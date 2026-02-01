Kỳ nghỉ Tết năm nay tại Trung Quốc kéo dài từ ngày 15 đến 23/2 dương lịch, được xem là đợt nghỉ dài nhất trong nhiều năm trở lại đây tại quốc gia này. Đây cũng là đợt cao điểm di chuyển, thường được gọi với cái tên “ Xuân vận ” - cuộc di cư lớn nhất thế giới.

Năm nay, xuân vận kéo dài 40 ngày, từ 2/2 đến 13/3, và được dự báo sẽ tạo ra kỷ lục 9,5 tỷ lượt đi lại liên vùng. Tuy nhiên, thay vì hòa vào dòng người hồi hương, nhiều lao động nhập cư và người trẻ làm việc xa quê lại quyết định ở lại thành phố, tận hưởng kỳ nghỉ theo cách riêng.

Trên mạng xã hội Trung Quốc đại lục, hashtag “ăn Tết ở phòng trọ của tôi” bất ngờ trở thành xu hướng nổi bật.

Ảnh minh hoạ

Một số người cho biết họ không về quê đơn giản vì chi phí đi lại quá cao, vé tàu xe vừa đắt vừa khó mua trong dịp cao điểm. Nhưng với nhiều người khác, lý do sâu xa hơn nằm ở áp lực gia đình.

Không ít người trẻ chia sẻ họ muốn tránh những câu hỏi “quen thuộc” từ họ hàng về mức lương, chuyện kết hôn, sinh con. Có người còn muốn né tránh gánh nặng nấu nướng, chuẩn bị cỗ bàn cho đại gia đình.

“Một mình trong phòng trọ còn giống nhà hơn, vì không có những lời càm ràm đầy áp lực của bố mẹ” một người viết.

Một phụ nữ khác cho biết gia đình cô có tư tưởng bảo thủ: phụ nữ phải tất bật trong bếp suốt kỳ nghỉ, còn đàn ông thì nghỉ ngơi, tụ tập vui chơi.

“Tôi sẽ không bay cả nghìn kilomet chỉ để về làm việc nhà”, người dùng có tài khoản @lashouxiaoxia chia sẻ thẳng thắn.

Trong quan niệm truyền thống, nhà thuê thường gắn với những từ như tạm bợ, cô đơn, kém hạnh phúc. Thế nhưng nhiều người trẻ cho biết họ tìm thấy “sự thoải mái và tự do” ngay trong chính không gian nhỏ bé ấy.

Trước đây, để “đỡ bị soi mói” trong dịp Tết, một số người từng chi hơn 1.500 nhân dân tệ (khoảng 5,7 triệu đồng) mỗi ngày để thuê vệ sĩ riêng hoặc bạn trai, bạn gái giả về ra mắt gia đình. So với những “chiêu trò” đó, việc đơn giản là… không về nhà được cho là lựa chọn nhẹ nhàng hơn nhiều.

“Tôi không có nghĩa vụ phải làm hài lòng người khác” một người trẻ nói.

Trong khi phần lớn lao động nhập cư rời các đô thị lớn về quê, một số người lại nhìn thấy cơ hội kinh doanh ngay trong kỳ nghỉ.

Nhu cầu trông nom thú cưng tăng vọt khi chủ nhân về quê ăn Tết. Một người đàn ông 35 tuổi ở Thượng Hải, đã làm dịch vụ chăm sóc thú cưng suốt 9 năm, cho biết đội của anh nhận đơn từ 320 gia đình trong dịp nghỉ năm nay.

Anh dự kiến thu về khoảng 160.000 nhân dân tệ (khoảng 609 triệu đồng) chỉ trong 20 ngày cao điểm quanh Tết.

Ngoài ra, một số người khác tranh thủ làm tài xế giao đồ ăn thay thế, hưởng mức hoa hồng cao hơn trong những ngày lễ.

Nguồn: SCMP