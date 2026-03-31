Giẫm đạp ở đền thờ Ấn Độ khiến ít nhất 9 người thiệt mạng

Người thân thương tiếc cái chết của các tín đồ sau vụ giẫm đạp tại đền Sheetla Mata, thuộc huyện Nalanda, bang Bihar, ngày 31/3/2026 (Ảnh: PTI)

Bên cạnh những nạn nhân thiệt mạng trong vụ giẫm đạp, 6 người bị thương được báo cáo là đang trong tình trạng nguy kịch.

Vụ giẫm đạp xảy ra vào ngày 31/3 - ngày thứ Ba cuối cùng của tháng Chaitra, khi một lượng lớn tín đồ tập trung tại ngôi đền Sheetla Mata ở huyện Nalanda, bang Bihar. Do số lượng người đổ về đền thờ rất đông từ sáng sớm, tình trạng hỗn loạn đã bùng phát sau khi một tin đồn bất ngờ gây hoảng loạn trong đám đông. Hoạt động chen lấn tăng lên chỉ trong vài giây, khiến nhiều người bị ngã và bị giẫm đạp trong dòng người.

Thi thể của những người thiệt mạng trong vụ giẫm đạp ở đền thờ đã được đưa đến Bệnh viện Bihar Sharif Sadar để khám nghiệm tử thi, trong khi những người bị thương được đưa vào bệnh viện này để điều trị.

Cư dân, cảnh sát và giới chức địa phương đã tiến hành các nỗ lực cứu hộ và giúp di chuyển các nạn nhân.

Số lượng người đổ về đền thờ rất đông từ sáng sớm (Ảnh: PTI)

Chính quyền bang Bihar thông báo hỗ trợ 600.000 Rupee cho gia đình các nạn nhân thiệt mạng. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố hỗ trợ 200.000 Rupee cho gia đình các nạn nhân tử vong và 50.000 Rupee cho những người bị thương từ Quỹ Cứu trợ của Thủ tướng.

Hiện chính quyền huyện Nalanda đã đóng cửa đền thờ để giải quyết tình hình. Người dân địa phương cho rằng các cơ quan chức năng liên quan đã không có biện pháp an ninh thích hợp tại đền để kiểm soát đám đông. Tín đồ từ huyện Nalanda và các huyện lân cận tập trung tại đền ở làng Maghada để cầu nguyện vào mỗi thứ Ba. Người dân cho rằng số người chết có thể còn tăng lên.

Thư ký trưởng bang Bihar đã được chỉ thị tiến hành điều tra vụ việc và trình báo cáo lên chính phủ. Bày tỏ lời chia buồn, Thủ hiến bang Bihar Nitish Kumar và Phó Thủ hiến Samrat Choudhary cam kết sẽ cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết cho các nạn nhân.

Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu hôm 31/3 đã bày tỏ lời chia buồn về những thiệt hại về người trong vụ giẫm đạp tại ngôi đền ở bang Bihar và cầu nguyện cho những người bị thương sớm bình phục.