cần làm tóc, makeup, phụ kiện quá nhiều cũng đã đủ ghi điểm xinh tươi.

Nơi mua: MEGAU - Giá: 1.428k

Với mẹ bầu như Ngọc Hân, những mẫu đầm voan bồng bềnh là sự lựa chọn hợp lý khi vừa ghi điểm xinh tươi lại vừa che bụng bầu hiệu quả. Chiếc đầm trắng của GRACE&Co giúp Ngọc Hân tỏa sáng rangh rỡ dù không makeup hay làm tóc cầu kỳ.

Giống như nhiều mẹ bầu khác, Ngọc Hân cũng chọn diện đầm lưới Uniqlo khi mang bầu. Đầm có phom suông với chất vải có độ co giãn, thoáng mát giúp cô luôn thoải mái khi diện.

Nơi mua: Uniqlo - Giá: 980k

Những mẫu váy họa tiết kẻ sọc dọc cũng là item mà mẹ bầu nên ưu ái vì kiểu họa tiết này sẽ tạo cảm giác bạn trông cao ráo, mảnh mai hơn.