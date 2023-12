5 đồ uống nóng giúp giữ ấm, đánh tan mỡ bụng và giảm căng thẳng

Chương trình truyền hình thuộc đài TBS Nhật Bản “この差って何ですか?” (tạm dịch: Sự khác biệt là gì?) đã lấy chủ đề chăm sóc sức khỏe phụ nữ vào mùa đông làm chủ đề trong số phát sóng gần đây. Trong đó, tập trung vào những loại đồ uống nóng không chỉ có tác dụng giữ ấm mà còn tăng cường miễn dịch, hỗ trợ giảm cân, giảm căng thẳng hoặc tốt cho hệ sinh sản.

Tiến sĩ Arina Ishida - chuyên gia tham gia chương trình cho biết, có rất nhiều lý do dẫn tới việc nữ giới nhìn chung chịu lạnh kém hơn so với nam giới. Ví dụ như khác biệt về cấu tạo sinh học, tác động bởi nội tiết tố, khối lượng cơ bắp… Tuy nhiên, dù muốn tăng hiệu quả giữ ấm thì cũng không nên ăn/uống thực phẩm nóng trên 60 độ C bởi nó gây hại cho cơ thể. Đặc biệt là làm tăng nguy cơ ung thư thực quản và dạ dày.

Vì vậy, ngay cả khi tận dụng 5 đồ uống nóng được chuyên gia khuyến nghị để giữ ấm, giảm mỡ, bồi bổ sức khỏe dưới đây cũng hãy nhớ kiểm soát nhiệt độ nhé!

1. Trà gừng

Trà gừng là lựa chọn đơn giản nhưng rất tuyệt vời trong việc làm ấm cơ thể vào mùa đông. Đặc biệt, tính kháng viêm của gừng còn hữu hiệu trong giảm sự tác động của vi khuẩn/virus, giảm ngay các triệu chứng đau họng hay cảm lạnh thường gặp khi trời lạnh.

Trà gừng không chỉ làm ấm cơ thể mà còn chống lại chứng lạnh tử cung ở phụ nữ (Ảnh minh họa)

Uống trà gừng còn thúc đẩy quá trình trao đổi chất, đốt cháy calo, đào thải độc tố ra khỏi cơ thể, bồi bổ tử cung Cụ thể, gừng chứa số lượng lớn hợp chất gingerol và shogaol hỗ trợ rất tốt cho việc giảm cân, nhất là đánh bay mỡ thừa vùng bụng.

Gừng cũng là loại củ được đánh giá có thể giảm viêm vùng kín, làm ấm tử cung, điều hòa kinh nguyệt khi dùng điều độ. Trong y học cổ truyền, gừng là bài thuốc chữa lạnh tử cung rất hiệu quả bởi gừng có vị cay, tính ấm, có tác dụng phát biểu, tán hàn, giải độc, tán máu ứ.

2. Trà hoa cúc

Nhắc tới đồ uống vừa giữ ấm lại hỗ trợ giảm cân, thải độc, đẹp da, giảm căng thẳng thì không thể thiếu trà hoa cúc. Loại đồ uống này không chỉ kích thích giảm cân mà còn giảm đầy hơi, phù nề rất tốt. Nó chứa nhiều canxi, kali và flavonoid vì vậy chúng có khả năng giải độc cho cơ thể và loại bỏ lượng nước dư thừa. Uống một tách trà hoa cúc nóng trước khi đi ngủ cũng có thể giúp bạn có một giấc ngủ ngon hơn, tiêu hóa tốt hơn vào ngày hôm sau.

Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng các hợp chất trong trà hoa cúc có thể có lợi cho chứng đau bụng kinh. Điều này là do các hợp chất này (hipprat và glycine) có thể giúp giảm co thắt cơ, cũng như có tác dụng làm thư giãn tử cung. Giống như gừng, hoa cúc cũng có đặc tính chống viêm giúp giảm chuột rút, đau bụng kinh, lạnh tay chân vào mùa đông.

