Hà Anh Tuấn lên tiếng gì về căn bất động sản 100 tỷ đồng ở Quận 1 TP.HCM?

Hà Anh Tuấn, sinh năm 1984, được công chúng biết đến sau khi tham gia chương trình Sao Mai điểm hẹn 2006 và ghi dấu ấn mạnh mẽ và lọt vào top 3 chung cuộc. Sau cuộc thi, anh kiên trì theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp, lần lượt giới thiệu đến khán giả nhiều album được đầu tư kỹ lưỡng như Saigon Radio (2008), Cocktail (2010) và Street Rhythm (2015)...

Đồng hành cùng nhà sản xuất Cao Trung Hiếu và ê-kíp gắn bó nhiều năm, Hà Anh Tuấn đã tạo dựng thương hiệu riêng qua loạt liveshow được tổ chức công phu, sáng tạo và giàu cảm xúc, chinh phục khán giả không chỉ ở Việt Nam mà còn tại nhiều quốc gia khác.

Giữa bối cảnh thị trường âm nhạc nhiều biến động, khi không ít chương trình rơi vào cảnh ế vé và thua lỗ, Hà Anh Tuấn vẫn là tên tuổi hiếm hoi luôn “cháy vé” ngay từ những ngày đầu mở bán – dù giá vé thuộc nhóm cao nhất trên thị trường.

Vừa ghi điểm bằng chất giọng và phong cách âm nhạc tinh tế, Hà Anh Tuấn còn được công chúng yêu quý nhờ tấm lòng hướng thiện. Hình ảnh nam ca sĩ âm thầm đóng góp, lan tỏa những hành động nhân ái đã trở thành biểu tượng cho người nghệ sĩ sống có trách nhiệm, cống hiến không chỉ trên sân khấu mà cả trong những hoạt động vì cộng đồng.

Bên cạnh đó, Hà Anh Tuấn cũng sở hữu khối tài sản khủng. Nam ca sĩ được biết đến là công tử nhà giàu, sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm kinh doanh, nhà anh nằm trên mặt tiền của đường lớn trước Dinh Thống Nhất. Bản thân anh cũng được dân tình đồn “sở hữu 1 căn penthouse trăm tỷ”.

Căn nhà được cho là thuộc sở hữu của gia đình Hà Anh Tuấn nằm trước Dinh Thống Nhất.

Thực tế, trong một sự kiện, khi được MC hỏi “Hà Anh Tuấn có đang sở hữu căn hộ penthouse duplex 100 tỷ đồng ở khu vực Quận 1 ven bờ sông Sài Gòn hay không?”, nam ca sĩ đã bật cười và thẳng thắn thừa nhận: “Đúng”.

Theo nhiều trang truyền thông, căn penthouse của Hà Anh Tuấn nằm ở tầng 45 tòa Lake, thuộc khu phức hợp Grand Marina Saigon, là dự án sang trọng tọa lạc trên khu đất cảng Ba Son cũ, ngay góc đường Tôn Đức Thắng – Nguyễn Hữu Cảnh, trung tâm Quận 1 của TP.HCM.

Điều khiến căn hộ này đặc biệt không chỉ nằm ở vị trí hay thiết kế, mà còn bởi đây là căn hộ “hàng hiệu” mang thương hiệu Marriott – một trong những thương hiệu bất động sản cao cấp hàng đầu thế giới.

Với diện tích gần 240 m², căn penthouse được thiết kế theo dạng duplex (hai tầng) gồm 4 phòng ngủ, chia đều ở hai tầng; phòng ngủ chính được bố trí ở tầng trên, mang đến không gian riêng tư và tầm nhìn đẹp. Căn hộ có 4 phòng tắm, trong đó hai phòng là ensuite – kết nối trực tiếp với phòng ngủ, đảm bảo sự tiện nghi tối đa.

Phòng khách rộng hơn 65 m², kết hợp với ban công thoáng đãng, cho phép chủ nhân chiêm ngưỡng toàn cảnh sông Sài Gòn và bến du thuyền Grand Marina – một trong những góc nhìn đắt giá nhất thành phố. Tầng trên của căn duplex còn được liên thông trực tiếp với khu tiện ích tầng 46, bao gồm hồ bơi, phòng gym và nhiều không gian thư giãn cao cấp.

Trong cuộc trò chuyện với truyền thông trước đây, Hà Anh Tuấn cũng từng xác nhận việc sở hữu căn hộ này và chia sẻ lý do: “Quyết định mua căn hộ đến từ một suy nghĩ rất đơn giản – nếu có cách khiến bản thân hạnh phúc và sống thoải mái hơn thì tại sao lại không làm? Với tôi, đây không chỉ là một tài sản mà còn là cột mốc ý nghĩa, một món quà tự thưởng sau những năm tháng nỗ lực không ngừng,” nam ca sĩ bộc bạch.

Không chỉ là một nghệ sĩ, Hà anh Tuấn còn được biết đến là một doanh nhân kín tiếng với tư duy kinh doanh sắc bén. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống kinh doanh, anh đã bộc lộ tư duy nhạy bén từ sớm khi tham gia hỗ trợ điều hành công việc kinh doanh gia đình.

Nam ca sĩ thường xuyên làm thiện nguyện.

Sau này, nam ca sĩ này chọn hướng phát triển mô hình kinh doanh âm nhạc cao cấp, gắn liền với thương hiệu cá nhân và văn hóa tiêu dùng của giới trung lưu Việt Nam. Doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc kinh doanh sản phẩm âm nhạc của Hà Anh Tuấn là Công ty cổ phần truyền thông - giải trí - sáng tạo Viet Vision (Viet Vision) và Công ty TNHH VV Creative & Entertainment (đơn vị đứng sau Storii).

Viet Vision, dưới sự dẫn dắt của bộ ba Hà Anh Tuấn, Cao Trung Hiếu và Võ Đỗ Minh Hoàng, đã trở thành một trong những đơn vị sản xuất sự kiện âm nhạc hàng đầu Việt Nam. Công ty không chỉ tổ chức các concert của Hà Anh Tuấn mà còn sản xuất các chương trình quốc tế với các ngôi sao như Super Junior, Il Divo, Ronan Keating, Kelly Clarkson, John Legend, và Christina Aguilera.

Đặc biệt, Viet Vision là đơn vị đứng sau sản xuất V Concert "Rạng rỡ Việt Nam" diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) sắp tới đây. Cùng với đó, chương trình ca nhạc nổi tiếng See Sing Share của Hà Anh Tuấn, hành trình trải nghiệm lối sống tỉnh thức của Tập đoàn Trung Nguyên, cũng do cái tên này thực hiện.

Công ty này cũng chịu trách nhiệm sản xuất phần trình diễn cho John Legend và Christina Aguilera tại 2 mùa trao giải VinFuture. Ngoài ra, Viet Vision hiện còn là đối tác của các công ty âm nhạc toàn cầu như Universial, Sony Music, Warner Music.

(Tổng hợp/Ảnh: Internet)