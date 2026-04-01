Tủ lạnh nổ tung trong đêm vì món đồ quen thuộc

Rạng sáng 24/3, tại thành phố Lan Khê, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, một vụ nổ bất ngờ xảy ra trong căn bếp của gia đình bà Ji, khiến chiếc tủ lạnh bị phá hủy nghiêm trọng.

Theo đó, vào khoảng 0h cùng ngày, các thành viên trong gia đình nghe thấy một tiếng nổ lớn phát ra từ khu vực bếp. Khi kiểm tra, họ phát hiện tủ lạnh đã bị biến dạng, cửa bật tung, nhiều mảnh vỡ văng ra xung quanh. Lực nổ còn khiến trần nhà rung lắc, một phần vữa rơi xuống.

Qua xác minh, nguyên nhân vụ việc liên quan đến con trai 14 tuổi của bà Ji. Trước đó, vào khoảng 22h tối 23/3, cậu bé đã đặt một hộp nhựa chứa đá khô vào ngăn đông của tủ lạnh.

Được biết, cậu bé có sở thích tìm hiểu khoa học và thường tự thực hiện các thí nghiệm tại nhà. Tuy nhiên, việc thiếu kiến thức về an toàn đã dẫn đến sự cố nguy hiểm. Sau vụ nổ, chiếc tủ lạnh trị giá hơn 10.000 tệ (khoảng 38 triệu đồng) bị hư hỏng nặng.

Các chuyên gia cho biết, đá khô là khí carbon dioxide ở thể rắn, có nhiệt độ rất thấp. Khi để trong môi trường kín, đá khô sẽ nhanh chóng thăng hoa thành khí CO₂, làm gia tăng áp suất bên trong. Nếu không được giải phóng kịp thời, áp suất có thể vượt ngưỡng chịu đựng và gây nổ.

Trong trường hợp này, sau khoảng hai giờ, lượng khí tích tụ trong không gian kín của tủ lạnh đã dẫn đến vụ nổ, gây thiệt hại đáng kể về tài sản. May mắn, thời điểm xảy ra sự cố, các thành viên trong gia đình đều đang ở trong phòng ngủ nên không có ai bị thương.

Sau vụ việc, bà Ji cho biết bà không trách phạt con mà lựa chọn giải thích để con hiểu rõ nguyên nhân. Cậu bé sau đó đã nhận thức được sai lầm và rút ra bài học về an toàn khi thực hiện các thí nghiệm.

Nguồn: China News