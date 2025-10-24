5 lọ tẩy da chết da đầu "made in Vietnam" giúp chân tóc sạch bong, chắc khỏe từ gốc

Nói đến chăm sóc tóc, hầu hết mọi người chỉ chú trọng dầu gội, dầu xả hay ủ tóc, mà quên mất một bước cực kỳ quan trọng: tẩy tế bào chết da đầu. Giống như da mặt, da đầu cũng cần được "detox" định kỳ để loại bỏ tế bào chết, dầu thừa, bụi bẩn và cặn sản phẩm tạo kiểu. Nếu không, những chất bẩn này sẽ làm tắc nang tóc, gây gàu, rụng tóc và khiến tóc chậm mọc.

Điều đáng mừng là hiện nay có rất nhiều sản phẩm tẩy da chết da đầu nội địa Việt Nam được nghiên cứu kỹ, chiết xuất từ thiên nhiên, an toàn và hiệu quả không kém gì hàng ngoại. Dưới đây là 5 sản phẩm "made in Vietnam" nổi bật, giúp bạn có mái tóc sạch khỏe, bồng bềnh chuẩn spa.

1. COCOHER Tẩy tế bào chết da đầu bưởi non

Nếu bạn yêu thích mùi hương bưởi tươi mát thì chắc chắn không thể bỏ qua sản phẩm này. COCOHER bưởi non chứa chiết xuất vỏ bưởi, tinh dầu sả chanh và bạc hà, giúp làm sạch sâu, kháng khuẩn và giảm nhờn hiệu quả.

Kết cấu dạng gel hạt mịn dễ massage, cuốn trôi bụi bẩn, da chết và bã nhờn bám trên da đầu. Khi xả nước, bạn sẽ cảm nhận ngay cảm giác mát lạnh sảng khoái, tóc nhẹ bẫng và chân tóc khô thoáng hơn hẳn. Dùng đều đặn 1-2 lần/tuần, tóc giảm gãy rụng, da đầu khỏe hơn, tóc con mọc nhiều hơn trông thấy.

Nơi mua: COCOHER

2. VI JULLY Muối tẩy tế bào chết da đầu

Sản phẩm "hot hit" trên mạng xã hội nhờ công thức muối biển tinh khiết kết hợp tinh dầu tràm trà và bạc hà, vừa tẩy sạch tế bào chết, vừa thanh lọc và kháng khuẩn cho da đầu.

Khi thoa lên tóc ướt và massage nhẹ, muối tan dần, giúp làm sạch mà không gây rát hay khô. Hương bạc hà the mát mang lại cảm giác thư giãn dễ chịu như đang được gội đầu tại spa. Ngoài ra, VI JULLY còn giúp kiểm soát dầu thừa, giảm gàu và ngứa, rất thích hợp cho da đầu dầu, nhiều mồ hôi hoặc ai thường xuyên đội mũ bảo hiểm.

Nơi mua: VI JULLY

3. Tẩy tế bào chết da đầu tinh chất quả cam Hella Beauty

Hella Beauty mang đến sản phẩm tẩy da chết da đầu nhẹ dịu, phù hợp với cả da đầu nhạy cảm. Công thức chứa chiết xuất quả cam, vitamin C và tinh dầu cam ngọt, giúp làm sạch sâu nhưng vẫn giữ ẩm cho da đầu.

Điểm nổi bật là hương cam tươi mát cực dễ chịu, mang lại cảm giác "refresh" ngay từ lần đầu sử dụng. Khi massage, các hạt scrub siêu nhỏ giúp loại bỏ tế bào chết và kích thích lưu thông máu, từ đó nuôi dưỡng nang tóc khỏe mạnh hơn. Dùng kiên trì, bạn sẽ thấy tóc bớt bết, da đầu sạch và tóc bóng mượt tự nhiên.

Nơi mua: Hella

4. Tẩy tế bào chết da đầu MACALAND

MACALAND là thương hiệu Việt đang được nhiều salon tin dùng nhờ chất lượng ổn định và giá thành hợp lý. Sản phẩm tẩy tế bào chết của hãng chứa chiết xuất từ bồ kết, dầu argan và tinh dầu bạc hà, giúp làm sạch sâu, kích thích mọc tóc và tăng độ dày cho mái tóc.

Chất kem mịn, dễ thoa và dễ rửa trôi, không để lại cảm giác bết dính. Sau khi dùng, tóc trở nên bồng bềnh, nhẹ tơi và da đầu thông thoáng suốt cả ngày. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai tóc mỏng, yếu, dễ rụng hoặc đang trong quá trình phục hồi tóc hư tổn.

Nơi mua: MACALAND

5. Free BareSoul Muối tắm gội tẩy tế bào chết cho da đầu & tóc

Một sản phẩm đa năng được giới yêu làm đẹp Việt đánh giá cao. BareSoul Salt Body & Scalp Scrub có thể dùng cho cả cơ thể và da đầu, giúp làm sạch, kháng khuẩn và giảm mùi hôi da đầu.

Công thức từ muối biển tự nhiên, dầu dừa, chiết xuất vỏ cam và bạc hà, mang lại khả năng detox da đầu mạnh mẽ nhưng vẫn đủ ẩm để tóc không bị khô xơ. Sau khi massage, bạn chỉ cần xả kỹ và gội nhẹ lại là tóc đã sạch bong, mềm mượt và thơm nhẹ. Đặc biệt, sản phẩm hoàn toàn thuần chay, không chứa sulfate hay paraben, thân thiện với môi trường và an toàn cho da nhạy cảm.

Nơi mua: BareSoul

Tẩy tế bào chết da đầu không chỉ là bước làm sạch, mà còn là bí quyết giúp tóc mọc nhanh, giảm gãy rụng và luôn bồng bềnh tự nhiên. Chỉ cần 10 phút mỗi tuần với một trong 5 sản phẩm "made in Vietnam" kể trên, bạn sẽ cảm nhận rõ da đầu nhẹ thoáng, tóc sạch khỏe và óng mượt hơn từng ngày.

Đừng quên: một mái tóc đẹp bắt đầu từ da đầu khỏe. Hãy cho da đầu của bạn được "thở" đúng nghĩa - vì đó chính là nền tảng cho mái tóc rạng rỡ, tự tin mọi lúc mọi nơi.