6 thứ chứng minh "tiền mua được hạnh phúc"

Những năm gần đây, nhờ sự phát triển của công nghệ và thói quen sống thông minh hơn, ngày càng nhiều gia đình bắt đầu đầu tư cho thiết bị "nội trợ" để giúp cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Dưới đây là 6 món đồ đang rất được ưa chuộng, giúp giải phóng đôi tay để bạn có thêm thời gian rảnh rỗi, thoải mái khi ở nhà.

1. Robot hút bụi

Nếu trước đây việc lau nhà khiến bạn ngán ngẩm thì giờ đây robot hút bụi chính là "cứu tinh" thực thụ. Chỉ cần một nút bấm, món đồ này sẽ tự động quét, hút, lau sàn, chui gầm giường, lách vào mọi góc khuất - nơi mà cây chổi hay cây lau nhà truyền thống không với tới được.

Những mẫu mới hiện nay thậm chí còn được trang bị công nghệ cảm biến 3D có thể tự giặt khăn lau và tự đổ rác. Bạn có thể điều khiển tất cả qua app trên điện thoại, dù đang đi làm vẫn biết nhà sạch đến đâu, về nhà là chỉ cần nằm nghỉ ngơi.

Một số dòng cao cấp còn có chức năng lập bản đồ AI, giúp ghi nhớ bố cục phòng để làm sạch thông minh hơn qua từng lần sử dụng. So với việc mất 1 - 2 tiếng lau nhà mỗi ngày, robot hút bụi đúng nghĩa là đầu tư một lần, hưởng thụ cả năm.

2. Máy rửa chén

Từng có thời, nhiều người nghĩ máy rửa chén là món đồ "phú quý sinh hư". Nhưng giờ đây, bất cứ ai từng dùng đều nhận xét đây là món đồ "đáng đồng tiền bát gạo". Máy rửa chén hiện đại không chỉ rửa sạch dầu mỡ và khử khuẩn bằng nước nóng 70°C mà còn tiết kiệm nước gấp 3 lần rửa tay. Thậm chí nồi niêu, chảo chống dính, lưới lọc máy hút mùi… đều có thể bỏ vào.

Nhờ có máy rửa chén, việc rửa bát sau bữa tối không còn là "cuộc chiến", mà chỉ là vài thao tác đơn giản. Bếp núc gọn gàng, tâm trạng cũng nhẹ hơn nhiều. Khi chọn mua, bạn hãy ưu tiên loại âm tủ 13 bộ trở lên để tối ưu không gian và hiệu quả. Đừng lo về điện nước vì máy rửa chén hiện nay tiêu thụ ít hơn bạn tưởng.

3. Bồn cầu thông minh

Nếu có món đồ nào vừa sang chảnh vừa thật sự hữu dụng thì chính là bồn cầu thông minh. Không chỉ giúp tự động đóng mở nắp, rửa và sấy khô bằng nước ấm, em này còn khử mùi và diệt khuẩn mỗi lần sử dụng.

Những ai từng trải nghiệm đều khó có thể quay lại kiểu bồn cầu truyền thống. Đặc biệt vào mùa đông, chức năng sưởi ấm bệ ngồi và xả nước tự động khiến việc vào nhà vệ sinh cũng trở nên dễ chịu hơn bao giờ hết. Tuy giá thành cao hơn bồn cầu thường nhưng với độ bền cao, đây là khoản đầu tư xứng đáng cho sức khỏe và trải nghiệm sống tiện nghi mỗi ngày.

4. Máy sấy quần áo

Nếu bạn sống ở miền Bắc hay miền Nam mùa nồm, chắc chắn hiểu cảm giác quần áo treo cả tuần vẫn ẩm kèm mùi khó chịu. Nhưng máy sấy quần áo hoàn toàn có thể giải quyết điều đó.

Chỉ cần giặt xong và cho vào máy, 60 - 90 phút sau bạn sẽ có ngay quần áo khô ráo, mềm mại, thơm tho. Công nghệ sấy bơm nhiệt (Heat Pump) còn giúp tiết kiệm điện hơn 50% so với sấy truyền thống và giữ được độ bền vải. Một điểm cộng lớn nữa là nhiệt độ cao trong máy giúp tiêu diệt vi khuẩn và mạt bụi vải, giảm nguy cơ dị ứng và ngứa da, rất phù hợp cho gia đình có trẻ nhỏ.

Nhìn chung, bạn hãy tránh xa máy giặt sấy 2 trong 1 vì hiệu suất sấy kém. Thay vào đó, đầu tư máy sấy độc lập sẽ giúp bạn tận dụng tối đa lợi ích của thiết bị này.

5. Máy pha cà phê

Buổi sáng không cần chạy ra quán, chỉ cần vài phút là bạn đã có tách cà phê thơm nức, chuẩn gu riêng. Một chiếc máy pha bán tự động giá tầm trung đã đủ để cho ra hương vị đậm đà, lớp crema mịn bọt chẳng kém gì barista chuyên nghiệp.

Không chỉ tiết kiệm chi phí mỗi ly, thiết bị này còn giúp căn bếp trở nên tinh tế, có "chất sống" hơn. Một tách cappuccino buổi sáng hay espresso sau giờ làm sẽ là những niềm vui nhỏ khiến bạn yêu căn nhà của mình hơn.

Nếu là người mới bắt đầu, chọn máy có chức năng điều chỉnh nhiệt độ và áp suất ổn định, dễ vệ sinh và tương thích với nhiều loại cà phê bột hoặc viên nén.

6. Hệ thống nhà thông minh

Đã đến lúc để công nghệ giúp bạn "nghỉ ngơi" đúng nghĩa. Hệ thống smart home cho phép bạn điều khiển toàn bộ thiết bị trong nhà chỉ bằng điện thoại hoặc giọng nói, từ khóa cửa, bật đèn, mở điều hòa đến hẹn giờ nước nóng.

Bạn có thể đi làm cả ngày mà vẫn kiểm soát được căn nhà: khi về, đèn tự bật, nhạc yêu thích vang lên, phòng tắm đã có nước ấm chờ sẵn. Cảm giác "được chăm sóc" trong chính ngôi nhà mình thật sự rất đáng giá.

Dù chưa thể làm trọn bộ, bạn vẫn có thể bắt đầu từ ổ khóa vân tay, cảm biến rò gas, cảm biến nước hoặc camera an ninh. Những chi tiết nhỏ này giúp cuộc sống tiện nghi và an toàn hơn từng ngày.

