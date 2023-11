6 thực phẩm được y học cổ truyền Ấn Độ mệnh danh là "hương vị cuộc sống", nuôi dưỡng não cực tốt

Hầu hết chúng ta đều nhận thấy rằng, có một số sự thay đổi trong khả năng ghi nhớ mọi thứ của não bộ khi tuổi tác ngày càng cao. Bạn chắc hẳn đã từng gặp phải tình huống quên mất về thứ mà bạn đang tìm kiếm, hoặc không thể nhớ ra tên của người quen khi nói chuyện với họ...

Thậm chí, bạn có thể bỏ lỡ mất một cuộc hẹn vì không nhớ nổi nó. Tình trạng trên được gọi là suy giảm trí nhớ. Có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, tuy nhiên suy giảm trí nhớ có xu hướng rõ rệt hơn khi chúng ta già đi. Đây cũng có thể là dấu hiệu của chứng mất trí nhớ hoặc mất chức năng trí tuệ ở người già.

Não bộ sẽ ngày càng suy giảm khi chúng ta về già.

Theo TS Deepak Chopra, Giám đốc sức khỏe tại Viện Dinh dưỡng Tích hợp (Ấn Độ), càng lớn tuổi thì bạn cần phải chăm sóc não bộ tốt hơn để giữ minh mẫn, cũng như ngăn chặn những bệnh liên quan đến não. Ngoài việc tập thể dục, bạn cần phải bổ sung một vài loại thực phẩm để tăng cường sức khỏe não.



"Để nhận được tối đa lợi ích sức khỏe cho não, bạn nên ăn 6 nhóm thực phẩm được coi là 'hương vị cuộc sống' theo Phương pháp Y học Cổ truyền Ấn Độ (Ayurvedic). Nhóm thực phẩm này bao gồm ngọt – chua – mặn – đắng – hăng – chát. Chúng có hàm lượng dinh dưỡng cực cao và đủ bảo vệ sức khỏe toàn diện", TS Deepak cho biết.

Theo Nhà xuất bản Y tế Harvard (Mỹ), nhóm 6 thực phẩm này rất giàu chất dinh dưỡng thực vật, đóng vai trò quan trọng giúp giảm nguy cơ các bệnh mãn tính như bệnh tim mạch, ung thư… Flavonoid trong chúng còn cải thiện nhận thức của não bộ, hạn chế chứng mất trí nhớ khi về già.

6 loại thực phẩm được mệnh danh là "hương vị cuộc sống" ai cũng nên ăn nhiều.

Cho nên, các chuyên gia khuyên bạn hãy ăn nhiều 6 thực phẩm tốt cho sức khỏe như sau, toàn những món dễ kiếm ngoài chợ:



- Dâu tây: Vị ngọt

Dâu tây là loại quả phong phú chất dinh dưỡng, chứa nhiều dưỡng chất quan trọng cho sức khỏe. Chúng là nguồn giàu vitamin C - một chất chống oxy hóa quan trọng giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi bệnh lý và hỗ trợ sự phát triển của tế bào da, mô liên kết...

Bên cạnh đó, dâu tây chứa các hợp chất chống viêm như anthocyanin và quercetin, giúp giảm viêm nhiễm trong cơ thể lẫn nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng. Các chất này còn ức chế gốc tự do, từ đó làm giảm khả năng mắc bệnh ung thư bằng cách ngăn chặn sự phát triển của tế bào ác tính.

Dây tây có vị ngọt và giàu chất chống oxy hóa tốt cho sức khỏe.

Dâu tây là nguồn cung chất xơ dồi dào, giúp cải thiện hệ tiêu hóa, giảm nguy cơ táo bón và duy trì mức đường huyết ổn định. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa trong dâu tây có thể giúp cải thiện sức khỏe não và chức năng tư duy, từ đó phòng ngừa các bệnh về não.



- Chanh: Vị chua

Cũng như dâu, chanh rất giàu vitamin C giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi bệnh lý, thúc đẩy sự phát triển của tế bào da và mô liên kết. Chanh chứa các dưỡng chất có tính kháng vi khuẩn, kháng viêm, giúp bảo vệ cơ thể khỏi nhiễm trùng và các bệnh viêm nhiễm.

Chanh có chứa chất xơ và axit citric, giúp cải thiện quá trình tiêu hóa, giảm nguy cơ táo bón, làm tăng sản xuất enzym tiêu hóa. Thêm vào đó, chanh còn sở hữu khả năng giảm áp lực máu và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, bằng cách giảm cholesterol xấu trong máu.

Hãy uống 1 cốc nước chanh mật ong vào buổi sáng để tăng cường sức khỏe.

- Hạnh nhân: Vị mặn



Trong một khẩu phần nhỏ hạt hạnh nhân có chứa nhiều chất xơ, protein, vitamin E, mangan, magie… Chúng là một nguồn cung cấp chất chống oxy hóa tuyệt vời, bao gồm vitamin E, flavonoid và axit béo omega3. Hạt hạnh nhân cũng sở hữu một lượng lớn chất chống vi khuẩn và virus gây bệnh tự nhiên.

