Mua rồi mới biết 5 món này quá phí tiền

Mua sắm nội thất và thiết bị gia dụng cho căn nhà luôn là bài toán cân não. Nhiều món đồ trông bắt mắt trên quảng cáo hay mạng xã hội, nhưng thực tế lại ít dùng, chiếm diện tích và tốn công chăm sóc. Dưới đây là 5 món đồ mà bạn nên cân nhắc kỹ trước khi rút ví, dựa trên kinh nghiệm thực tế của nhiều gia đình.

1. Ghế sofa đơn

Sofa đơn trông rất dễ thương, tưởng tượng bạn sẽ ngồi đọc sách hay nhâm nhi trà chiều trên ban công. Nhưng thực tế, chiếc ghế thường nhanh chóng trở thành nơi để quần áo, túi xách hay đồ linh tinh. Nhiều mẫu sofa đơn cồng kềnh nhưng phần lưng và độ sâu ghế không thoải mái, ngồi lâu rất mỏi lưng. Với căn hộ nhỏ, sofa đơn dễ khiến phòng khách chật chội, đi lại phải né người, tạo cảm giác bí bách.

Gợi ý thay thế: Một chiếc ghế lười, đệm gấp hoặc ghế xếp linh hoạt có thể cất gọn khi không sử dụng, vừa tiết kiệm diện tích vừa tiện lợi.

2. Bàn ăn gấp hoặc mở rộng cồng kềnh

Bàn ăn gấp thường được mua để dành cho khách thỉnh thoảng đến chơi. Thực tế, một năm bàn được mở chưa đến hai lần, còn lại chân bàn dễ gây vướng, dọn dẹp phiền phức. Các chi tiết gấp lâu ngày dễ lỏng, giảm độ ổn định. Khi tụ họp, mọi người thường thích ngồi quanh bàn thấp hoặc trải thảm sàn, vừa thoải mái vừa gần gũi.

Gợi ý thay thế: Một chiếc bàn tròn nhỏ cố định kết hợp ghế gấp dự phòng vừa tiết kiệm không gian, vừa đủ chỗ cho khách khi cần.

3. Ghế treo kiểu xích đu

Ghế treo kiểu này trông rất sang chảnh và bắt mắt. Tuy nhiên, ngồi lâu dễ chóng mặt, không thoải mái để đọc sách hay chơi điện thoại. Sau cùng, ghế chỉ còn chức năng trang trí. Ghế chiếm nhiều diện tích, các khe mây dễ bám bụi, vệ sinh rất tốn công.

Gợi ý thay thế: Một chiếc ghế dài bằng gỗ với đệm êm vừa có thể ngồi, vừa có thể đặt vật dụng, tiết kiệm không gian và công chăm sóc.

4. Thảm trải sàn cỡ lớn

Thảm lớn giúp không gian sang trọng hơn nhưng nếu nhà có trẻ nhỏ hoặc thú cưng, thảm nhanh chóng trở thành nơi tích tụ bụi bẩn, thức ăn vụn, tóc rụng. Việc vệ sinh thảm cồng kềnh tốn thời gian và công sức, thuê giặt chuyên nghiệp cũng tốn vài trăm nghìn mỗi lần.

Gợi ý thay thế: Chọn thảm nhỏ hoặc thảm mềm có thể giặt bằng máy, tiện lợi khi dơ bẩn và dễ di chuyển, vừa hợp phong thủy vừa tiện vệ sinh.

5. Nồi đa năng

Nồi đa năng có khả năng chiên, nướng, hấp nghe có vẻ tiện lợi. Thực tế, ngoài nấu lẩu, các chức năng khác thường kém hiệu quả: chiên dễ dính, hấp chậm, còn diện tích chiếm dụng lớn, phụ kiện rườm rà và khó cất giữ.

Gợi ý thay thế: Một chiếc nồi nấu hoặc chảo chống dính tốt kết hợp bếp điện hoặc bếp từ đủ để làm hầu hết món ăn hàng ngày, dễ vệ sinh, gọn gàng và hiệu quả.

Theo Toutiao