''Nữ hoàng ảnh lịch'' Diễm Hương sau 30 năm: Xinh đẹp, có 4 con và sống tại Mỹ

Diễm Hương - Lý Hùng cụng ly trong bữa tiệc hội ngộ (Ảnh: Diễn viên Lý Hùng cung cấp)

Sáng 10-8, chia sẻ loạt ảnh họp lớp diễn viên điện ảnh khóa 1 của Trường đại học Điện ảnh TP.HCM (nay là Trường Sân khấu - điện ảnh TP.HCM) lên mạng xã hội, Lý Hùng cho biết anh hội ngộ Diễm Hương sau 30 năm mất liên lạc.

"Lý Hùng, Diễm Hương - khi nhắc tên hai người khán giả đều yêu mến với bộ phim Phạm Công - Cúc Hoa. Khi xem phim Phạm Công - Cúc Hoa, khán giả đã khóc biết bao lần" - Lý Hùng nhắc lại kỷ niệm với Diễm Hương.

Nói với Tuổi Trẻ Online, Lý Hùng cho biết buổi tiệc được tổ chức tại nhà riêng của anh ở TP.HCM. Ban đầu, Diễm Hương không có trong danh sách tham dự nên sự có mặt của cô khiến tất cả đều bất ngờ. Hóa ra, nữ diễn viên vẫn giữ liên lạc thông qua một người bạn cũ.

Về "nữ hoàng ảnh lịch" Diễm Hương ở hiện tại, Lý Hùng cho biết anh vốn không có thói quen hỏi chuyện đời tư của các bạn bè nghệ sĩ.

"Cô ấy chỉ chia sẻ là đang sống tại Mỹ, có 4 đứa con. Cô ấy nói: 'Em lúc nào cũng vô tư, yêu đời, trẻ trung'. Các bạn xem video cô ấy hát và nhảy đó, lúc nào cũng trẻ trung như con nít vậy đó. Tôi hạnh phúc vì tình cảm anh em cùng lớp, nay ai cũng lớn tuổi mà gặp lại nhau còn gì vui bằng nữa" - Lý Hùng nói.

"Thế hệ chúng tôi có sự đặc biệt là ai cũng nổi tiếng từ năm 18 tuổi, sớm hơn ngày nay nhiều. Từ khoảng 30 năm trước, cô ấy lập gia đình rồi biến mất luôn. Diễm Hương là người kín tiếng nhất trong số những mỹ nhân ảnh lịch, diễn viên điện ảnh ngày xưa. Bây giờ cô ấy cũng không dùng Facebook luôn".

Lý Hùng và Diễm Hương thời trẻ (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Trong bữa tiệc, Lý Hùng - Diễm Hương cùng bạn bè ăn uống, trò chuyện và ca hát. Cả hai song ca bài Say You Will - ca khúc nổi tiếng của thập niên 1990 mà họ từng hát khi đi biểu diễn. "Mọi người lâu không gặp nên không ai muốn về. Tiệc từ 12h trưa đến 20h tối, khi chia tay về anh em vẫn còn lưu luyến" - anh kể.

Lý Hùng vui mừng khi bạn cũ vẫn giữ được sức khỏe ở độ tuổi trung niên: "Lão hóa là quy luật bình thường, nhưng điều đặc biệt của các nghệ sĩ thế hệ tôi là không dao kéo, thẩm mỹ, tất cả đều có nét đẹp chân phương và được đào tạo chính quy về nghệ thuật. Diễm Hương vẫn giữ được nụ cười dễ thương, tính cách dễ mến, vẻ đẹp Á Đông dịu dàng".



Sau bữa tiệc, những người bạn cũ hứa sẽ giữ liên lạc với nhau và hội ngộ nhiều hơn để ôn lại những kỷ niệm một thời.



Các nghệ sĩ Lý Hùng, Diễm Hương, Mộng Vân, Ngọc Hiệp, Võ Thế Vỹ, Thế Phương trong buổi họp lớp (Ảnh: Diễn viên Lý Hùng cung cấp)

Diễm Hương tên thật là Ngô Hoàng Diệu Hương, sinh năm 1970, nay 52 tuổi. Lấy nghệ danh Diễm Hương, cô là "nữ hoàng ảnh lịch", diễn viên điện ảnh nổi tiếng thập niên 1980, 1990 của điện ảnh Việt Nam. Diễm Hương cùng thế hệ với Lý Hùng, Việt Trinh, Lê Tuấn Anh, Lê Công Tuấn Anh...

Diễm Hương từng đóng trong Con Gái Ông Thứ Trưởng, Tình Xa, Phạm Công - Cúc Hoa, Nước Mắt Học Trò, Sơn Tinh - Thủy Tinh, Tình Yêu Một Thuở...