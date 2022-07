6 việc làm ngay sau bữa ăn chẳng khác nào tự rước bệnh vào thân nhưng nhiều người mắc phải

Ai cũng biết rằng việc lựa chọn thực phẩm, xây dựng chế độ dinh dưỡng là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, rất ít người hiểu rằng 30 phút sau khi ăn là “thời gian vàng” để chăm sóc sức khỏe và quyết định lượng thức ăn đã dung nạp được hấp thụ hiệu quả đến đâu.

Vì vậy, có 6 thói quen xấu sau khi ăn bạn cần bỏ ngay nếu không muốn tự cắt ngắn tuổi thọ, rước bệnh tật vào người:

1. Uống trà

Rất nhiều người Châu Á, bao gồm cả những người trẻ tuổi có thói quen uống trà ngay sau khi ăn xong. Bởi vì lâu nay trà luôn được coi là thức uống tốt cho sức khỏe, uống ngay sau khi ăn còn giúp làm sạch miệng, cấp nước, giảm mùi thức ăn và tốt cho tiêu hóa, mang lại tâm trạng thư thái. Tuy nhiên, sự thật không phải như vậy!

Do nước trà, nhất là trà đặc chứa nhiều các chất có tính axit, khi hợp với các nguyên tố sắt và kẽm trong thức ăn tạo thành các chất không hòa tan, dẫn đến việc chúng ta ăn vào sẽ kém hấp thu các chất dinh dưỡng. Lâu ngày còn có thể hình thành các loại sỏi, gây bệnh đau dạ dày, còn làm tăng nguy cơ ung thư thực quản do trà nóng.

Nếu vẫn muốn uống trà sau bữa ăn, hãy chờ khoảng 30 phút sau khi bữa ăn kết thúc. Đừng pha trà quá đặc và không nên uống trà nóng quá 45 độ C để bảo vệ sức khỏe.

2. Đi tắm

Sau bữa ăn, thể tích bên trong dạ dày tương đối lớn, trong dạ dày tập trung một lượng máu lớn, lúc này mạch máu toàn cơ thể đang ở trạng thái giãn nở. Nếu vừa ăn no xong mà đã tắm ngay sẽ làm cho dạ dày co bóp chậm lại, dịch tiêu hóa tiết ra ít hơn. Đồng thời còn làm mạch máu to ra và lượng máu trong cơ thể không đủ nên khiến lưu lượng máu chảy vào hệ tiêu hóa giảm đột ngột.

Điều này có thể gây ra rối loạn tiêu hóa, thức ăn hấp thụ kém, đau dạ dày. Do đó, các bác sĩ thường khuyên sau khi ăn bạn nên để cho cơ thể thư giãn, nghỉ ngơi nhẹ nhàng, hợp lý khoảng 30 - 60 phút trước khi đi tắm.

3. Hút thuốc

Hút thuốc vào thời điểm nào cũng đều không tốt cho sức khỏe, nhưng hút thuốc ngay sau khi ăn xong thì tác hại gấp rất nhiều lần.

Bởi vì sau khi chúng ta ăn xong, để tiêu hóa thức ăn, nhu động đường tiêu hóa sẽ tăng lên, tuần hoàn máu cũng tăng nhanh. Việc hút thuốc lá lúc này sẽ khiến các chất độc hại trong thuốc lá dễ dàng đi vào máu và được hấp thụ với lượng lớn gây ra những tổn thương nhất định cho não, tim, gan và các cơ quan khác.

4. Ăn trái cây

Nhiều gia đình quen ăn một chút hoa quả ngay sau bữa ăn để tráng miệng. Tuy nhiên, hành vi này cũng gây ra những tác hại nhất định cho sức khỏe.

Thời gian tốt nhất để ăn trái cây là 1 giờ trước bữa ăn hoặc sau bữa ăn 2 - 3 giờ. Các nghiên cứu cho thấy trong thành phần của trái cây chứa nhiều cacbonhydrat, đường mía, tinh bột, đường glucose… Do đó ăn trái cây ngay sau bữa ăn sẽ tạo thêm gánh nặng cho dạ dày, đường ruột và tuyến tụy.

Bên cạnh đó, các chất có nhiều trong trái cây như cellulose, hemicellulose, pectin… đều có khả năng hấp thụ nước mạnh. Sau khi xuống dạ dày, hấp thụ nước, trái cây trong dạ dày sẽ nở bung và tạo cảm giác no, đầy hơi, ảnh hưởng không tốt tới chức năng tiêu hóa. Nhất là khi cơ thể có quá nhiều cellulose cũng ảnh hưởng tới sự hấp thu các chất dinh dưỡng, vitamin, rất không tốt với những người bị tiểu đường, béo phì.

5. Đi dạo hoặc tập thể dục

Đi dạo hoặc tập thể dục sau khi ăn xong nghe qua thì rất hợp lý, có vẻ tốt cho sức khỏe, nhất là tiêu hóa nhưng thực chất thì ngược lại. Nên chờ ít nhất 30 phút đến 1 giờ sau khi ăn để đi bộ hoặc tập thể dục dù là nhẹ nhàng.

Nếu không sẽ ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa bình thường của dạ dày do khối lượng vận động tăng đột ngột. Lâu ngày sinh ra các bệnh về dạ dày, đường tiêu hóa.

Đặc biệt là những bệnh nhân mắc các bệnh về đường tiêu hóa và bệnh nhân mắc bệnh mạch vành, vận động ngay sau khi ăn sẽ khiến bệnh nặng thêm, thậm chí là chóng mặt, mệt mỏi, tê bì chân tay. Thậm chí cũng có thể dẫn đến suy giảm chức năng tim phổi và tăng khả năng mắc các bệnh như xơ cứng mạch máu. Vì vậy, bạn nên đi bộ nửa giờ sau bữa ăn.

6. Đi ngủ

Sau khi ăn uống xong, ngủ luôn cho thoải mái là việc mà nhiều người thường làm, tuy nhiên cách làm này sẽ vô tình gây hại cho sức khỏe. Đặc biệt là các bệnh về dạ dày, bao gồm cả ung thư dạ dày.

Bởi vì ngủ khi thức ăn quá nhiều trong dạ dày dễ gây trào ngược dạ dày, ảnh hưởng đến cả thực quản. Đồng thời, ngủ ngay sau khi ăn khiến dạ dày không có thời gian tiêu hóa, không chỉ dẫn đến mất ngủ mà còn khiến dạ dày ngày 1 suy yếu.

Nếu là buổi tối, bạn nên đi ngủ 4 tiếng sau bữa ăn, vì thời gian làm rỗng dạ dày từ 4 - 6 tiếng. Còn nếu là buổi trưa, khó mà chờ nhiều tiếng cho dạ dày rỗng hẳn. Nhưng cũng cần khoảng 30 phút để dạ dày tiêu hóa bớt rồi mới nằm xuống hoặc đi ngủ nhé!

