6 thói quen nhiều người làm mỗi ngày mà bác sĩ khuyên bỏ ngay, cực hại sức khỏe

1. Nhịn đi tiểu

Khi bạn cần đi, bạn nên đi! Giữ nó quá lâu sẽ không tốt cho sức khỏe của bạn.

Grant Fowler, Phó giám đốc y tế gia đình và cộng đồng tại Trường Y McGovern thuộc Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Texas ở Houston (Mỹ), đồng thời là thành viên đội ngũ y tế tại Trung tâm Y tế Memorial Hermann-Texas, cho biết: "Nước tiểu giống như một con lạch hoặc dòng sông. Nếu bạn chặn nó, dòng nước sẽ bị ứ đọng và tạo cơ hội cho vi khuẩn phát triển trong bàng quang và có thể di chuyển ngược dòng lên thận của bạn. Giữ cho nó chảy (đi tiểu đúng lúc) sẽ giảm thiểu nguy cơ nhiễm trùng".

Asif Ansari, Giám đốc y tế của Tập đoàn Y tế Montefiore, cho biết việc nhịn tiểu có thể khiến bạn có nguy cơ bị nhiễm trùng bàng quang, thận và thậm chí là tuyến tiền liệt, đặc biệt nếu bạn có bệnh lý tiềm ẩn về tiết niệu hoặc đang mang thai. Ngoài ra, một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc nhịn tiểu quá lâu thực sự có thể làm căng bàng quang của bạn, một tình trạng gọi là “hội chứng đi tiểu không thường xuyên”. Ngoài ra, nếu bạn không đi tiểu 4-7 lần một ngày (ít nhất 4-6 giờ một lần), có thể bạn đang không uống đủ nước và có thể bị mất nước.



2. Thường xuyên nhai kẹo cao su

Bạn có thể nghĩ rằng kẹo cao su mang lại cho bạn hơi thở thơm mát hoặc có thể nó giúp giảm bớt căng thẳng. Nhưng nếu bạn nhai kẹo cao su liên tục, nó có thể gây áp lực quá lớn lên hàm của bạn.

Jeannette South-Paul, Giám đốc y tế bộ phận dịch vụ y tế cộng đồng của Đại học Trung tâm Y tế Pittsburgh (UPMC) cho biết: "Khớp thái dương hàm - ở đỉnh hàm - là khớp hoạt dịch giống như ở đầu gối. Nếu bạn sử dụng những khớp đó quá nhiều, bạn có thể bị viêm khớp, kêu lách cách và đau đớn". Ngoài ra, theo Viện Tiểu đường, Tiêu hóa và Bệnh thận Quốc gia Hoa Kỳ (NIDDK), việc nuốt quá nhiều không khí có thể dẫn đến khó chịu ở dạ dày.

3. Cắn móng tay

Một thói quen đáng lo khác thực sự không tốt cho bạn là nhai móng tay. Tiến sĩ Ansari nói: "Cắn móng tay có thể dẫn đến tổn thương móng tay và nhiễm trùng vùng da xung quanh nó, được gọi là paronychia".

Sự lây lan của vi trùng cũng có thể diễn ra theo cách khác. Ông nói: "Ngoài ra, điều này có thể đưa vi rút vào cơ thể, dẫn đến nhiễm trùng đường hô hấp trên và các bệnh nhiễm trùng khác". Tiến sĩ Fowler cho biết bạn cũng có thể làm hỏng răng hoặc thậm chí làm gãy răng!

Thêm vào đó, lý do tâm lý khiến bạn làm vậy cũng cần được giải quyết. Tiến sĩ Fowler nói: “Cắn móng tay thường là một thói quen tiềm thức thường trở nên tồi tệ hơn do lo lắng. Điều gì khiến bạn lo lắng thế? Bản thân sự lo lắng có thể không nguy hiểm nhưng nó có thể ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bạn”. Theo nghiên cứu từ Canada cho thấy việc cắn móng tay cũng là do buồn chán và thất vọng - hai đặc điểm của những người cầu toàn.



