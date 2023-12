6 tư thế nằm ngủ càng gây mệt mỏi, thậm chí làm biến dạng cột sống

Giấc ngủ là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên, việc lựa chọn tư thế ngủ thường bị bỏ qua nhưng thực chất nó có tác động sâu sắc đến giấc ngủ. Tư thế ngủ sai có thể khiến áp lực phân bổ không đều trong cơ thể, ảnh hưởng đến hô hấp, thậm chí có thể gây đau đớn, khó chịu.



Do đó, hiểu rõ các tư thế ngủ khác nhau và tác động của chúng lên cơ thể là rất quan trọng để chúng ta có được chất lượng giấc ngủ tốt hơn.

Dưới đây là 6 tư thế ngủ không tốt mà bạn nên tránh xa.

1. Nằm ngửa 2 tay giơ qua đầu

Nhiều người gọi vui tư thế này là "ngủ đầu hàng", tức là bạn thích giơ tay lên trên đầu khi nằm ngửa khi ngủ.

Trước hết, tư thế này có thể gây ra hội chứng chèn ép acromion, gây đau âm ỉ mãn tính ở vai và suy yếu sức mạnh cơ bắp. Điều này là do việc giơ tay lên quá đầu khi ngủ và giữ cánh tay ở trạng thái giơ cao có thể dẫn đến hiện tượng va chạm acromion, do đó gây ra hội chứng chèn ép acromion.

Thêm vào đó, tư thế ngủ này cũng có thể gây đau cổ và vai, căng cơ và làm thẳng cột sống cổ. Vì việc giơ tay cao quá đầu sẽ làm căng và chèn ép các cơ, dây chằng ở cổ, vai, gây đau, căng cơ và làm tăng nguy cơ thoái hóa đốt sống cổ.



2. Nằm sấp

Khi ngủ nằm sấp, cổ và đầu sẽ bị vặn hoặc cong quá mức, dễ dẫn đến mỏi, căng cơ cổ và đầu, về lâu dài có thể dẫn đến đau nhức cột sống cổ và đầu, khớp xương cổ trật khớp, cứng cổ... Đồng thời, ngủ sấp cũng sẽ gây chèn ép lên ngực và tim, ảnh hưởng đến hô hấp và tuần hoàn máu.



3. Ngủ kê tay làm gối

Ngủ với cánh tay làm gối có thể gây tê cánh tay, đau nhức và các vấn đề khác về lâu dài. Đồng thời, kê tay làm gối khi ngủ cũng có thể gây chèn ép các cơ và mạch máu ở cổ, ảnh hưởng đến sức khỏe cột sống cổ.



4. Tư thế ngủ kiểu bay

Tư thế ngủ bay chắc hẳn mọi người đều quen thuộc, tư thế này khá có hại, dễ làm tăng gánh nặng lên đốt sống cổ và ngực, gây mệt mỏi, đau nhức ở cơ cổ và lưng. Vì tư thế ngủ này đòi hỏi phải duỗi đầu quá mức nên đốt sống cổ và ngực có thể bị biến dạng và căng thẳng, về lâu dài có thể dẫn đến các vấn đề như thoái hóa đốt sống cổ và thoái hóa đốt sống ngực.

Ngoài ra, nó còn ảnh hưởng đến độ cong sinh lý của cột sống. Vì cơ thể cần duy trì một tư thế nhất định để giữ thăng bằng nên tư thế ngủ này có thể khiến cột sống bị cong không tự nhiên, nếu ngủ như vậy trong thời gian dài, cột sống sẽ bị biến dạng, trật khớp và đau nhức.

5. Tư thế ngủ cuộn tròn

Một số người thích cuộn tròn như quả bóng để ngủ vì cảm thấy cách này an toàn hơn.

Tuy nhiên, tư thế ngủ cong lưng này sẽ khiến cơ lưng bị căng quá mức, không thể duỗi, thư giãn trong thời gian dài, dễ ảnh hưởng đến toàn bộ cột sống như gù lưng, thoát vị đĩa đệm... và cũng có thể làm tăng nguy cơ cao huyết áp, các bệnh mãn tính như tiểu đường và bệnh tim.

6. Tư thế dang rộng chân tay

Mặc dù tư thế ngủ này thư giãn, thoải mái nhưng cột sống thắt lưng lại phải chịu rất nhiều áp lực, sau khi ngủ một đêm, các cơ ở vùng lưng dưới sẽ căng thẳng hoặc co thắt do co rút lâu dài, khi thức dậy vào ngày hôm sau, dễ gây đau thắt lưng.

Và trong khi ngủ, nếu cơ thể bị căng quá mức sẽ khiến các cơ và dây chằng quanh khớp rơi vào trạng thái căng thẳng, làm tăng nguy cơ đau khớp.

Tư thế ngủ nào tốt cho sức khỏe?

Nói chung, bạn nên chọn tư thế ngủ khiến bạn cảm thấy thoải mái, thư giãn. Ví dụ, khi nằm, hãy đặt một chiếc gối mỏng dưới đầu gối. Điều này không chỉ có thể duy trì độ cong sinh lý bình thường của cột sống thắt lưng mà còn giúp thư giãn hoàn toàn các cơ quanh eo.



Nếu nằm nghiêng, bạn cũng có thể chọn ngủ nghiêng bên phải càng nhiều càng tốt để giảm sức ép lên lồng ngực trái, khi nằm nghiêng bạn nên duỗi cẳng tay về phía trước để tránh bị chèn ép vào vai. Bạn cũng có thể đặt một chiếc gối giữa hai chân để giữ hai bên xương chậu ở tư thế nằm ngang để tránh biến dạng xương chậu.



Đồng thời, bạn nên lựa chọn những chiếc gối, chăn, đệm và các sản phẩm ngủ khác phù hợp với mình để có thể ngủ thoải mái.



Ngoài ra, để tạo môi trường ngủ tốt, bạn có thể thực hiện các biện pháp sau, chẳng hạn như giữ phòng ngủ yên tĩnh và cố gắng tránh xuất hiện tiếng ồn. Nhiệt độ và độ ẩm của phòng ngủ phải phù hợp để tránh quá nóng hoặc lạnh.

Đối với cá nhân, tất nhiên tốt nhất là hình thành thói quen làm việc và nghỉ ngơi đều đặn, đi ngủ và thức dậy đúng giờ. Trong thời gian nghỉ ngơi, hãy cho phép bản thân tập thể dục để giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Trước khi đi ngủ, lưu ý không uống các đồ uống kích thích như cà phê, trà, rượu… mà thay thế bằng sữa ấm, nước mật ong và các đồ uống khác có tác dụng xoa dịu thần kinh. Bạn cũng có thể nghe một vài bản nhạc êm dịu hoặc tham gia các hoạt động thư giãn như thiền trước khi đi ngủ để giúp giảm bớt căng thẳng và lo lắng.

Nguồn và ảnh: QQ, Healthline