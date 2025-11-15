Khi trời trở lạnh, cơ thể dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi và giảm sức đề kháng. Mùa này đường hô hấp và đường ruột thường nhạy cảm hơn. Cảm lạnh, ho hay đầy bụng xuất hiện thường xuyên hơn. Ăn uống đúng cách sẽ giúp cơ thể tạo ra lớp bảo vệ tự nhiên. Một số loại rau quen thuộc lại mang khả năng kháng khuẩn và chống viêm mạnh mẽ, thậm chí còn được đùa là giống như thuốc kháng sinh tự nhiên.

Dưới đây là 6 loại rau củ rất nên ăn trong mùa lạnh để khỏe mạnh:

1. Củ cải trắng

Củ cải trắng nổi bật nhờ vị ngọt thanh và khả năng làm dịu đường hô hấp. Củ cải chứa isothiocyanate. Đây là hợp chất có đặc tính kháng khuẩn và chống viêm mạnh. Khi bị cảm lạnh hay ho đờm, củ cải giúp làm dịu cổ họng. Lượng nước cao trong củ cải tạo hiệu ứng lợi tiểu tự nhiên. Cơ thể được hỗ trợ thải bớt muối và độc chất. Enzyme diastase có trong củ cải còn hỗ trợ tiêu hóa và giảm đầy bụng. Một tô canh củ cải nóng vào ngày lạnh rất dễ chịu và phù hợp cho người hay khó tiêu.

2. Tỏi tây

Tỏi tây được xem như dạng kháng sinh tự nhiên của mùa đông. Tinh chất quan trọng nhất của tỏi tây là allicin. Chất này có khả năng ức chế nhiều loại vi khuẩn và nấm. Nó giúp giảm nguy cơ cảm cúm mùa lạnh và hỗ trợ ngăn nhiễm trùng đường ruột. Tỏi tây còn giàu chất xơ. Cơ thể sẽ tiêu hóa tốt hơn và đào thải chất thải dễ dàng hơn. Mùi cay nhẹ của tỏi tây cũng kích thích cảm giác thèm ăn và hỗ trợ tiết dịch tiêu hóa. Tỏi tây chần nhanh hoặc xào lửa lớn giúp giữ được hương thơm và lượng allicin tự nhiên.

3. Cải bó xôi (rau bina)

Cải bó xôi là nhóm rau lá xanh giàu dưỡng chất. Cải bó xôi cung cấp nhiều vitamin A và vitamin C. Hai chất này giữ vai trò quan trọng đối với hệ miễn dịch. Vitamin C chống oxy hóa và hỗ trợ miễn dịch trực tiếp. Vitamin A duy trì độ bền của niêm mạc đường hô hấp và đường ruột. Đây là hàng rào đầu tiên chống lại vi khuẩn và vi rút. Cải bó xôi còn giàu chất xơ và chlorophyll. Hai thành phần này giúp làm sạch đường ruột, thải độc và giảm gánh nặng lên gan. Một đĩa rau bó xôi luộc hoặc xào vào ngày lạnh tạo cảm giác nhẹ bụng và khỏe khoắn.

4. Thì là

Thì là có mùi thơm đặc trưng đến từ tinh dầu thì là. Đây là thành phần có khả năng kích thích hệ tiêu hóa. Tinh dầu thì là giúp tăng tiết dịch tiêu hóa và đẩy khí tích tụ ra ngoài. Tính ấm của thì là làm dịu dạ dày và giảm đau bụng. Người hay bị lạnh bụng hoặc đầy hơi trong mùa đông nên ăn nhiều thì là. Lượng chất xơ trong thì là cũng giúp cải thiện nhu động ruột. Những món bánh bao nhân thì là hay canh thì là nóng giúp cơ thể ấm lên nhanh và giảm khó chịu đường tiêu hóa.

5. Rau sam

Rau sam là loại rau mùa nóng nhưng nay có thể trồng trong nhà kính, nhờ vậy ta vẫn tận hưởng được vào mùa lạnh. Rau sam chứa norepinephrine tự nhiên và nhiều dạng muối kali. Nó còn giàu omega 3. Những chất này góp phần tạo nên khả năng chống viêm rất mạnh. Rau sam hỗ trợ giảm viêm ruột và cải thiện tình trạng kiết lỵ. Vị chua nhẹ của rau sam giúp thanh nhiệt và giảm táo bón. Lớp nhầy tự nhiên bảo vệ niêm mạc dạ dày và giảm loét miệng khi cơ thể bị nhiệt. Trước khi ăn, nên chần rau sam qua nước sôi để giảm độ chua rồi trộn lạnh hoặc làm nhân bánh.

6. Hành tây

Hành tây dễ tìm và là nguyên liệu cơ bản trong nhiều món ăn. Hành tây chứa allicin và quercetin. Đây đều là các chất có khả năng kháng khuẩn tự nhiên. Chúng giúp giảm nguy cơ cảm lạnh và cải thiện sức đề kháng. Quercetin còn giúp giảm viêm trong cơ thể. Hành tây kích thích tiết axit dạ dày và tăng cảm giác thèm ăn. Hành tây chứa oligosaccharide. Chất này nuôi vi khuẩn có lợi trong ruột và từ đó cải thiện tiêu hóa. Khi ăn hành tây thường xuyên, cơ thể sẽ dễ dàng thải độc qua đường ruột hơn.

Nguồn và ảnh: QQ, Aboluowang