Ngoài ra, hạt hạnh nhân cũng có tác dụng tốt cho sức khỏe não bộ. Chất chống oxy hóa trong hạt hạnh nhân giúp bảo vệ các tế bào não khỏi sự tổn thương và lão hóa. Chúng cũng cung cấp các dưỡng chất cần thiết cho hoạt động tối ưu của não, giúp tăng cường trí nhớ, tập trung và chức năng nhận thức.

Hạnh nhân chứa rất ít carbs nhưng lại nhiều protein và chất xơ. Cả hai chất này đều có khả năng khiến cơ thể nhanh có cảm giác no, và giúp bạn nạp ít calo hơn.

Hạnh nhân là một món ăn vặt tốt cho sức khỏe.

- Quả việt quất: Vị đắng



Quả việt quất chứa đầy đủ các dưỡng chất mà cơ thể cần để khỏe mạnh. Chúng cũng là nguồn cung cấp dồi dào vitamin A, K, magie và chất xơ mà rất ít loại quả khác có được. Đặc biệt loại quả này chứa lượng đường rất thấp, cho nên không làm tăng đường huyết sau khi ăn, phù hợp với bệnh nhân tiểu đường.

Đặc biệt nhất, quả việt quất rất giàu chất chống oxy hóa có tên là anthocyanins, giúp bảo vệ tế bào khỏi hư tổn. Khi đi vào cơ thể, chúng sẽ ức chế những tác hại do gốc tự do gây ra, từ đó ngăn ngừa bệnh tật và giảm lão hóa. Loại quả này cũng tăng cường chức năng não, bảo vệ não bộ nếu ăn đều đặn.

Hàm lượng chất xơ cao trong quả việt quất giúp giảm cơn thèm ăn, nhờ vậy mà bạn sẽ cảm thấy no lâu hơn và giảm lượng calo hấp thụ vào cơ thể. Bên cạnh đó, lượng vitamin C dồi dào của loại quả này sẽ giúp da tránh được lão hóa cùng các tác động từ ánh nắng mặt trời. Nhờ vậy mà vóc dáng và da dẻ cũng được cải thiện.

Quả việt quất cực giàu chất chống oxy hóa giúp đẩy lùi lão hóa sớm.

- Hành tây: Vị cay



Do có vị cay, hăng nên rất nhiều người không thích ăn hành tây. Tuy nhiên ít ai biết rằng, hành tây rất giàu vitamin, khoáng chất và có lượng calo thấp. Đặc biệt, loại thực phẩm này còn chứa nhiều vitamin C, đồng thời cũng rất giàu vitamin B, gồm có folate và pyridoxine.

Bên cạnh đó, hành tây có chứa các hợp chất cụ thể như quercetin, hợp chất lưu huỳnh hữu cơ có khả năng kích thích sản xuất insulin, giúp chống lại bệnh tiểu đường. Tiêu thụ hành tây hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu, vốn là một điều quan trọng đối với người mắc bệnh tiểu đường.

Ngoài ra, hành tây còn giúp tăng cường sức khỏe tiêu hóa hiệu quả. Chúng là một nguồn chất xơ và prebiotic cần thiết, đặc biệt là với sức khỏe đường ruột. Đi kèm với đó, hành tây giàu prebiotic inulin và fructooligosacarit, nhờ vậy sẽ làm tăng số lượng lợi khuẩn trong ruột, cải thiện chức năng miễn dịch.

Hành tây kết hợp với những thực phẩm khác sẽ tạo vị ngon không ngờ.

- Bông cải xanh: Vị chát



Bông cải xanh chứa rất nhiều vitamin C, thậm chí trên thực tế, lượng vitamin này còn nhiều hơn cam. Đặc biệt, bông cải xanh còn chịu trách nhiệm tổng hợp collagen và sức khỏe của da. Thế nên chăm ăn nhiều bông cải xanh sẽ giúp cải thiện làn da của bạn hiệu quả.

Ngoài ra, bông cải xanh là một nguồn giàu khoáng chất như kali, magie, canxi… cần thiết cho sức khỏe cơ bắp, tim mạch và xương. Chất thiocyanate có mặt trong bông cải xanh cũng có thể giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch bằng cách giảm áp lực máu.

Nếu bạn đang muốn giảm cân thì hãy tìm đến bông cải xanh. Theo các chuyên gia, trong bông cải xanh có rất ít calo và giàu chất xơ nên hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Các loại rau chứa nhiều chất xơ nên giúp người ăn cảm thấy no hơn. Vì vậy, nếu bạn ăn bông cải xanh, bạn sẽ cảm thấy no hơn so với việc ăn các thực phẩm khác.

Theo CNBC, Healthline