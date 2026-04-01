6 trò đùa Cá tháng Tư "ác" nhất từ trước đến nay

Cá tháng Tư (1/4) vốn là dịp để những tràng cười sảng khoái lên ngôi, nhưng ranh giới giữa "vui vẻ" và "quá đáng" đôi khi rất mong manh. Trong lịch sử, đã có những cú lừa không chỉ khiến nạn nhân "đứng hình" mà còn gây ra hậu quả pháp lý, thiệt hại kinh tế, thậm chí là sang chấn tâm lý.

Dưới đây là 7 trò đùa Cá tháng Tư được đánh giá là "ác nhất" và gây chấn động nhất từ trước đến nay.

1. Giải thưởng "Xe Toyota" biến thành "Búp bê Toy Yoda"

Năm 2001, một quản lý nhà hàng Hooters ở Florida (Mỹ) đã tổ chức cuộc thi cho các nữ phục vụ: ai bán được nhiều bia nhất sẽ thắng một chiếc Toyota mới tinh. Jodee Berry, người chiến thắng, đã vô cùng phấn khích khi được dẫn ra bãi đậu xe trong tình trạng bị bịt mắt.

Thế nhưng, khi mở mắt ra, thay vì một chiếc xe hơi bóng loáng, cô chỉ nhận được một con búp bê nhựa Toy Yoda (nhân vật trong phim Star Wars). Trò chơi chữ này khiến Jodee cảm thấy bị nhục mạ. Cô đã nghỉ việc và kiện nhà hàng ra tòa. Kết quả, nhà hàng phải bồi thường cho cô một số tiền đủ để mua bất kỳ chiếc Toyota nào cô muốn.

2. Cú lừa "Bộ Tài chính Mỹ bị cướp sạch vàng"

Ngày 1/4/1905, tờ báo Đức Berliner Tageblatt đăng tin một nhóm trộm đã đào hầm suốt 3 năm bên dưới trụ sở Bộ Tài chính Mỹ tại Washington D.C. và lấy đi hơn 268 triệu USD (khoảng 6,5 nghìn tỷ đồng) tiền vàng.

Bài báo chi tiết đến mức khẳng định giới chức Mỹ đang cố gắng bưng bít thông tin. Tin tức này ngay lập tức bị các tờ báo lớn ở châu Âu đồng loạt đăng lại, gây nên một làn sóng hoang mang trên thị trường tài chính quốc tế. Sau đó, công chúng mới ngã ngửa khi biết đây chỉ là sản phẩm phóng tác của một phóng viên.

3. "Vụ bắt giữ" gây sang chấn tâm lý tại Southwest Airlines

Năm 2002, để "chào mừng" nhân viên mới Marcie Fuerschbach kết thúc kỳ thử việc, các đồng nghiệp tại Southwest Airlines đã dàn dựng một vụ bắt giữ giả. Hai sĩ quan cảnh sát thật (vốn là bạn của sếp cô) đã đến còng tay Marcie ngay trước mặt hành khách và đồng nghiệp vì một lệnh truy nã không có thật.

Marcie đã khóc nức nở vì sợ hãi và xấu hổ. Dù sau đó mọi người hét lên "Cá tháng Tư!", nhưng nỗi sợ hãi đã để lại hậu quả nặng nề. Cô bị chẩn đoán mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD) và đã kiện cả công ty lẫn sở cảnh sát.

4. Thu hoạch mì Spaghetti trên cây

Đây được coi là cú lừa kinh điển và "ác" nhất đối với sự tin tưởng của công chúng vào truyền thông. Năm 1957, đài BBC (Anh) phát sóng đoạn phim về các gia đình ở Thụy Sĩ đang... hái mì Ý (spaghetti) từ trên cây. Người dẫn chương trình khẳng định nhờ mùa đông ôn hòa mà sâu đục mì đã bị tiêu diệt hoàn toàn.

Hàng trăm người đã gọi điện đến BBC hỏi cách tự trồng cây mì Ý tại nhà. Câu trả lời của BBC lúc đó cũng "tỉnh" không kém: "Hãy cắm một sợi mì vào hộp sốt cà chua và hy vọng điều tốt đẹp nhất sẽ đến".

5. Trò đùa "Ngày tận thế" của Viện Franklin

Vào ngày 1/4/1940, Viện Franklin tại Philadelphia (Mỹ) đã phát đi một thông cáo báo chí gây kinh hoàng: "Thế giới sẽ tận thế vào ngày mai". Thông tin này dựa trên một tin tức giả về việc các nhà thiên văn học phát hiện một ngôi sao sắp đâm vào Trái Đất.

Một đài phát thanh địa phương đã đọc thông báo này trong bản tin, khiến người dân Philadelphia hoảng loạn tột độ, gọi điện cầu cứu cảnh sát và các cơ quan chức năng. Người đại diện báo chí của Viện Franklin, kẻ bày đầu trò đùa này, đã bị sa thải ngay lập tức sau đó.

6. Trò đùa "Cái chết của nhà chiêm tinh"

Năm 1708, Jonathan Swift (tác giả của Gulliver du ký ) dưới bút danh Isaac Bickerstaff đã tiên đoán rằng nhà chiêm tinh nổi tiếng John Partridge sẽ chết vào đúng ngày 29/3 vì một cơn sốt cao. Đến ngày 30/3, Swift tung tin rằng Partridge đã thực sự qua đời.

Vào ngày Cá tháng Tư (1/4), Partridge thức dậy và thấy một đám đông đang tụ tập trước cửa nhà để... chuẩn bị tang lễ cho mình. Mặc dù Partridge ra sức gào thét "Tôi vẫn còn sống!", nhưng danh tiếng của ông đã bị hủy hoại hoàn toàn vì công chúng tin vào "tin vịt" hơn là người thật.