4. Nhìn chằm chằm vào máy tính cả ngày

Theo Hiệp hội Đo thị lực Hoa Kỳ, một công nhân Mỹ trung bình dành bảy giờ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, điều này có thể dẫn đến hội chứng thị giác máy tính. Tiến sĩ Ansari cho biết: "Việc nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trong thời gian dài có thể dẫn đến các vấn đề về thị giác, bao gồm mỏi mắt và thậm chí là tổn thương võng mạc". Nghiên cứu của Viện Mắt Quốc gia Hoa Kỳ cho thấy tỷ lệ cận thị ở người Mỹ từ 12 đến 54 tuổi đã tăng từ 25% lên 42% kể từ năm 1971, có thể là do họ dành nhiều thời gian ở trong nhà nhìn chằm chằm vào màn hình hơn.

Tiến sĩ Ansari gợi ý nên tuân theo quy tắc 20-20-20: Cứ sau 20 phút, hãy nghỉ 20 giây để nhìn chằm chằm vào vật gì đó cách xa 20 feet. Ông nói: "Điều này làm giảm căng thẳng cho mắt và cũng làm tăng tần suất chớp mắt, có thể làm dịu đôi mắt khô và khó chịu". Ngoài ra, việc nhìn chằm chằm vào màn hình sáng (bao gồm cả điện thoại và máy tính bảng) sẽ làm giảm chất lượng giấc ngủ, vì vậy hãy đặt điện thoại xuống trước khi đi ngủ.

5. Ngồi quá lâu

Cùng với việc nhìn chằm chằm vào màn hình, việc chỉ ngồi cả ngày cũng gây ra những hậu quả không tốt cho sức khỏe của chúng ta. Tiến sĩ Ansari nói: "Là một hành vi mãn tính, [ngồi] dẫn đến tất cả các rủi ro liên quan đến lối sống ít vận động, bao gồm tăng cân, tiểu đường và huyết áp cao". Mặc dù một số nghiên cứu cho thấy huyết áp tăng hoặc bị tê đặc biệt khi ngồi bắt chéo chân, Tiến sĩ Ansari cho biết những tác động đó chỉ là tạm thời và sẽ không thực sự ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài. Tiến sĩ Fowler đồng ý: "Bắt chéo chân không gây ra cục máu đông ngoại trừ những người có nguy cơ bị viêm khớp hoặc huyết áp cao hoặc những người không hoạt động thể chất lâu dài".

Tuy nhiên, đi bộ suốt cả ngày giúp ngăn ngừa bệnh viêm khớp và cũng có thể giúp ngăn ngừa huyết áp cao. Tiến sĩ Ansari nói: "Hầu hết các tác hại đều đến từ hành động đơn giản là ngồi trong thời gian dài". Các nghiên cứu cho thấy đi bộ xung quanh định kỳ có thể giúp ích. Khi ngồi, điều quan trọng là phải có tư thế tốt để không bị đau cổ hoặc đau lưng. Tiến sĩ Ansari nói: "Khi bạn ngồi, hãy đảm bảo rằng bạn ngồi vào ghế và sử dụng lưng ghế để giúp bạn ngồi thẳng. Điều này sẽ giúp giảm bớt căng thẳng cho cơ lưng của bạn. Đầu gối của bạn phải tạo thành một góc 90 độ và bàn chân của bạn đặt phẳng trên sàn".

6. Mang túi nặng trên một vai

Một chiếc túi lớn có thể giúp chúng ta cảm thấy sẵn sàng cho mọi tình huống, nhưng trừ khi đó là một chiếc ba lô, nó có thể gây tổn hại đến sức khỏe của bạn. Tiến sĩ South-Paul cho biết: "Khi bạn mang túi nặng ở một bên, bạn sẽ làm ảnh hưởng đến góc cổ và nó có thể gây áp lực lên các dây thần kinh nằm giữa các đốt sống cổ và mang lại cảm giác cho cánh tay. Nếu có áp lực lên các dây thần kinh khi chúng thoát ra khỏi cổ, người ta có thể bị tê, ngứa ran và thậm chí đau ở vai và cánh tay".

Hiệp hội Chiropractic (phương pháp nắn chỉnh cột sống) Hoa Kỳ cho biết túi của bạn không được nặng quá 10% trọng lượng cơ thể. Những tác động tiêu cực thậm chí còn lớn hơn nếu bạn luôn mang túi ở cùng một phía, vì vậy hãy thử đổi hướng - và không sử dụng điện thoại trong khi cầm túi, điều này càng làm mất đi sự thẳng hàng của bạn.

Nguồn và ảnh: The Healthy