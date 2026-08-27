6 loại cây cần cắt tỉa ngay trong tháng 8

Cắt tỉa đúng thời điểm giúp cây giữ dáng, có thể ra đợt hoa mới và chuẩn bị cho mùa nở năm sau. Vậy những loại cây nào cần được chú ý trong tháng 8?

Tháng 8 là thời điểm thích hợp để chỉnh trang một số cây leo, cây bụi và cây hoa lâu năm sau khi đợt hoa rộ kết thúc. Theo Homes and Gardens, người trồng nên loại bỏ hoa tàn, cành đã chết, phần thân đổ rạp và những nhánh mọc lộn xộn để cây thông thoáng, giữ được hình dáng cân đối.

Việc cắt tỉa cần dựa trên tình trạng của từng cây. Không nên loại bỏ quá nhiều cành cùng lúc hoặc cắt sâu vào phần thân già, bởi cây vẫn cần thời gian phục hồi trước khi mùa thu đến. Dưới đây là 6 loại cây bạn nên cắt tỉa trong tháng 8 này.

1. Hoa hồng leo

Hoa hồng leo (Ảnh: Getty).

Sau đợt hoa chính vào đầu hè, hồng leo thường xuất hiện nhiều hoa tàn và cành mọc dài, đan vào nhau. Với những cành già đã ra hoa, có thể cắt bỏ toàn bộ cành ngay tại vị trí tiếp giáp với gốc. Sau đó, chọn những cành non khỏe, uốn nhẹ và buộc chúng vào dây hoặc giàn đỡ. Đây là những cành có thể cho hoa vào năm sau.

Với các nhánh nhỏ mọc ra từ cành chính, nếu chúng vươn quá dài hoặc làm tán cây rối, có thể cắt bỏ phần ngọn, chỉ giữ lại khoảng 2-3 lá tính từ cành chính. Không cắt bỏ những cành khỏe đang tạo nên khung chính của cây.

2. Hoa tử đằng

Hoa tử đằng (Ảnh: Getty).

Sau khi nở hoa, tử đằng thường mọc ra nhiều chồi non dài, có thể bò tới mái nhà, cửa sổ hoặc máng xối. Trong tháng 8, nên lần theo từng chồi mới đến điểm mọc ra từ cành chính, sau đó cắt bỏ phần ngọn và giữ lại đoạn gốc có khoảng 5-6 lá.

Cách cắt này giúp hạn chế những chồi mọc quá dài, làm tán cây thông thoáng hơn và đưa ánh sáng vào bên trong. Khung cành lâu năm của tử đằng cần được giữ nguyên vì đây là bộ phận nâng đỡ cây và mang các nhánh cho hoa.

3. Cây bạc hà mèo

Bạc hà mèo (Ảnh: Getty).

Sau đợt hoa đầu tiên, bạc hà mèo thường có nhiều cuống hoa khô và thân cây đổ rạp. Có thể cắt bỏ khoảng 1/3 đến 1/2 chiều dài của toàn bộ bụi cây, tạo thành một tán tròn và tương đối đều.

Khi cắt, cần giữ lại phần thân còn lá xanh phía trên gốc, không cắt sát mặt đất hoặc làm tổn thương phần gốc nơi các chồi mới mọc lên. Nếu đất khô, nên tưới nước sau khi cắt. Cây có thể phát triển thành bụi gọn hơn và cho thêm một đợt hoa vào cuối mùa.

4. Cây phong lữ thảo lâu năm

Phong lữ thảo lâu năm (Ảnh: Getty).

Phong lữ thảo lâu năm khác với các giống phong lữ thảo chỉ được trồng trong một mùa. Đến tháng 8, sau thời gian ra hoa, một số bụi cây có thể đổ rạp, che lấp hoặc lấn sang những cây trồng bên cạnh.

Nên cắt bỏ toàn bộ cuống hoa đã khô, sau đó tỉa phần thân và lá xơ xác, nhưng vẫn giữ cây cao hơn mặt đất vài centimet. Không cắt vào phần gốc nơi các chồi mới sẽ phát triển. Sau khi được cắt gọn và tưới đủ nước, cây thường mọc một lớp lá mới. Trong điều kiện phù hợp, một số giống còn có thể ra thêm hoa.

5. Hoa tuyết mai

Hoa tuyết mai (Ảnh: Getty).

Khi hoa tuyết mai đã tàn, dùng kéo cắt bỏ chùm hoa cùng phần cuống ngay bên dưới, dừng ở đoạn cành vẫn còn lá xanh. Nếu bụi cây có những cành mọc quá dài, chìa ra ngoài khiến tán mất cân đối, chỉ cần cắt bớt phần ngọn để cây trông gọn hơn.

Trong tháng 8, không nên cắt sát gốc, cắt vào cành già hoặc loại bỏ quá nhiều cành cùng lúc. Việc cắt tỉa lúc này chủ yếu nhằm loại bỏ hoa tàn, chỉnh lại dáng cây và tạo điều kiện để cây có thể ra thêm hoa.

6. Cây kim ngân hoa

Kim ngân hoa (Ảnh: Alarmy).

Với những giống kim ngân ra hoa nhiều đợt trong năm, sau đợt hoa chính nên cắt bỏ các chùm hoa đã tàn và phần ngọn của những nhánh vừa ra hoa. Những cành đã chết, còi cọc hoặc mọc đè lên nhau cũng cần được loại bỏ để tán cây thông thoáng hơn.

Không cắt các thân chính đang tạo khung cho cây. Thay vào đó, hãy kiểm tra và buộc chúng chắc chắn vào giàn hoặc giá đỡ. Do thời điểm cắt tỉa còn phụ thuộc vào từng giống và điều kiện khí hậu, trong tháng 8 chỉ nên chỉnh lại những phần mọc lộn xộn, không cắt bỏ hàng loạt cành già hoặc thu gọn toàn bộ cây.

Trước khi cắt, cần bảo đảm kéo đủ sắc và sạch. Kéo cùn dễ làm thân cây bị dập, khiến vết cắt lâu lành. Nếu cây có dấu hiệu mắc bệnh, nên lau lưỡi kéo bằng cồn trước khi chuyển sang cây khác để hạn chế lây lan. Cần lưu ý chỉ nên cắt những phần thực sự cần thiết và quan sát tình trạng của từng cây trước khi đưa kéo. Phần cành còn khỏe và phát triển đúng hướng nên được giữ lại.

Nguồn: Homes and Gardens