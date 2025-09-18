Học sao Việt bí quyết dưỡng và hỗ trợ tóc mới mọc chắc khoẻ!

Dưới ánh đèn rực rỡ của phim trường, hay giữa những khoảnh khắc đời thường giản dị, mái tóc chính là điểm nhấn tạo nên vẻ đẹp cho các nữ diễn viên. Với Oanh Kiều và Quỳnh Lam, hai gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, việc giữ tóc khỏe mạnh, óng ả không chỉ là nhu cầu làm đẹp, mà còn giúp họ luôn tự tin trước ống kính.

Sự tự tin ấy được củng cố hơn kể từ khi cả hai diễn viên lựa chọn Serum dưỡng tóc và da đầu Nguyên Xuân – sản phẩm mới ra mắt từ thương hiệu "dầu gội quốc dân" Nguyên Xuân, mang đến giải pháp chăm sóc chuyên sâu cho mái tóc và da đầu.

Diễn viên Quỳnh Lam và Oanh Kiều lựa chọn Serum Dưỡng chất dưỡng tóc và da đầu Nguyên Xuân trong chu trình chăm sóc tóc.

Quỳnh Lam – nét đẹp cổ điển và bí quyết giữ gìn mái tóc dài đen óng mượt

Được mệnh danh là "Nữ hoàng phim xưa", nổi tiếng với những bộ phim như Con Gái Chị Hằng, Đi Qua Mùa Mưa, Mãi Theo Bóng Em…, Quỳnh Lam ghi dấu ấn với vẻ đẹp đậm chất Á Đông, mái tóc dài, đen mượt đã trở thành biểu tượng gắn liền với cô trên màn ảnh. Với Quỳnh Lam, mái tóc không chỉ là yếu tố thẩm mỹ mà còn là "chất liệu diễn xuất", giúp khắc họa rõ nét hình tượng trong mỗi bộ phim.

Tuy nhiên, việc quay phim nhiều ngày liên tiếp dưới ánh nắng gay gắt hay trong điều kiện khắc nghiệt cũng khiến mái tóc và da đầu chịu nhiều tổn thương. Quỳnh Lam tâm sự: "Quay phim có những ngày phải ở nguyên ngoài trời, rất nắng rất nóng, ngày nào cũng làm tóc xịt keo, thức khuya dậy sớm, ngủ không đủ cho nên tình trạng rụng tóc rồi tóc khô xơ, yếu xảy ra thường xuyên. Đó là lúc Lam nhận ra cần chăm sóc mái tóc cẩn thận, tỉ mỉ như chăm sóc chính làn da của mình."

Diễn viên Quỳnh Lam với mái tóc đen dày, óng mượt để lại ấn tượng lớn trong mắt khán giả.

Serum dưỡng chất dưỡng tóc & da đầu Nguyên Xuân chính là người bạn đồng hành trong quá trình chăm sóc mái tóc: "Sau thời gian sử dụng, tôi cảm nhận tóc chắc khỏe hơn, da đầu cũng thông thoáng, dễ chịu. Nhờ vậy, mái tóc dài vẫn luôn là niềm tự hào của tôi, cả trên phim trường lẫn ngoài đời."

Oanh Kiều: chăm sóc mái tóc chắc khỏe là chìa khóa để hóa thân vào từng vai diễn

Được khán giả yêu mến bởi nét đẹp trong trẻo, nhẹ nhàng cùng lối diễn tự nhiên, Oanh Kiều luôn xuất hiện với mái tóc chỉn chu, ấn tượng. Nhưng phía sau màn ảnh, cô cũng đối mặt với không ít thử thách do thường xuyên phải thay đổi kiểu tóc, tạo kiểu bằng nhiệt, thậm chí nhuộm màu cho phù hợp với từng nhân vật.

Oanh Kiều chia sẻ: "Mỗi vai diễn là một kiểu tóc mới, khi thì uốn cong, khi thì ép thẳng tạo kiểu liên tục, tiếp xúc hóa chất thường xuyên khiến tóc yếu đi từng ngày".

Chính vì vậy, việc tìm ra một giải pháp nuôi dưỡng và phục hồi tóc là điều cô ưu tiên hàng đầu. Và serum dưỡng chất dưỡng tóc và da đầu Nguyên Xuân đã trở thành lựa chọn giúp cô an tâm: "Có những ngày mình không cần soi gương để biết tóc đang khỏe, chỉ cần cảm nhận bằng tay sợi tóc chắc khỏe và tràn đầy sức sống là đủ biết mình đã chăm sóc tóc đúng cách, vì tóc đẹp không chỉ để nhìn mà còn để mình cảm thấy yêu bản thân hơn mỗi ngày."

Mái tóc chắc khỏe giúp Oanh Kiều tự tin tỏa sáng trong từng vai diễn.

Serum dưỡng chất dưỡng tóc và da đầu Nguyên Xuân - tinh túy từ dược liệu cổ truyền để chăm sóc mái tóc chắc khỏe.

Serum dưỡng chất dưỡng tóc và da đầu Nguyên Xuân là thành quả của hành trình nghiên cứu bền bỉ từ Trung tâm Dược mỹ phẩm Hoa Linh. Sản phẩm kế thừa bí quyết dưỡng tóc từ dược liệu cổ truyền phương Đông, kết hợp cùng công nghệ hiện đại để phát triển giải pháp chuyên biệt cho mái tóc và da đầu phụ nữ Việt Nam. Đây là sự hòa quyện giữa tinh hoa dược liệu thiên nhiên và thành tựu khoa học, mang đến công dụng giúp dưỡng tóc và da đầu, giúp chân tóc chắc khoẻ, góp phần giảm tóc gãy rụng, giúp tóc trông dày và đen hơn.

Trong mỗi giọt serum là sự chắt lọc của nhiều thành phần tốt cho tóc và da đầu như: Vỏ bưởi, Hoa Cỏ ba lá, Thông Larix, Sâm, Lá Trà xanh, Lá cải xoong, Mầm Đậu nành, Mầm Lúa mạch, Rễ Hoàng cầm.

Serum Dưỡng chất dưỡng tóc và da đầu Nguyên Xuân hỗ trợ tóc mới mọc với bảng thành phần dược liệu thiên nhiên an toàn, lành tính.

Cách sử dụng đơn giản: Xịt trực tiếp lên tóc và da đầu 1–2 lần/ngày và massage nhẹ nhàng để dưỡng chất thấm sâu vào da đầu và chân tóc. Không cần gội lại, không gây nhờn rít. Sản phẩm phù hợp cho cả nam và nữ, người gặp tình trạng tóc khô xơ, tóc thưa mỏng, chân tóc yếu dễ gãy rụng.

Sử dụng đều đặn kèm dầu gội, dầu xả dược liệu Nguyên Xuân để đạt được hiệu quả tối đa.

Đơn vị phân phối: Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoa Linh

Địa chỉ: 56 Trương Công Giai, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Trải nghiệm Serum dưỡng chất dưỡng tóc và da đầu Nguyên Xuân tại:

Shopee: https://shopee.vn/a-i.204172029.43909340104

Tiktok: https://shop.tiktok.com/view/product/1732061948540913354

Lazada: https://www.lazada.vn/products/i3157378153.html