2 ái nữ của "nữ hoàng ảnh lịch" Diễm My: Thành tích học tập nổi trội ở Mỹ, thông thạo 4 thứ tiếng

Diễm My 6X được ưu ái gọi là "Nữ hoàng ảnh lịch" vào thập niên 1990. Cách đây 26 năm, nữ diễn viên kết hôn với doanh nhân Hà Tôn Đức, cả hai có cuộc sống viên mãn và hạnh phúc đến hiện tại. Diễm My có 2 cô con gái xinh đẹp và sở hữu thành tích học tập "không phải dạng vừa". Đặc biệt, cô cả nhà nữ diễn viên từng gây tiếc nuối khi không thử sức ở các đấu trường nhan sắc.

Nhan sắc thời trẻ của Diễm My 6x khiến nhiều người mê đắm vì quá xinh đẹp

Hiện tại, Diễm My 6x vẫn hoạt động nghệ thuật và thường làm người mẫu thời trang trung niên

"Nữ hoàng ảnh lịch" có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên ông xã doanh nhân và 2 cô con gái

Thuỳ My - Thông thạo 4 thứ tiếng, khuôn mặt như "bản sao" của mẹ nổi tiếng

Cô cả nhà Diễm My sinh năm 1995, đã tốt nghiệp loại xuất sắc ngành truyền thông báo chí tại Mỹ. Do đã sinh sống ở nước ngoài nhiều năm và có cơ hội tiếp xúc đa văn hoá nên Thuỳ My rất tự tin và thành thạo nhiều ngôn ngữ. Con gái lớn nhà "Nữ hoàng ảnh lịch" có thể giao tiếp được 4 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp và Trung Quốc. Ngoài giờ làm việc, Thuỳ My cũng dành thời gian để du lịch và khám phá khắp nơi.

Ở tuổi 27, Thuỳ My sở hữu nhan sắc trẻ trung và phong cách thời trang thanh lịch. Con gái Diễm My 6X còn có chiều cao 1m73, thần thái kiêu sa hệt như "bản sao" của mẹ "Nữ hoàng ảnh lịch". Chính vì thế, nhiều người không khỏi tiếc nuối khi Thuỳ My không có ý định lấn sân vào showbiz cũng như không ghi danh ở bất kỳ cuộc thi nhan sắc nào. Những năm qua, con gái lớn của Diễm My thường xuyên chia sẻ ảnh bên một người đàn ông điển trai nhưng chưa tiết lộ mối quan hệ của cả hai.

Chia sẻ về con gái, Diễm My 6x từng tiết lộ: "Thuỳ My đã ở Mỹ 5 năm nên quen thuộc mọi thứ. Khi Quế My qua có chị gái chăm sóc vợ chồng tôi cũng đỡ lo. Bình thường hàng năm khoảng tháng 5, tháng 6 chúng tôi hay qua thăm các con. Tháng 12 các cháu sẽ về nước nghỉ lễ, sum họp với gia đình".

Cận cảnh nhan sắc đẹp mặn mà của con gái lớn nhà Diễm My và chồng doanh nhân

Thuỳ My sở hữu thành tích học tập nổi bật ở Mỹ

Thuỳ My có thể giao tiếp được 4 thứ tiếng, tự tin thể hiện bản thân trước công chúng

Dù ở Mỹ nhiều năm nhưng cô cả nhà Diễm My 6x rất thích diện áo dài để thể hiện nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam

Thuỳ My gây tiếc nuối khi không có ý định vào showbiz

Quế My - Trúng tuyển 4 trường Đại học danh giá ở Mỹ

Quế My kém chị gái Thuỳ My 5 tuổi, hiện cũng đang sinh sống và học tập tại Mỹ. Cô con gái út 22 tuổi là niềm tự hào của vợ chồng Diễm My 6X vì bé có thành tích học tập chuẩn "con nhà người ta". Cách đây 1 năm, Quế My từng đỗ cùng lúc 4 trường đại học danh giá ở Mỹ là Đại học Nam California (USC), ĐH Công lập California ở Los Angles (UCLA), ĐH California Irvine (UCI) và ĐH Loyola Marymount (LMU). Đây là kết quả mà không phải ai cũng đạt được, vì thế Diễm My phải vui sướng chia sẻ: "Khi ở Việt Nam lực học của Quế My cũng không quá nổi trội nhưng từ khi qua Mỹ, được chị gái Thuỳ My kèm cặp, chỉ bảo Quế My đã tiến bộ vượt bậc. Cháu chăm học và ngày càng tự lập. Vợ chồng tôi rất hạnh phúc, tự hào về thành tích thi đại học của con gái".

Quế My càng lớn càng trổ mã xinh xắn, cô mang nét đẹp khoẻ khoắn và cá tính khác hẳn với chị gái. Ở Mỹ, Thuỳ My và Quế My thường xuyên cùng nhau đi ăn uống, vui chơi và hỗ trợ lẫn nhau trong đời sống ngày thường. Chính vì thế, mối quan hệ giữa 2 chị em Quế My và Thuỳ My rất tốt đẹp.

Cô út Quế My có nét đẹp cá tính và làn da nâu khoẻ khoắn

Quế My chuộng phong cách gợi cảm

Thuỳ My và Quế My rất thân thiết với nhau, 2 chị em sở hữu nhan sắc "một chín một mười"

Diễm My 6X và chồng đều rất tự hào vì có 2 cô con gái tài sắc vẹn toàn

Ảnh: NVCC