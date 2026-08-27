5 lý do vì sao nhiều gia đình đặt bát muối ở các góc nhà

Không chỉ dùng để nấu ăn, muối còn xuất hiện ở nhiều vị trí đặc biệt trong nhà. Theo quan niệm phong thủy, mỗi cách đặt lại mang một ý nghĩa riêng.

Từ hàng trăm năm qua, muối đã được sử dụng trong đời sống với nhiều mục đích khác nhau. Một trong những tập tục ít được biết đến là đặt những bát muối nhỏ tại các góc phòng, cạnh giường ngủ hoặc trong khu vực làm việc.

Theo Times of India, cách làm này bắt nguồn chủ yếu từ Vastu Shastra - hệ thống phong thủy cổ xưa của Ấn Độ về cách sắp xếp không gian sống. Người thực hiện tin rằng muối có thể hấp thụ năng lượng tiêu cực, giúp ngôi nhà trở nên yên bình và cân bằng hơn. Dưới đây là những lý do vì sao muối hay được đặt ở các khu vực đó.

1. Loại bỏ năng lượng tiêu cực tích tụ trong nhà

Đặt muối ở góc phòng (Ảnh: Getty).

Theo quan niệm phong thủy, muối có khả năng hấp thụ những nguồn năng lượng tiêu cực, cảm xúc nặng nề và sự mất cân bằng tồn tại lâu ngày trong một không gian.

Bởi vậy, một số gia đình đặt bát muối tại bốn góc của căn phòng, đặc biệt là những nơi thường tạo cảm giác bí bách hoặc từng xảy ra nhiều căng thẳng. Họ tin rằng sau vài ngày, không gian có thể trở nên nhẹ nhàng hơn, tâm trạng của người sống trong nhà cũng bình tĩnh hơn.

2. Hóa giải ảnh hưởng không tốt theo quan niệm chiêm tinh

Trong Vastu Shastra và một số phương pháp hóa giải của chiêm tinh học Ấn Độ, muối còn được dùng với mong muốn làm dịu những ảnh hưởng bất lợi từ Thổ tinh (Shani), La Hầu (Rahu) và Kế Đô (Ketu)

Theo quan niệm này, khi những yếu tố chiêm tinh trên ở vị trí không thuận lợi trong lá số, con người có thể gặp căng thẳng, công việc trì trệ, hiểu lầm trong các mối quan hệ hoặc khó khăn về tiền bạc.

Đặt bát muối ở góc tây nam hoặc tây bắc của ngôi nhà được cho là có thể hạn chế những ảnh hưởng đó, giúp gia chủ ổn định cảm xúc, suy nghĩ sáng suốt và dễ dàng đưa ra quyết định hơn.

3. Tạo cảm giác được bảo vệ khi ngủ

Đèn đá muối (Ảnh: Getty).

Nhiều người cho rằng không gian sống có thể tác động đến “trường năng lượng” của mỗi cá nhân. Khi căn phòng được thanh lọc, họ cũng cảm thấy tinh thần vững vàng và ít bị những cảm xúc tiêu cực chi phối hơn.

Vì lý do này, một số người đặt một bát muối nhỏ cạnh hoặc dưới gầm giường. Muối được tin là có thể hấp thụ căng thẳng và những xáo trộn vô hình trong lúc ngủ, giúp người nằm trong phòng cảm thấy thư thái hơn khi thức dậy.

Cách đặt này thường được những người nhạy cảm với không gian xung quanh hoặc hay cảm thấy mệt mỏi vào buổi sáng lựa chọn.

4. Giúp tâm trí ổn định và tập trung hơn

Trong quan niệm Vastu Shastra, muối mang đặc tính của yếu tố đất, tượng trưng cho sự vững vàng và ổn định. Vì thế, bát muối còn được đặt trong phòng làm việc, góc học tập hoặc khu vực thiền định.

Người thực hiện tin rằng cách bố trí này giúp giảm cảm giác rối trí, tăng khả năng tập trung và tạo ra một không gian thuận lợi hơn cho việc học tập, làm việc, cầu nguyện hoặc thiền.

Thay vì đặt ở nơi khuất, bát muối có thể được bố trí gọn gàng tại một góc phòng, tránh gây vướng víu trong sinh hoạt hằng ngày.

5. Muối “hút” sự bình an và thịnh vượng

Theo quan niệm Vastu Shastra, khi không gian sống được thanh lọc, các luồng năng lượng tích cực sẽ dễ lưu chuyển, từ đó góp phần thu hút bình an, may mắn và tài lộc. Mỗi phương vị đặt bát muối cũng mang một ý nghĩa riêng.

Đặt bát muối ở phương Đông Bắc được cho là giúp tăng cường sự sáng suốt, thanh tịnh và phát triển đời sống tinh thần. Trong khi đó, phương Đông Nam gắn với mong cầu về sức khỏe, tài vận và sự ổn định vật chất.

Muối còn được xem như một vật phẩm có tác dụng bảo hộ, giúp hóa giải nguồn năng lượng phát sinh từ lòng đố kỵ và những tác động vô hình có thể làm xáo trộn sự bình an của gia đình.

Nên đặt bát muối trong nhà như thế nào?

Theo Times of India, nên sử dụng muối biển hoặc muối đá, đựng trong bát thủy tinh, gốm hoặc sứ. Không nên dùng đồ đựng bằng nhựa hoặc kim loại.

Sau 7-15 ngày, nên thay muối mới. Muối cũ không nên bỏ trực tiếp vào thùng rác mà có thể đem chôn hoặc hòa tan với nước rồi đổ bỏ.

Những công dụng trên chủ yếu xuất phát từ quan niệm phong thủy và tín ngưỡng tâm linh. Vì vậy, việc đặt bát muối ở các góc nhà nên được hiểu như một tập tục tạo cảm giác an tâm, không phải hiệu quả khoa học đã được xác nhận.

Nguồn: Times of India