3. Nước chanh mật ong

Đây cũng là cái tên quen thuộc trong danh sách đồ uống nóng tốt trong mùa đông cho phụ nữ. Tuy nhiên, Tiến sĩ Arina Ishida lưu ý rằng hiệu quả giữ ấm của đồ uống này chỉ ở mức trung bình. Không chỉ vì những hoạt chất trong nó mà còn bởi bạn không nên pha chanh hay mật ong với nước quá nóng bởi gây phân hủy vitamin C cùng nhiều dưỡng chất tốt khác. Chưa kể, còn gây ảnh hưởng xấu tới hương vị.

Nước chanh mật ong từ lâu đã nổi tiếng với công dụng giảm cân, “đốt cháy” mỡ thừa, đặc biệt là nếu bạn uống ấm vào buổi sáng. Nhưng ít ai biết rằng đồ uống này cũng rất tốt cho việc giảm căng thẳng đầu óc và cơ bắp, tốt cho tử cung. Cụ thể, nó làm ấm tử cung, tăng cường bài trừ các cục máu đông, đồng thời giàu khoáng chất như sắt, canxi, magie… tốt cho tái tạo niêm mạc tử cung.

Hãy lưu ý kiểm soát nhiệt độ nước và lượng mật ong khi pha nước chanh mật ong ấm (Ảnh minh họa)

4. Trà hoa hồng

Trà hoa hồng không hề xa lạ với chị em phụ nữ về cả tác dụng làm đẹp và sức khỏe. Ngoài ra, đây cũng là loại đồ uống làm tăng và giữ thân nhiệt rất tốt, đặc biệt là nếu bạn pha cùng một chút mật ong nguyên chất. Tuy nhiên, nên kiểm soát lượng mật ong để tốt cho sức khỏe và tận dụng lợi ích giảm cân.

Y học cổ truyền cho rằng trà hoa hồng có tác dụng kích hoạt tuần hoàn máu, tán ứ, điều hòa kinh nguyệt, giảm đau, kháng viêm nên rất tốt cho sức khỏe phụ nữ. Y học hiện đại đã có rất nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng loại đồ uống này có tình kháng viêm rất cao, lại bồi bổ tử cung và tăng cường miễn dịch.

Đó là nhờ chất anthocyanin, vitamin C, vitamin B1, B2, K, beta-carotene cùng các hoạt chất như bioflavonoid, tannin và pectin. Đặc tính của hoa hồng sau khi kết hợp với nước ấm còn giúp làm ẩm và làm ấm tử cung, cân bằng môi trường âm đạo, giảm viêm nhiễm. Chưa kể, hoa hồng còn tốt trong tăng tuần hoàn máu, giảm căng thẳng, cải thiện chứng mất ngủ, điều hòa nội tiết tố nữ.

5. Cacao nóng

Vào những ngày trời lạnh, một cốc cacao nóng sẽ ngay lập tức giúp bạn ấm lên và thư giãn đầu óc, ngủ ngon hơn.

Còn về hiệu quả giảm cân, bạn có thể tận dụng cacao nóng nhưng phải lưu ý một vài điểm. Ví dụ như ưu tiên sử dụng bột cacao nguyên chất, hạn chế đường hoặc sữa khi pha chế và nên uống chúng khi bụng đói để giảm thiểu lượng calo nạp vào sau đó. Bởi cacao làm tăng sự trao đổi chất và cho phép cơ thể đốt cháy nhiều calo mỗi ngày. Thành phần chính trong ca cao là theobromine, một chất làm cho cơ thể cảm thấy no và ngăn chặn cảm giác thèm ăn.

Một cốc cacao nóng là đồ uống tuyệt vời khi bạn muốn làm ấm cơ thể (Ảnh minh họa)

Với tử cung, ngoài tác dụng làm ấm tức thời, bổ sung dưỡng chất thì loại đồ uống này còn rất giàu sắt. Nó không chỉ tốt cho tái tạo niêm mạc tử cung mà còn giảm triệu chứng đau bụng kinh, nhất là khi trời lạnh. Đặc biệt, nghiên cứu đã chỉ ra trong 1 ly cacao nóng chứa nhiều chất chống oxy hóa hơn rượu vang đỏ, trà và cao gấp 20 lần so với quả việt quất, 119 lần so với quả chuối. Chính vì thế, uống nó còn giúp bạn ngừa nhiều bệnh tử cung liên quan tới viêm nhiễm, bệnh tim mạch, ung thư và lão hóa tế bào.

Nguồn và ảnh: TOPick, Good Morning Health, QQ