6 loại trà giúp tăng cường trao đổi chất và giảm cân đến không ngờ

Khi bàn về các vấn đề sức khỏe, nhất là liên quan đến giảm cân, sự trao đổi chất thường được đề cập đầu tiên. Về cơ bản, sự trao đổi chất là cách cơ thể chuyển đổi những thứ bạn ăn và uống thành năng lượng. Điều quan trọng là làm sao giữ cho quá trình trao đổi chất diễn ra bình thường, bởi tốc độ trao đổi chất nhanh có nghĩa là cơ thể bạn đang đốt cháy năng lượng nhanh hơn.

Điều này có thể hỗ trợ trong việc kiểm soát và giảm cân lành mạnh. Mặc dù có nhiều loại thực phẩm và bài tập có khả năng giúp cải thiện quá trình trao đổi chất để bạn có thể giảm cân, nhưng bạn có biết rằng một số loại thức uống cũng có tác dụng tương tự như vậy đấy. Vấn đề mấu chốt ở đây là bạn phải chọn đúng thức uống, nếu không những cố gắng giảm cân sẽ trở thành vô ích.

Trong số những thức uống được điểm danh là có tác dụng hỗ trợ giảm cân thì không thể không nhắc đến trà. Nhờ các chất dinh dưỡng, chất chống oxy hóa mà một số loại trà có thể giúp cải thiện quá trình trao đổi chất và tăng cơ hội giảm cân của bạn. Tiết lộ này chắc chắn sẽ kkhieens người thích uống trà cảm thấy hài lòng hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, cũng phải nói rằng, không có loại trà hay thức uống nào có tác dụng giảm cân thần kì ngay lập tức bằng cách kích hoạt quá trình trao đổi chất và đốt cháy chất béo của bạn. Trên thực tế, bạn không nên dùng " trà giảm béo bụng " được quảng cáo là giải pháp giảm cân nhanh chóng và dễ dàng. Thay vào đó, hãy dùng các loại trà phổ biến dưới đây. Chúng không chỉ được chuyên gia dinh dưỡng phê duyệt như một thức uống lành mạnh mà còn có các hợp chất hữu ích có thể hỗ trợ giảm cân một cách phù hợp.

1. Trà xanh

"Trà xanh rất giàu chất chống oxy hóa, có liên quan tích cực đến việc giảm mỡ và giảm cân. Nó chứa nhiều catechin EGCG, một loại chất chống oxy hóa đã được chứng minh là giúp tăng cường đốt cháy chất béo, đặc biệt là trong quá trình tập thể dục", Vandana Sheth, chuyên gia dinh dưỡng và tác giả của cuốn "My Indian Table: Quick & Tasty Vegetarian Recipes" giải thích. "Trên thực tế, một nghiên cứu cho thấy những phụ nữ tiêu thụ chiết xuất trà xanh trong 12 tuần đã giảm cân nhiều hơn và vòng eo nhỏ hơn".

Sheth tham khảo các nghiên cứu lâm sàng và thấy là chiết xuất trà xanh chứa nhiều catechin EGCG hơn một tách trà xanh tiêu chuẩn: Trong khi một tách trà thông thường được cho là chứa khoảng 200–300 miligam EGCG thì chiết xuất chứa 865,8 miligam EGCG. Các nghiên cứu bổ sung cũng đã minh họa bằng chứng về mối liên hệ giữa EGCG và tăng tốc trao đổi chất. Mặc dù bạn phải uống khoảng 3 tách trà để đạt được mức chất chống oxy hóa được báo cáo trong thử nghiệm lâm sàng, nhưng khi uống 1 tách bạn cũng vẫn tăng cường sức khỏe.

2. Trà trắng

Biến thể trà này đến từ cùng một họ thực vật với trà xanh và đen, nhưng nó được làm từ chồi trước khi chúng nở tự nhiên. Nó cũng chứa một lượng nhỏ caffeine và một số chất chống oxy hóa hữu ích. Theo một đánh giá từ Tạp chí quốc tế về béo phì, trà trắng có khả năng có thể thúc đẩy sự trao đổi chất của bạn khoảng 4–5%. Thoạt nhìn có vẻ không nhiều. Nhưng trong trường hợp của đánh giá này, chỉ một khẩu phần trà cũng có thể giúp đốt cháy thêm 300-400 kilojoules, tương đương với khoảng 70-95 calo.

