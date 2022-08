Các "nữ hoàng ảnh lịch" ngày ấy, bây giờ: Diễm My, Diễm Hương, Việt Trinh, Thu Hà

Diễm My sinh năm 1962 tại Nha Trang, vào Sài Gòn cùng gia đình từ năm 1972 và bắt đầu đóng phim từ năm 1979. Lần đầu tiên Diễm My làm người mẫu ảnh lịch là năm 1983. Kể từ đó, trong thập niên 1980 và 1990, Diễm My được mệnh danh là "nữ hoàng ảnh lịch" vì liên tục xuất hiện trong nhiều bộ ảnh lịch với nhan sắc xinh đẹp, rực rỡ