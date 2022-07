6 thực phẩm nấu 1 lần không ăn hết thì bỏ đi, đem hâm nóng lại chẳng khác nào tự uống thuốc độc nhưng gia đình nào cũng từng làm

Mức sống ngày càng được nâng cao khiến cho chất lượng ăn uống của chúng ta cũng có nhiều thay đổi. Không ít gia đình có thói quen nấu nướng cùng lúc nhiều món hoặc nấu 1 lần ăn trong nhiều ngày để tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, thực chất việc hâm lại thức ăn thừa lợi thì ít mà hại thì nhiều.

Bởi vì dù có bảo quản trong tủ lạnh thì vẫn có nhiều loại thực phẩm để qua đêm hay khi chế biến lại nhiều lần bị biến chất, dễ gây ngộ độc, ung thư. Nên hãy nấu chỉ vừa đủ ăn, ăn không thì thì đổ đi chứ đừng vì tiếc rẻ mà rước bệnh vào người với 6 thực phẩm sau:

1. Thịt gia cầm

Thịt gia cầm đã nấu chín, nhất là thịt gà đứng đầu trong danh sách thực phẩm không nên hâm nóng lại lần thứ hai. Bởi vì chúng có mật độ protein cao hơn thịt đỏ nên khi được hâm nóng, protein bị phân hủy và có thể gây khó chịu cho dạ dày, hệ tiêu hóa.

Hơn nữa, thịt gà và các gia cầm khác rất dễ nhiễm vi khuẩn salmonella. Nếu bạn hâm nóng lại, nhất là với lò vi sóng thì khả năng nhiệt sẽ không thể xâm nhập vào toàn bộ từ trong ra ngoài. Lý do là khi đun nóng chúng ta đều sợ mất hương vị nên chỉ hâm vừa phải. Như vậy, nếu thịt đó bị nhiễm vi khuẩn salmonella sẽ dẫn tới ngộ độc khi ăn.

2. Nấm

Nấm được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe nhưng nếu nấu chín rồi để qua đêm thì sẽ trở thành “thuốc độc”. Đặc biệt là nếu đem đun đi đun lại nhiều lần thì chất dinh dưỡng sẽ biến mất và bị biến chất thành chất độc hại.

Cụ thể, nấm nấu chín lần đầu chứa nitrat tốt cho các tế bào máu đỏ, nhưng sau một đêm, nitrat sẽ hay đổi thành nitrit không tốt cho cơ thể. Ăn lượng lớn trong 1 lần có thể gây ra rối loạn tiêu hóa, ngộ độc cấp tính.

Còn nếu ăn lâu ngày dù lượng nhỏ cũng làm tổn thương dạ dày, mạch máu, dễ dẫn tới ung thư. Nên tốt nhất là chỉ mua vừa đủ để luôn tươi ngon, nấu và ăn 1 lần duy nhất, không để thừa.

3. Hải sản

Hải sản giàu vitamin, khoáng chất và protein, được rất nhiều người xem là món ăn sang trọng hoặc dùng để bồi bổ. Tuy nhiên, món ăn tốt cho sức khỏe này không thích hợp để hâm nóng, cũng không nên để qua đêm và chỉ nên bảo quản trong tủ lạnh tối đa là 3 ngày.

Bởi vì hải sản đã nấu chín mà để lâu sẽ sinh ra một lượng lớn chất đạm phân hủy, có hại cho sức khỏe gan thận của cơ thể con người. Lúc này, hâm nóng càng làm chúng biến chất, có thể gây ngộ độc.

4. Trứng gia cầm

Cũng giống như thịt gia cầm, trứng của chúng rất giàu protein và dễ nhiễm khuẩn Salmonella, E.coli. Trong khi nhiều kiểu chế biến không đủ điều kiện để giết chết các loại vi khuẩn này, nhất là nếu bạn đem chế biến trứng ở dạng lòng đào, chưa chín hẳn.

Tất cả các loại trứng luộc, đặc biệt là trứng lòng đào đều không nên để lâu. Vì ngoài nhiễm khuẩn thì chất béo và chất đạm có trong trứng sẽ rất dễ bị biến tính. Khi hâm nóng lại ở nhiệt độ cao lại tiếp tục làm protein phân hủy sinh ra chất độc cho dạ dày, hệ tiêu hóa. Thậm chí gây nôn mửa, ngộ độc cấp tính trong trường hợp nặng.

5. Khoai tây

Khoai tây rất phổ biến vì giá rẻ, ngon miệng lại đa dạng cách chế biến. Tuy nhiên, đừng bao giờ hâm nóng lại khoai tây đã để qua đêm vì đó không phải là tiết kiệm mà là đang tự hại bản thân và gia đình.

Khi hâm nóng lại khoai tây đã nấu chín, toàn bộ chất dinh dưỡng có ích sẽ biến mất, thay vào đó là các chất có hại gây đầy hơi, khó tiêu. Đặc biệt là khoai tây chế biến nhiều dầu mỡ như chiên rán, xào… Ăn món này lâu ngày sẽ làm tổn thương niêm mạc đường tiêu hóa của con người và gây ra các bệnh về đường tiêu hóa, thậm chí bao gồm cả ung thư dạ dày.

6. Rau lá xanh đậm

Chúng ta thường được khuyên ăn nhiều rau xanh lá đậm như cần tây, cải xoong, bina… vì chúng giàu chất xơ, vitamin và phòng chống bệnh tật. Nhưng tất cả những lợi ích này sẽ biến mất nếu đem chúng đi hâm nóng lại sau khi ăn còn dư thừa.

Bởi vì khi để qua đêm hoặc bên ngoài không khí quá lâu, chúng sẽ sản sinh ra nitrit, là 1 chất đã được WHO công nhận là có khả năng gây ung thư. Đồng thời, các vitamin và chất Folate trong rau xanh đậm cũng rất nhạy cảm với nhiệt. Khi bị chế biến với nhiệt lần thứ 2, các chất này sẽ bị phá hủy và tạo thành chất độc cho cơ thể. Nên tốt nhất chỉ ăn rau xanh trong vòng 4 giờ sau khi chế biến, nhất là vào mùa hè.

Nguồn và ảnh: Sohu, Eat This Not That, Healthline

