Bỏ qua “3 ngứa, 2 đau” này rất có thể bạn sẽ bỏ lỡ giai đoạn đầu của ung thư gan

Gan là cơ quan có khả năng dự trữ và khả năng tái tạo vô cùng mạnh mẽ. Chỉ cần 1/3 tế bào gan hoạt động bình thường thì sẽ không ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất của cơ thể. Nhưng cũng vì vậy mà chúng ta rất khó phát hiện ra các bệnh gan ở giai đoạn đầu, bao gồm cả ung thư gan. Bởi vì các triệu chứng thường không rõ ràng, dễ bị nhầm lẫn với nhiều loại bệnh vặt khác.

Nếu như có “3 ngứa, 2 đau” này, tốt nhất hãy đi tầm soát ung thư gan càng sớm càng tốt. Bởi thời điểm phát hiện có tác động rất lớn tới hiệu quả điều trị.

3 kiểu ngứa báo hiệu ung thư gan giai đoạn đầu

Một trong những dấu hiệu ban đầu của bệnh gan, bao gồm cả ung thư gan là cảm giác ngứa bất thường. Ngứa do gan thường có 3 biểu hiện:

Sẩn ngứa bề mặt da

Khi mắc bệnh về gan các chức năng gan bị suy giảm, gây ảnh hưởng đến việc lọc và đào thải độc tố của gan. Chất độc hại này tích tụ trong cơ thể, qua thời gian sẽ gây ra những biểu hiện bất thường là cảm giác ngứa da một cách khó hiểu, không cố định mà thay đổi ở nhiều vị trí, gãi cũng không hết. Ngứa da thường kèm theo những nốt sẩn ngứa xuất hiện trên bề mặt da hoặc/và triệu chứng vàng da.

Cảm giác ngứa ngáy bất thường trên da là triệu chứng phổ biến khi mắc bệnh về gan (Ảnh minh họa)

Ngứa lòng bàn tay, bàn chân

Bỗng dưng lòng bàn chân, bàn tay cứ ngứa râm ran, càng gãi càng ngứa… Hầu hết nguyên nhân ngứa là do “nước ăn” chân hoặc mắc các bệnh về da. Tuy nhiên, lòng bàn tay, bàn chân bị ngứa nhiều nơi, ngứa không xác định rõ vị trí, đi kèm với một vài dấu hiệu như vàng da vàng mắt, nước tiểu vàng, mệt mỏi, ăn kém, chảy máu răng, chảy máu cam… có thể là biểu hiện của một số bệnh về gan, nhất là ung thư gan.

Lý do là vì chức năng gan của bệnh nhân ung thư gan suy giảm, ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa bilirubin và dẫn đến tăng bilirubin. Từ đó gây tích tụ bilirubin dưới da, làm vàng da và ngứa râm ran ở da, đặc biệt là các vùng dễ chảy mồ hôi, ẩm nóng, ma sát nhiều như lòng bàn chân và lòng bàn tay.

Bên cạnh đó, chức năng gan bị yếu đi cũng làm nhiều loại axit mật khác bị ứ lại, không chảy được vào gan mà chảy vào máu làm tăng axit mật trong máu. Vùng lòng bàn tay, lòng bàn chân nhiều mạch và dây thần kinh nên dễ bị kích thích, gây ngứa hoặc tê râm ran khó chịu.

Ngứa ở các khớp

Ít người biết rằng bệnh ung thư gan giai đoạn đầu còn có thể gây ra cảm giác ngứa mơ hồ hoặc ngứa nhẹ từng cơn ở các khớp.

Đó là bởi vì bệnh nhân ung thư gan bị suy giảm chức năng gan, ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa canxi, dẫn đến lắng đọng canxi ở khớp và gây ngứa khớp. Nếu bị ngứa khớp, hãy chú ý bổ sung canxi và tham gia các hoạt động khớp thích hợp. Đương nhiên là vẫn nên đi kiểm tra sức khỏe của gan kịp thời.

