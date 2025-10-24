Trải nghiệm sau 2 năm dùng bồn cầu thông minh: Đắt, phiền, và “thông minh” quá mức cần thiết

Từ tò mò đến “chạy theo xu hướng”

Tôi là người khá cẩn thận trong chuyện mua sắm, nhưng cũng không tránh khỏi “làn sóng công nghệ”. Hai năm trước, khi bạn bè khoe nhà tắm hiện đại với bồn cầu thông minh – có nắp tự mở, sưởi ấm bệ ngồi, rửa và sấy tự động – tôi bị cuốn theo ngay.

Mọi clip review trên mạng đều ca ngợi nó như “cách mạng vệ sinh”. Tôi nghĩ: “Đầu tư một lần, hưởng tiện nghi lâu dài – đáng chứ!”.

Tôi chọn loại trung cấp, giá khoảng hơn 10 triệu đồng, lắp đặt trọn gói. Tôi tin rằng nó sẽ giúp cuộc sống tiện lợi và “vệ sinh hơn”. Nhưng rồi, trải nghiệm thực tế không hề như quảng cáo.

1. Cảm biến “thông minh” đến mức… phiền phức

Ban đầu, tôi thấy vui vì nắp tự mở khi bước vào. Nhưng niềm vui ấy biến thành ác mộng chỉ sau vài tuần. Cảm biến quá nhạy: chỉ cần đi ngang qua, robot hút bụi chạy ngang, hoặc bóng người đổ lên bồn cầu – là nước tự xả. Tôi từng tắm mà nước trong bồn cầu xả liên tục, khiến hóa đơn nước tăng bất thường. Có lúc tôi chỉ muốn hét: Đừng hưng phấn thế nữa!

Bài học đầu tiên: nếu bạn định mua, hãy tránh loại có cảm biến đá chân hoặc tự động quá nhạy – hoặc chí ít chọn loại có thể điều chỉnh khoảng cách cảm ứng.

2. Chi phí tiêu hao không hề “nhỏ”

Điều tôi không lường trước là vật tư đi kèm của bồn cầu thông minh cực kỳ tốn.

- Dung dịch tạo bọt: khoảng 200 lần dùng, giá 150–250 k/lọ.

- Lõi lọc nước: thay mỗi 6 tháng, giá 300–400 k.

Tổng cộng, mỗi năm tốn khoảng 1 triệu đồng tiền vật tư, chưa tính điện. Nếu không thay đúng hạn, bọt yếu, nước bắn tung tóe, bồn dễ bám bẩn và bốc mùi.

Tôi nhận ra: “Bồn cầu thông minh” không chỉ đắt khi mua, mà còn tốn khi duy trì.

3. Sửa chữa: Tốn tiền và mệt đầu

Hai năm dùng, tôi gọi thợ sửa ít nhất 5 lần:

- Van xả nước hỏng, thay 400 k.

- Cảm biến kẹt, 250 k.

- Máy sấy gió ngừng hoạt động, 600 k.

- Một lần chỉ tháo ra kiểm tra cũng mất 100 k.

Mỗi lần thợ đến nhà, tôi lại thấy mình như đang bảo dưỡng máy giặt chứ không phải cái bồn cầu.

4. Trải nghiệm: Không “sang chảnh” như tưởng

Tôi mong sự thoải mái, nhưng thực tế lại “dở khóc dở cười”:

- Bệ ngồi sưởi quá nóng nếu dùng lâu.

- Chức năng sấy khô mất 5 phút, buộc tôi phải ngồi chờ.

- Khi vừa rời chỗ, bồn cầu xả nước ngay, bắn tung tóe.

Tôi từng nghĩ “rửa tự động” sẽ sạch hơn, nhưng không. Nước bắn mạnh, góc phun lệch, thậm chí còn gây cảm giác… mất vệ sinh.

5. “Tự làm sạch” – chỉ đúng trên quảng cáo

Vòi phun có chức năng tự làm sạch, nhưng sau vài tháng, bám cặn vàng và dễ tắc nghẽn. Tôi thay lõi lọc đều, song nước vẫn yếu. Khi hỏi thợ, họ bảo “do chất lượng nước kém, chỉ có thay cả vòi mới hết”. Chi phí? Gần 1 triệu đồng. Tôi thở dài: “Thôi, thay luôn bồn cầu cho xong”.

Kết luận: “Thông minh” đôi khi chỉ là… phức tạp hóa cuộc sống

Sau hai năm kiên trì, tôi tháo bỏ bồn cầu thông minh và trở về với loại cơ học truyền thống. Không cảm biến, không sưởi, không sấy – chỉ xả nước mạnh, dễ lau rửa và bền. Tôi tiết kiệm được tiền điện, tiền vật tư, và quan trọng nhất: sự bình yên khi đi vệ sinh.

Nếu bạn đang định đổi sang bồn cầu thông minh, hãy nhớ một điều: Không phải cái gì “hiện đại” cũng phù hợp. Có những tiện nghi, chỉ nên ngắm – chứ đừng mang vào nhà.

Gợi ý cho bạn

Trước khi lắp đặt thiết bị “thông minh”, hãy thử trải nghiệm thực tế 1–2 tuần.

- Cân nhắc chi phí vật tư, điện, sửa chữa.

- Nếu nhà có người lớn tuổi, trẻ nhỏ – thiết bị đơn giản vẫn là lựa chọn an toàn nhất.