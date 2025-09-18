5 món đồ bếp đáng mua nhất năm nay - vụng mấy cũng thành đảm đang

Những món đồ bếp tiện lợi, giá cả phải chăng đang trở thành "trợ thủ đắc lực" giúp các cô nàng dù vụng về đến đâu cũng có thể tự tin vào bếp. Ghé qua kênh của Ngọc (TikTok @nocplanet với 2,2 triệu lượt yêu thích), các chị em sẽ khám phá được rất nhiều những món đồ dùng bếp vừa tiện vừa rẻ lại cực kỳ hữu ích đối với những ai vụng về trong khoản bếp núc hay dọn dẹp.

Đó là những món đồ rất đơn giản nhưng lại cực kỳ tiện lợi, giúp căn bếp của bạn thêm gọn gàng, ngăn nắp và nhất là không bị mẹ chồng "soi lên soi xuống" suốt ngày.

1. Rổ nhựa quay rau quả

Vẩy rau là một công đoạn mà không phải ai cũng đủ "khéo léo" để có thể thực hiện được. Nhìn thì đơn giản, nhưng một khi đã không biết thì có tập cả chục lần vẫn cứ lóng ngóng. Và đây là món đồ "chữa cháy" cho sự vụng về của các chị em.

Chiếc rổ quay rau này chính là phát minh cực kỳ hữu hiệu đối với các chị em không biết vẩy rau, Bạn chỉ cần có rau hay hoa quả vào rổ, xoay nhẹ phần tay cầm là có thể loại bớt nước bên trong. Chỉ mấy vài giây mà hiệu nghiệm không khác gì các bà các mẹ vẩy rau cả.

Chiếc rổ quay rau quả này có rất nhiều loại và kiểu dáng khác nhau, nhưng tất cả đều hoạt động theo cách xoay tay cầm để loại bỏ nước còn lại sau khi rửa sạch. Món đố này không quá tốn công, tốn tiền mà vẫn "giấu nhẹm" khả năng vẩy rau của các chị em.

2. Khay đựng hoa quả có ngăn thoát nước

Bình thường, hoa quả rửa xong, bạn cũng cần để vào rổ và chờ ráo nước rồi mới đặt lên bàn. Nhưng với món đồ mà Ngọc giới thiệu, chị em không cần chờ đợi, mà vẫn có thể loại bỏ phần nước còn đọng lại trên hoa quả.

Đó là một chiếc khay nhựa đựng hoa quả, thoạt nhìn nó cũng bình thường như bao chiếc đĩa hay khay khác nhưng lại có thêm phần chân đế để hứng nước. Hơn nữa, thiết kế lại rất xinh để chị em có thể để hoa quả lên bàn.

3. Bộ lót nồi cây thông

Bộ lót nồi này ghi điểm tuyệt đối nhờ thiết kế thông minh và xinh xắn. Thiết kế tựa cây thông, có thể tháo từng chiếc lót. Chiếc lót nồi này có thể chịu được nhiệt độ lên tới 200 độ C, quan trọng nhất là dùng xong bạn cất gọn, và nó cũng có thể trở thành món đồ trang trí cho căn bếp của mỗi nhà.

4. Đèn bếp cảm ứng

Tưởng đâu đây là món đồ không cần thiết, nhưng thực tế có nó, căn bếp của bạn sẽ sáng sủa hơn nhiều. Chiếc đèn mà Ngọc gợi ý là đèn gắn vào tủ bếp, có dây sạc để nạp thêm "năng lượng". Tiện nhất là chiếc đèn này hoạt động theo cảm ứng, bạn không cần phải bật nút mà chỉ hua tay nhẹ nhàng là có thể bật/ tắt theo ý muốn.

5. Dụng cụ mài dao kéo

Thay vì đầu tư những hòn đá mài nặng trịch, Ngọc giới thiệu đến các chị em một món đồ mài dao kéo nhỏ xinh mà cực kỳ tiện lợi. Thiết kế xinh xắn tưởng như một món đồ chơi trang trí, hoa ra bên trong có lưỡi để mài dao kéo.

Phần đế còn có thêm miếng hút chân không để cố định lên sàn bếp , vừa tiện vừa an toàn mỗi khi mài dao. Thậm chí bạn có thể gắn cố định lên kệ bếp, lên tường để có thể mài dao bất kỳ lúc nào.

(Nguồn: @nocplanet)