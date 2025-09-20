6.000 người phải sơ tán ở Hồng Kông vì quả bom thời Thế chiến II

Lực lượng chức năng Hồng Kông (Trung Quốc) khảo sát khu vực tìm thấy bom hôm 19/9. (Ảnh: X)

Cảnh sát cho biết, quả bom dài khoảng 1,5 m, nặng khoảng 450 kg, và “vẫn có thể hoạt động bình thường”.

“Vì rủi ro cực kỳ cao trong việc tháo dỡ và xử lý quả bom, chúng tôi phải kích hoạt kế hoạch sơ tán khẩn cấp”, ông Andy Chan - một quan chức cảnh sát Hồng Kông - cho biết.

Khoảng 6.000 người từ 18 tòa nhà dân cư và trung tâm thương mại ở khu vực Vịnh Quarry được sơ tán vào tối 19/9, và công tác phá dỡ dự kiến bắt đầu vào sáng 20/9, cảnh sát cho biết thêm.

Hồng Kông là nơi chứng kiến những cuộc giao tranh quyết liệt giữa quân đội Nhật Bản và lực lượng Đồng minh trong Thế chiến II. Gần 100 năm sau, người dân và công nhân xây dựng vẫn thi thoảng phát hiện những quả bom chưa nổ tại đây.

Tháng 5/2018, một quả bom đã được phát hiện tại quận Wan Chai của Hồng Kông, buộc chính quyền phải sơ tán 1.200 cư dân.

Quả bom được tìm thấy hồi năm 2018. (Ảnh: SCMP)

Cảnh sát Hồng Kông cho biết, quả bom chưa nổ được phát hiện ngày 19/9 có thể đã được quân đội Mỹ thả xuống cách đây tám thập kỷ trong nỗ lực giải phóng thành phố khỏi sự chiếm đóng của Nhật Bản.

Quả bom này cùng chủng loại với quả bom được tìm thấy năm 2018. Vào thời điểm đó, quá trình xử lý bom mất khoảng 20 giờ để hoàn thành.