Trà trắng cũng chứa hợp chất đẩy nhanh quá trình trao đổi chất EGCG như trong trà xanh. Trong thực tế, một nghiên cứu được công bố trong tạp chí Dinh dưỡng & Trao đổi chất cho thấy rằng một chiết xuất trà trắng có chứa EGCG đã có thể giúp ngăn chặn sự hình thành các tế bào mỡ mới của con người, cuối cùng cho thấy rằng ngoài việc thúc đẩy giảm cân, trà trắng cũng có thể hoạt động như một răn đe để ngăn chặn tăng cân.

3. Trà gừng

Trà làm từ gừng là một thức uống lành mạnh ở nhiều cấp độ. Gừng không chỉ được biết đến là giúp giảm buồn nôn, giảm đau, kiểm soát huyết áp và bệnh tim mạch vành, mà còn liên quan đến việc hỗ trợ giảm cân.

"Gừng có tác dụng giúp giảm cân ở chỗ nó có chứa các hợp chất được gọi là gingerol và shogaol. Các hợp chất này tạo ra tác dụng chống oxy hóa làm giảm tổn thương gốc tự do trong cơ thể. Thiệt hại này dẫn đến sự gia tăng stress oxy hóa có thể gây ra và làm trầm trọng thêm tình trạng béo phì, và cũng có thể dẫn đến giảm sự trao đổi chất, năng lượng...", Trista Best, một chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký tại Balance One Supplements cho biết.

4. Trà đen

Trà đen là một thức uống cổ điển được thưởng thức tại nhiều quốc gia. Một số người không thích cà phê thường chọn uống trà đen vào buổi sáng vì nó chứa một lượng caffeine kha khá - khoảng 48 miligam mỗi cốc so với mức trung bình của cà phê là 95 miligam. Trà đen không chỉ giúp tăng cường năng lượng mà còn chứa nhiều chất dinh dưỡng hữu ích khiến nó trở thành một trong những loại trà tốt nhất trong việc thúc đẩy trao đổi chất.

"Loại trà này chứa nhiều flavones, đã được chứng minh là tăng tốc độ trao đổi chất và hỗ trợ giảm cân bằng cách hỗ trợ lượng calo dư thừa hoặc đốt cháy chất béo trong cơ thể. Caffeine trong trà đen cũng có thể cải thiện quá trình trao đổi chất, đặc biệt là khi uống vào buổi sáng và có thể giúp điều chỉnh tổng chỉ số BMI", Nataly Komova, một chuyên gia dinh dưỡng và chuyên gia thể dục đã đăng ký cho Just CBD giải thích.

5. Trà matcha

Nếu bạn đang tìm kiếm một loại trà lành mạnh, có chứa caffein, hãy thử matcha - một loại trà xanh phổ biến được biết đến với đầy đủ các lợi ích sức khỏe.

"Matcha là một loại trà chất lượng cao phổ biến của Nhật Bản có chứa caffeine, chất chống oxy hóa và đặc tính chống viêm. Uống một tách trà matcha trước khi tập luyện đã được chứng minh là thúc đẩy quá trình trao đổi chất và oxy hóa chất béo, có thể hỗ trợ giảm cân", Komova nói.

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Human Kinetics cho thấy những lợi ích oxy hóa chất béo của việc uống trà matcha đã tăng lên khi đi kèm với 30 phút đi bộ nhanh.

6. Trà ô long

Nếu bạn không phải là một người hâm mộ trà đen hoặc xanh, trà ô long là một sự thay thế tuyệt vời . Loại trà này vẫn đi kèm với chất chống oxy hóa hữu ích có thể giúp bạn giảm cân phần nào.

"Trà Ô Long có liên quan đến việc thúc đẩy giảm cân bằng cách tăng cường cách cơ thể chuyển hóa chất béo. Một nghiên cứu vào năm 2009 cho thấy hơn 64–66% những người béo phì và thừa cân tham gia trong một nghiên cứu kéo dài sáu tuần uống 8 gram trà ô long mỗi ngày đã giảm được 1kg", Sheth nói.

Nghiên cứu này kết luận rằng catechin trong trà ô long có thể giúp hỗ trợ giảm cân bằng cách cải thiện chuyển hóa lipid, và tiêu thụ nhất quán thức uống này có thể giúp ngăn ngừa béo phì.