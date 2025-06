6 tháng đầu năm, tổng lượng khách du lịch đến Thủ đô ước đạt 15,56 triệu lượt

Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội thông tin thêm, tính riêng tháng 6/2025, tổng số lượng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 2,79 triệu lượt khách, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó khách du lịch quốc tế ước đạt 496,45 nghìn lượt khách, tăng 21,4% so với cùng kỳ năm 2024 (bao gồm 350 nghìn lượt khách du lịch quốc tế có lưu trú); khách du lịch nội địa ước đạt 2,29 triệu lượt khách, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ khách du lịch trong tháng 6/2025 ước đạt 10,35 nghìn tỷ đồng, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm 2024.

Tính chung 6 tháng đầu năm, Hà Nội đón khoảng 15,56 triệu lượt du khách, tăng 11,8% so với cùng kỳ. Trong đó, 3,66 triệu lượt là khách quốc tế (tăng 22%), bao gồm 2,58 triệu lượt có lưu trú. Khách nội địa đạt 11,9 triệu lượt, tăng 9%. Tổng thu từ du lịch ước đạt 62,366 nghìn tỷ đồng, tăng 14,7%.

Về lưu trú, Hà Nội hiện có 3.761 cơ sở với tổng số 71.256 phòng. Trong đó, 85 khách sạn và khu căn hộ đã được xếp hạng từ 1 đến 5 sao với tổng cộng gần 12.000 phòng, còn lại là hơn 3.600 cơ sở lưu trú chưa đăng ký xếp hạng.

Công suất sử dụng phòng trung bình trong tháng 6 đạt 63,79%, giảm nhẹ 2,2 điểm phần trăm; tính chung 6 tháng đầu năm, công suất bình quân đạt 63,2%, giảm 0,7 điểm so với cùng kỳ.

Trong 6 tháng đầu năm, nhiều sự kiện nhằm thu hút khách du lịch đã được Hà Nội tổ chức như Lễ hội quà tặng du lịch Hà Nội, Lễ hội du lịch Hà Nội 2025…

Dấu ấn nổi bật của du lịch Thủ đô ngay trong thời điểm đầu năm 2025 là việc liên tiếp được vinh danh trong nhiều giải thưởng uy tín quốc tế và được truyền thông quốc tế đánh giá cao. Theo thống kê mới nhất của Tạp chí Time Out (Anh) dựa trên dữ liệu tìm kiếm toàn cầu, Hà Nội lọt top 15 TP được du khách yêu thích nhất thế giới.

Trong khuôn khổ Giải thưởng Traverler’s Choice Awards Best of the Best Destinations của nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới Tripadvisor công bố tháng 1/2025, Thủ đô Hà Nội được vinh danh tại hạng mục Top 25 điểm đến được yêu thích nhất mọi thời đại với vị trí thứ 14. Ngoài ra, Hà Nội cũng được vinh danh tại hạng mục Top 25 điểm đến văn hóa hàng đầu thế giới ở vị trí thứ 2.

Không chỉ nổi bật về điểm đến, lĩnh vực ẩm thực Hà Nội cũng là điểm sáng trên bản đồ du lịch thế giới khi Hà Nội có 48/103 nhà hàng Việt Nam được cẩm nang ẩm thực danh giá nhất thế giới Michelin Guide tuyển chọn, trong đó, có 3 nhà hàng đạt 1 sao Michelin.

Thị trường khách quốc tế ghi nhận tăng trưởng đều, chủ yếu là các thị trường trọng điểm như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Pháp và Mỹ. Du khách quốc tế đánh giá cao các sản phẩm du lịch gắn với di sản văn hóa, ẩm thực, các tour trải nghiệm làng nghề truyền thống và hoạt động về đêm.

Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết, năm 2025, Hà Nội đặt mục tiêu đón 31 triệu lượt du khách, trong đó có 7,5 triệu lượt khách quốc tế; tổng thu từ du lịch đạt khoảng 130.000 tỷ đồng.

Để đạt được mục tiêu đề ra, trong tháng tới, Sở Du lịch Hà Nội sẽ tiếp tục tham mưu UBND TP Hà Nội đổi mới mô hình tổ chức, phương thức quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị khu di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn (chùa Hương), huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội; xây dựng Kế hoạch tổ chức chương trình khảo sát và hội nghị kết nối các điểm đến du lịch với các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn thành phố năm 2025; tổ chức hội nghị phát triển du lịch thông minh, tập trung chuyển đổi số trong các doanh nghiệp lữ hành, lưu trú, điểm đến du lịch.

Bên cạnh đó, Sở Du lịch Hà Nội sẽ tham mưu UBND thành phố Kế hoạch tổ chức các lễ hội để quảng bá du lịch Hà Nội như: Lễ hội Đồ uống Hà Nội năm 2025; Liên hoan Ẩm thực và Du lịch làng nghề, phố nghề Hà Nội năm 2025…

Đáng chú ý, thành phố cũng đang xây dựng loạt sản phẩm du lịch mới với chủ đề "Du lịch Hà Nội - Tinh hoa hội tụ 2025", gồm: du lịch nông nghiệp, du lịch đêm, du lịch golf và du lịch cộng đồng gắn với trải nghiệm văn hóa dân tộc. Các sản phẩm này sẽ được triển khai phối hợp cùng chính quyền cấp xã sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Đặc biệt, trong tháng 7, Hà Nội sẽ tổ chức các hoạt động chào mừng 55 năm ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam (9/7/1960 – 9/7/2025) và 10 năm tái lập Sở Du lịch Hà Nội (28/7/2015 – 28/7/2025).