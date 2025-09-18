Có gì đặc biệt ở bộ sưu tập 15 viên đá trong chiến dịch kỷ niệm 150 năm của SABECO?

Bộ sưu tập nằm trong Chiến dịch kỷ niệm 150 năm di sản vươn cao của SABECO. Không chỉ tri ân hành trình hơn một thế kỷ gắn bó cùng người Việt qua bao đổi thay, đây còn là lời cam kết tiếp tục tôn vinh văn hóa, nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc và tinh thần đoàn kết cho thế hệ mai sau.

Viên đá biểu tượng HCV Thế vận hội - Nằm trong Bộ Sưu tập Viên Đá Biểu Tượng

Từ một xưởng nước đá năm 1875…

Bắt đầu từ xưởng nước đá năm 1875, nơi góp phần khởi nguồn cho thói quen thưởng thức bia cùng đá lạnh. Và Bia Saigon cũng được truyền cảm hứng từ những khoảnh khắc đổi thay của đất nước đến mỗi dịp sum vầy, ăn mừng đánh dấu cột mốc quan trọng của lịch sử, thương hiệu đã luôn được ưu ái hiện diện như một phần của niềm chung vui.

Gian hàng Sabeco trong Triển lãm Thành tựu đất nước "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do Hạnh phúc"

Bộ sưu tập "Viên Đá Biểu Tượng" vì thế được ra đời như một lời tri ân và niềm thôi thúc được cùng người Việt viết tiếp câu chuyện hôm nay. Làm từ chính Bia Saigon, mỗi viên đá vừa lưu giữ vị bia Việt đậm đà, vừa khắc họa những biểu tượng gắn kết và khát vọng vươn cao của dân tộc.

15 Viên Đá Biểu Tượng - Dấu ấn những cột mốc lịch sử và văn hóa Việt Nam

Dựa trên 6 lĩnh vực thuộc giải thưởng "Vinh Danh Người Truyền Lửa", Bia Saigon đã tái hiện nên hành trình 15 Viên Đá Biểu Tượng.

Hành trình ấy bắt đầu từ những dấu ấn thấm đẫm tinh thần, ý chí và sức sáng tạo không ngừng nghỉ của con người – từ đôi bàn tay nghệ nhân tạo nên gốm Bát Tràng, chiếc nón lá mộc mạc, tiếng đờn ca tài tử ngân vang, đến vẻ đẹp trầm mặc của cố đô Huế. Tất cả không chỉ là di sản, mà còn là nền tảng để con người hôm nay tiếp bước – kiến tạo những kỳ quan mới như rừng Cúc Phương được bảo tồn bền vững, hang Sơn Đoòng được chinh phục bởi khoa học và du lịch mạo hiểm, hay cả những 'nhà máy bia xanh' tiên phong cho xu hướng phát triển bền vững và thân thiện với môi trường

Mảng màu hiện đại thêm phần rực rỡ với tuyến Metro, thủy điện Sơn La, vệ tinh Vinasat-1, robot Vibot… Và để trọn vẹn hơn, không thể thiếu những biểu tượng tinh thần và thể thao: Việt Võ Đạo, kỳ tích bóng đá nữ, tấm huy chương vàng lịch sử, cùng các dự án cộng đồng như "Thắp sáng đường quê".

Bộ sưu tập Viên Đá Biểu Tượng trong Đêm Di Sản

Qua bức tranh sống động đó, Bia Saigon muốn khắc họa niềm tin rằng: Hơn cả một vị bia, thương hiệu còn là chứng nhân và bạn đồng hành cùng những dấu son lịch sử, sẻ chia niềm tự hào Việt Nam với mọi thế hệ.

Bia Saigon đồng hành cùng chuyên mục "Việt Nam Vươn Mình"

Chưa dừng lại ở Chiến dịch kỷ niệm 150 năm di sản vươn cao của SABECO, Bia Saigon tiếp tục hành trình lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc qua chuyên mục đặc biệt "Việt Nam Vươn Mình".

Đây là series phóng sự phát sóng trên VTVGo và các kênh mạng xã hội của VTV, nơi khán giả được gặp gỡ những con người bình dị nhưng làm nên câu chuyện phi thường.

Đó có thể là một nhà khoa học miệt mài tìm ra loại thuốc cứu người, một nghệ sĩ gửi gắm năng lượng chữa lành qua âm nhạc, hay một tình nguyện viên lặng lẽ mang hy vọng đến cho cộng đồng. Mỗi câu chuyện đều là minh chứng rằng sự phát triển bền vững không chỉ nằm ở kinh tế, mà còn ở niềm hạnh phúc của con người và những giá trị gắn kết mà họ tạo nên.

Bia Saigon - chứng nhân và bạn đồng hành cùng những dấu son lịch sử, sẻ chia niềm tự hào Việt Nam với mọi thế hệ.

Trên hành trình 150 năm, tinh thần Việt Nam luôn là nguồn sức mạnh bền bỉ – kiêu hãnh, vững vàng và không ngừng vươn lên. Đồng hành cùng dòng chảy ấy, Bia Saigon lan tỏa niềm tin vào một Việt Nam phát triển mạnh mẽ, gắn kết vươn cao và tự tin khẳng định mình trên hành trình hội nhập và vươn tầm thế giới.