Ung thư gan giai đoạn đầu gây ra 2 kiểu đau nhưng dễ bị bỏ qua

Bên cạnh cảm giác ngứa da, bệnh ung thư gan giai đoạn đầu còn kèm theo những cơn đau dễ bị hiểu lầm là dị ứng da hoặc rối loạn tiêu hóa.

Đau và sưng vùng bụng trên

Trong giai đoạn tế bào ung thư đang phát triển, người bệnh có thể bị hơi đau ở vùng bụng kể cả khi không có sự tác động. Cơn đau thường nằm ở vùng bụng trên bên phải và có thể kèm theo các triệu chứng về đường tiêu hóa như trướng bụng và tiêu chảy. Tuy nhiên, cơn đau không quá nặng nề và xảy ra bất ngờ, không theo quy luật nào.

Đau bụng trên bên phải rất có thể là do bệnh ung thư gan “tấn công” cơ thể (Ảnh minh họa)

Sau một thời gian, bệnh tiến triển nặng hơn, bệnh nhân có thể cảm nhận được lá gan to hơn trạng thái bình thường khi dùng tay sờ vào. Điều này làm cơ thể có xu hướng sụt cân nhưng bụng thì lại to lên. Đồng thời, cơn đau bụng trở nên rõ ràng, tần suất tăng lên và lan ra hạ sườn phải, thắt lưng hoặc vai phải.

Đau khớp và bắp chân

Hầu hết mọi người nghĩ rằng đau khớp là do lạnh khớp hoặc viêm khớp dạng thấp. Tuy nhiên, bệnh gan cũng có thể gây đau khớp. Đó là do chức năng gan suy giảm, tích tụ chất độc và canxi quá mức ở khớp, gây tắc nghẽn mạch máu hoặc sưng - tổn thương. Các chuyên gia cũng cho biết, ung thư gan hình thành từ các bệnh viêm gan do virus thường ảnh hưởng tới khớp, gây đau nhức các khớp.

Ở giai đoạn đầu ung thư gan, người bệnh cũng có thể thường xuyên bị chuột rút, đau bắp chân. Đặc biệt là những người hình thành ung thư từ xơ gan tiến triển. Theo tiến sĩ Atif Zaman, Giám đốc Khoa Gan lâm sàng tại Đại học Khoa học và Y tế Oregon (Mỹ), tỷ lệ chuột rút cơ ở bệnh nhân xơ gan dao động từ 22 - 88%.

Cho đến nay, cơ chế cụ thể của chứng chuột rút cơ bắp ở bệnh nhân xơ gan vẫn chưa được khám phá đầy đủ. Nhưng có lý do để tin rằng sự chuyển hóa năng lượng, chức năng thần kinh, chất điện giải và thể tích huyết tương đóng một phần trong các cơn co thắt khó chịu của cơ bắp, đặc biệt là ở chân. Y học cổ truyền thì cho rằng gan chi phối các gân, nên chuột rút và đau nhức không rõ nguyên nhân vào ban đêm có thể là do chức năng gan có vấn đề. Ung thư gan cũng có thể gây đau dây thần kinh và tác động tới bắp chân, nhất là khi trời lạnh hoặc vận động mạnh.

Ít ai biết rằng ung thư gan có thể gây ra đau khớp, đau bắp chân (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các dấu hiệu trên không chắc chắn 100% nghĩa là bạn mắc bệnh về gan hay ung thư gan. Đây là những bất thường ung thư gan đã gây ra trên nhiều bệnh nhân lâm sàng, giúp bạn nhìn vào để so sánh, cảnh giác hơn với sức khỏe của mình. Đương nhiên, triệu chứng ung thư gan cũng không đi riêng lẻ và tốt nhất là hãy tìm tới cơ sở y tế uy tín để khám và có chẩn đoán chính xác, không bỏ lỡ thời gian điều trị.

Nguồn và ảnh: QQ, Healthline, Family Doctor