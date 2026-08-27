Đầu thu nên đổi sang mùi hương gì? Beauty blogger tiết lộ 4 chai nước hoa vừa thanh lịch vừa lưu hương tinh tế

Đầu thu là thời điểm lý tưởng để đổi sang những mùi hương nhẹ nhàng, thanh lịch và tinh tế hơn.

Khi thời tiết bắt đầu dịu lại, việc lựa chọn nước hoa cũng cần thay đổi. Theo beauty blogger Thiên Diệp Dao (Trung Quốc), đầu thu là lúc nên ưu tiên những mùi hương "sạch", có độ thoáng, không quá ngọt nhưng vẫn đủ lưu hương để tạo cảm giác chỉn chu suốt cả ngày. Trong video chia sẻ mới đây, cô giới thiệu 4 chai nước hoa được xem là "chân ái" cho thời điểm giao mùa, phù hợp từ đi làm, đi học cho tới những buổi hẹn hò hay cà phê cuối tuần.

1. Bvlgari Omnia Crystalline – Thanh khiết như làn gió đầu thu

Đứng đầu danh sách là Bvlgari Omnia Crystalline, một trong những mùi hương được Thiên Diệp Dao đánh giá rất cao bởi cảm giác sạch sẽ và tinh khiết.

Hương mở đầu là sự kết hợp giữa quả lê, cam bergamot và tre xanh, mang đến cảm giác mát lạnh như không khí buổi sáng đầu thu. Sau đó, hoa sen, mẫu đơn trắng và hoa huệ giúp tổng thể trở nên mềm mại hơn trước khi kết thúc bằng xạ hương, hổ phách và gỗ đàn hương.

Theo nữ beauty blogger, đây là kiểu nước hoa rất khó gây khó chịu cho người xung quanh, phù hợp cả môi trường công sở lẫn những buổi gặp gỡ bạn bè.

2. Guerlain Aqua Allegoria Pera Granita – Tươi mát nhưng vẫn đầy nữ tính

Lựa chọn tiếp theo là Pera Granita thuộc dòng Aqua Allegoria của Guerlain.

Thiên Diệp Dao ví mùi hương này giống như cảm giác cắn một miếng trái cây ướp lạnh trong những ngày nắng cuối hè. Lớp hương đầu mở ra với chanh, cam và lý chua đen đầy sảng khoái, sau đó chuyển sang tầng hương lựu, hoa hồng và xô thơm, tạo nên cảm giác vừa ngọt nhẹ vừa thư giãn.

Đây là chai nước hoa phù hợp cho những buổi hẹn hò, dạo phố hoặc những ngày muốn tạo cảm giác trẻ trung, dễ gần.

3. Diptyque Philosykos – Mang cả khu vườn mùa thu lên làn da

Nếu yêu thích phong cách thiên nhiên, Diptyque Philosykos là cái tên Thiên Diệp Dao đặc biệt khuyên nên thử.

Khác với nhiều chai nước hoa trái cây, Philosykos không nhấn mạnh vị ngọt của quả vả mà tập trung tái hiện cả một cây vả với lá, thân và cành. Hương lá xanh, nước dừa cùng quả vả tạo cảm giác như đang đứng dưới bóng cây trong một buổi chiều đầu thu, nơi ánh nắng len qua từng tán lá.

Beauty blogger cho rằng đây là mùi hương rất "chữa lành", phù hợp với những ai thích cảm giác bình yên, tối giản và gần gũi với thiên nhiên.

4. Chanel N°5 L'Eau – Phiên bản trẻ trung của biểu tượng kinh điển

Khép lại danh sách là Chanel N°5 L'Eau.

Nếu phiên bản Chanel No.5 cổ điển nổi tiếng bởi sự đậm đà thì L'Eau lại mang đến cảm giác nhẹ nhàng và hiện đại hơn rất nhiều. Hương chanh, cam quýt mở đầu tạo sự tươi sáng, sau đó nhường chỗ cho hoa hồng, hoa nhài và ngọc lan tây trước khi kết thúc bằng gỗ tuyết tùng, cỏ hương bài và rễ diên vĩ.

Theo Thiên Diệp Dao, đây là kiểu nước hoa rất phù hợp cho thời điểm đầu thu khi diện sơ mi, blazer mỏng hoặc váy dài. Chỉ cần xịt nhẹ lên cổ tay và sau gáy là đủ tạo cảm giác thanh lịch mà không hề phô trương.

Đầu thu là thời điểm lý tưởng để "đổi mùi hương"

Theo Thiên Diệp Dao, nước hoa cũng giống như quần áo, nên thay đổi theo mùa. Nếu mùa hè ưu tiên những mùi hương thật mát để chống lại cái nóng thì đầu thu lại là lúc phù hợp với những nốt hương mềm mại, có chiều sâu hơn nhưng vẫn giữ được cảm giác sạch sẽ, dễ chịu.

Điểm chung của cả 4 chai nước hoa cô lựa chọn là không quá nồng, không gây cảm giác áp đảo, dễ sử dụng hàng ngày và đặc biệt mang lại vẻ chỉn chu, thanh lịch. Đây cũng là những mùi hương có tính ứng dụng cao, phù hợp từ môi trường công sở, trường học cho tới những buổi hẹn hò hay gặp gỡ bạn bè.

Với nhiều người, nước hoa không đơn thuần là một mùi hương mà còn là "chữ ký" cá nhân. Chọn đúng mùi hương cho thời điểm giao mùa cũng là một cách làm mới bản thân, giúp phong cách trở nên tinh tế và cuốn hút hơn khi bước vào những ngày đầu thu.