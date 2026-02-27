6,5 triệu người ở Somalia đối mặt với nguy cơ đói nghiêm trọng do hạn hán

Trẻ bị suy dinh dưỡng tại Bệnh viện Banadir ở Mogadishu, Somalia, ngày 14/5/2025 (Ảnh: AP)

Thực trạng hàng triệu người dân Somalia đối mặt với nguy cơ đói nghiêm trọng do hạn hán được đưa ra vài ngày sau khi Chương trình Lượng thực Thế giới (WFP) cảnh báo rằng viện trợ lương thực có thể bị đình trệ vào tháng 4 nếu không có nguồn tài trợ mới. Somalia đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia do hạn hán vào tháng 11/2025 sau nhiều năm không có mưa, trong khi các quốc gia khác trong khu vực cũng bị ảnh hưởng.

Chính phủ Somalia và cơ quan Liên hợp quốc tại Somalia cho biết trong một tuyên bố chung rằng hơn 1/3 số người bị suy dinh dưỡng cấp tính ở nước này là trẻ em. Cuộc khủng hoảng đã buộc hàng chục nghìn người ở Somalia phải rời bỏ nhà cửa, nhiều người chen chúc trong các trại ở Mogadishu và các thành phố khác.

"Tình trạng hạn hán đã trở nên nghiêm trọng một cách đáng báo động, với giá nước tăng vọt, nguồn cung cấp thực phẩm hạn chế, gia súc chết và rất ít kinh phí nhân đạo" - ông George Conway, Điều phối viên nhân đạo của Liên hợp quốc tại Somalia, cho biết trong một tuyên bố.

(Ảnh: CARE)

Tuần trước, Chương trình Lương thực Thế giới thông tin số người đối mặt với nạn đói nghiêm trọng ở Somalia lên tới 4,4 triệu người. Theo WFP, tổ chức này đã cắt giảm số người được nhân viện trợ lương thực xuống chỉ còn hơn 600.000, từ 2,2 triệu hồi đầu năm nay.

Dữ liệu về số người ở Somalia đối mặt với nguy cơ đói nghiêm trọng của chính phủ nước này và Liên hợp quốc trùng khớp với số liệu do Phân loại Giai đoạn An ninh Lương thực Tích hợp (IPC) công bố hôm 24/2. Mặc dù lượng mưa trong mùa từ tháng 4 đến tháng 6 có thể giảm nhẹ tình trạng hạn hán, dự kiến khoảng 5,5 triệu người ở Somalia vẫn sẽ ở trong tình trạng đói nghiêm trọng hoặc tồi tệ hơn, và 1,6 triệu người ở mức độ đói khẩn cấp.