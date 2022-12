6 năm hẹn hò của Diễm My 9X và bạn trai: Có lúc tan vỡ, mối quan hệ với nhà chồng tương lai ra sao?

Thông tin Diễm My đã nhận lời cầu hôn của bạn trai trong dịp cả hai du lịch tại Australia khiến khán giả và các sao Việt vô cùng bất ngờ. Bởi lẽ cặp đôi đã cùng trải qua nhiều thử thách trong 6 năm từ yêu đương kín tiếng đến công khai với người hâm mộ.

Diễm My và bạn trai quen biết nhau từ cuối năm 2015, đến tháng 10/2016 công khai xuất hiện trong sự kiện Liên hoan phim Australia. Vị hôn phu của Diễm My là người không hoạt động nghệ thuật, anh là doanh nhân làm việc trong lĩnh vực xây dựng, thường xuyên đi lại giữa hai nước Việt Nam và Australia.

Trước đó, Vinh Nguyễn từng theo học tại Đại học Công nghệ Swinburne ở Melbourne, bang Victoria, Australia và Đại học RMIT. Gần đây, anh đã chuyển về Việt Nam để sinh sống và làm việc. Vinh Nguyễn và gia đình có công ty chuyên sản xuất cà phê hòa tan và kinh doanh nhà hàng.

Diễm My và bạn trai đang có chuyến nghỉ ngơi, du lịch tại Australia

Tại nơi lần đầu công khai bên nhau, Diễm My nhận lời cầu hôn của Vinh Nguyễn

Thời gian đầu yêu nhau, Diễm My 9X và Vinh Nguyễn phải yêu xa, cả hai tạo bất ngờ cho đối phương bằng cách đặt vé bay bất ngờ đến để thăm nhau. Tuy nhiên, trong giai đoạn 3 năm đầu cả hai cũng không tránh khỏi những rạn nứt, đổ vỡ.

Khi những khác biệt trong tính cách quá lớn, không thể hoà giải thì Diễm My và Vinh Nguyễn quyết định dừng lại. Thế nhưng sau 4 tháng không liên lạc thì cả hai cho nhau cơ hội để yêu lại từ đầu, Diễm My chia sẻ: "Sau những trận cãi vã rất lớn và một thời gian chia cách thì lại cảm thấy hiểu và thương nhau nhiều hơn".

Kể từ đó, cặp đôi dành nhiều thời gian tìm hiểu đối phương, thường xuyên cùng nhau đi du lịch để hâm nóng tình cảm. Dù không làm nghệ thuật nhưng Vinh Nguyễn thông cảm, thấu hiểu cho công việc diễn viên của Diễm My. Thỉnh thoảnh, anh và bạn gái sẽ xuất hiện tình tứ trong các sự kiện của làng giải trí.

Diễm My và vị hôn phu cùng nhau đi du lịch nhiều nước trong thời gian yêu nhau. Sau tan vỡ rồi yêu lại, cả hai trân trọng đối phương hơn

Vào những dịp đặc biệt, cả hai thường dành thời gian cho nhau

Vinh Nguyễn đã trở về Việt Nam để làm việc sau giai đoạn phải yêu xa

Cả hai thoải mái công khai khoảnh khắc tình tứ khi đi du lịch

Vào cuối tháng 4/2019, Diễm My đối mặt với biến cố lớn là mẹ ruột qua đời. Trong giai đoạn này, nam doanh nhân luôn bên cạnh để động viên. Đồng thời, Vinh Nguyễn và Diễm My còn cùng nhau đi làm từ thiện sau đó. Chính sự quan tâm, yêu thương của người yêu đã khiến Diễm My sớm vực dậy tinh thần để trở lại với công việc.

Diễm My trải lòng: "Chúng tôi quen nhau 6-7 năm, có sự tin tưởng. Lúc nào, tôi cần thì anh luôn hỗ trợ. Nhưng bản thân tôi ít đòi hỏi lắm. Tôi cảm thấy mình dư dả, không bị thiếu thốn khi làm nghề".

Vinh Nguyễn bên cạnh san sẻ trong giai đoạn Diễm My gặp biến cố

Diễm My từng tiết lộ yêu sự chín chắn, trưởng thành của Vinh Nguyễn

Trong giai đoạn dịch bệnh, Diễm My 9X đã sang nhà bạn trai sinh sống. Nữ diễn viên được gia đình Vinh Nguyễn quan tâm, chăm sóc ân cần như con cái trong nhà. Nói về mối quan hệ với nhà chồng tương lai, Diễm My 9X thổ lộ: "Ba mẹ anh ấy yêu thương tôi. Bây giờ, thời gian tôi ở nhà bạn trai nhiều hơn ở nhà mình. Trước giờ, cuộc sống của tôi luôn đơn chiếc vì lúc nào cũng chỉ có hai mẹ con. Sống bên gia đình bạn trai, có sự đủ đầy, tôi cảm thấy ấm áp".

Hiện tại, Diễm My chưa bật mí về kế hoạch lên xe hoa.

Sở hữu khuôn mặt đáng yêu, tự tin trước đám đông và thích thể hiện tài năng nên diễn viên Diễm My 9x đã bén duyên với nghệ thuật từ khi còn bé xíu. Nữ diễn viên sinh năm 1990 từng là "bạn diễn" của nhiều nghệ sĩ kỳ cựu như Diễm Hương, Hoàng Phúc, Thương Tín, Hoa hậu Giáng My... trong những bộ phim đình đám lúc bấy giờ: Đứng dậy sau cơn mơ, Bóng đêm cuộc tình,...

Về sau này, Diễm My 9x vẫn theo đuổi ước mơ diễn xuất, cô góp mặt trong hàng loạt bộ phim từ truyền hình đến điện ảnh và trở thành khuôn mặt quen thuộc với khán giả Việt. Đặc biệt, Diễm My tạo dấu ấn mạnh khi tham gia phim điện ảnh Gái già lắm chiêu, Cô ba Sài Gòn,...