Nhất Chu Thanh Huyền: Được Quang Hải tặng Range Rover 8 tỷ, nhìn khối BĐS lại càng hoành tráng hơn

Bên cạnh xế sang, tổ ấm của Chu Thanh Huyền - Quang Hải mới là thứ khiến nhiều người thêm trầm trồ.

Sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan để lên ngôi vô địch ASEAN Cup 2026, Quang Hải đang là một trong những cái tên nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Cùng với nam cầu thủ, bà xã Chu Thanh Huyền cũng được chú ý không kém, từ những khoảnh khắc đồng hành cùng chồng đến cuộc sống của gia đình nhỏ phía sau sân cỏ.

Quang Hải - Chu Thanh Huyền vốn là một trong những cặp đôi nổi tiếng của làng bóng đá Việt. Trong khi Quang Hải là niềm tự hào của bóng đá nước nhà, ghi dấu ấn với sự nghiệp thi đấu nổi bật và nhiều thành tích đáng nể, thì Chu Thanh Huyền cũng có công việc kinh doanh riêng, đồng thời là gương mặt quen thuộc trên mạng xã hội. Chuyện tình của cả hai từng nhận được nhiều sự chú ý trước khi chính thức về chung một nhà vào đầu năm 2024. Sau khi kết hôn, cặp đôi có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên cậu con trai Lido.

Không chỉ thường xuyên đồng hành cùng chồng trong những dấu mốc quan trọng, Chu Thanh Huyền còn nhiều lần khiến dân tình chú ý bởi được ông xã cầu thủ hết mực yêu chiều. Giữa năm 2025, cô từng được Quang Hải tặng một chiếc Range Rover có giá lăn bánh khoảng 8 tỷ đồng. Món quà đắt đỏ phần nào cho thấy cuộc sống sung túc của cặp đôi, song nhìn sang khối bất động sản mà hai vợ chồng đang sở hữu còn khiến nhiều người trầm trồ hơn. Quang Hải - Chu Thanh Huyền hiện có 2 cơ ngơi tại Hà Nội, mỗi nơi mang một phong cách riêng nhưng đều được đầu tư chỉn chu, hiện đại.

Căn hộ cao cấp ở Hà Nội của vợ chồng Chu Thanh Huyền

Không gian sống của Chu Thanh Huyền - Quang Hải gây ấn tượng ngay từ cách lựa chọn và phối màu khi lấy trắng, nâu và xám đen làm chủ đạo, tạo nên tổng thể vừa sang trọng vừa hiện đại. Đây là căn hộ cao cấp tại Hà Nội được Quang Hải mua từ năm 2020. Bên trong, thiết kế mở giúp phòng khách và khu vực bếp kết nối liền mạch, nhờ đó tổng thể trông rộng rãi, thoáng mắt hơn. Nội thất được lựa chọn theo hướng tinh giản, không quá nhiều chi tiết nhưng vẫn đảm bảo tiện nghi cho sinh hoạt hằng ngày. Khu vực phòng khách được thiết kế theo phong cách hiện đại, nổi bật với hệ tủ tivi ốp mảng tường vân đá màu đen, tạo điểm nhấn sang trọng. Vợ chồng Chu Thanh Huyền - Quang Hải cũng khéo léo đưa thiên nhiên vào không gian sống bằng cách bố trí nhiều chậu cây xanh ở các góc nhà. Những mảng xanh xen kẽ nội thất không chỉ tạo điểm nhấn mà còn giúp căn hộ thêm tươi mát, sinh động và có cảm giác gần gũi hơn.

Căn hộ sử dụng hệ cửa kính lớn, giúp tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và mang đến cảm giác sáng thoáng, rộng rãi cho không gian sống. Diện tích khá thoải mái nên các khu vực sinh hoạt được bố trí khoa học, không tạo cảm giác bí bách hay chật chội. Khu vực ăn uống được đặt liền kề phòng bếp, nổi bật với bàn ăn dài, phù hợp cho những bữa cơm gia đình hay các buổi tụ họp bạn bè, người thân. Phía sau bàn ăn là hệ tủ rượu được thiết kế đồng bộ với tổng thể, vừa tăng thêm không gian lưu trữ vừa trở thành điểm nhấn giúp khu vực ăn uống thêm sang trọng, đẹp mắt.

Không gian phòng ngủ được đầu tư chỉn chu, nổi bật với sự kết hợp giữa tông xám và chất liệu gỗ, tạo cảm giác hiện đại nhưng vẫn ấm áp, dễ chịu. Đây cũng là một trong những góc quen thuộc thường xuất hiện trong các daily vlog của Chu Thanh Huyền. Tổng thể phòng ngủ được thiết kế theo hướng hiện đại, không quá nhiều chi tiết nhưng vẫn sang xịn, tiện nghi.

Tậu thêm căn biệt thự song lập 4 tầng

Bên cạnh căn hộ cao cấp, mới đây Chu Thanh Huyền và Quang Hải tiếp tục gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc cùng con trai Lido nhận bàn giao nhà mới. Theo đó, vợ chồng cô đã hoàn tất việc mua cơ ngơi này từ mùa đông năm ngoái nhưng đến năm 2026 mới chính thức công khai. Theo tìm hiểu, bất động sản mới của vợ chồng Quang Hải là một căn biệt thự song lập tại Đông Anh, Hà Nội. Vị trí này cũng khá gần nhà bố mẹ đẻ của Quang Hải, thuận tiện để gia đình thường xuyên qua lại, sum họp và chăm sóc lẫn nhau. Qua những hình ảnh được Chu Thanh Huyền chia sẻ, có thể thấy cơ ngơi sở hữu diện mạo sang trọng, hiện đại, được chăm chút chỉn chu từ kiến trúc bên ngoài đến từng không gian bên trong.