6 địa danh ở Việt Nam gắn liền với các loại bánh mì đặc trưng

Bánh mì , món ăn quốc dân rất đỗi quen thuộc tại Việt Nam, bắt nguồn từ sự giao thoa giữa hai nền văn hóa, Việt Nam và Pháp, và đồng thời là minh chứng mãnh liệt cho sự gắn kết giữa ẩm thực với lịch sử. Từ các nhà phê bình ẩm thực, các đầu bếp nổi tiếng, các giải thưởng ẩm thực uy tín trên thế giới đến các trang giới thiệu ẩm thực, bánh mì có mặt và được yêu quý bởi bất kì ai từng một lần thưởng thức.

Nhằm chào mừng Lễ hội Bánh mì lần đầu tiên tại Việt Nam, Booking.com mới đây đã chia sẻ danh sách 6 địa danh gắn liền với các loại bánh mì đặc trưng trên cả nước, cùng với các gợi ý về các hoạt động nổi bật và các điểm tham quan không thể bỏ qua ở mỗi thành phố.

Hà Nội

Hà Nội có vô vàn biến thể bánh mì khác nhau, tùy thuộc vào mùa, thời điểm trong năm, hay sở thích của mỗi người. Nhưng có lẽ một trong những món khó quên và khó cưỡng lại nhất chính là bánh mì chảo. Bánh mì nướng nóng giòn được đem ra dùng ngay khi còn nóng, đi kèm với một chảo thơm phức phần nhân ăn kèm bánh gồm có trứng ốp, patê, xúc xích, thịt bò, jambon và nước sốt thịt để thực khách có thể ăn cùng với bánh mì tùy ý thích.

Huế

Bánh bột lọc là đặc sản của xứ Huế, còn bánh mì là món ăn quốc dân của Việt Nam. Kết hợp cả hai và ta có một trong những đặc sản chỉ có ở miền Trung: bánh mì bột lọc. Được nướng trên than hoa, bánh mì nóng giòn vừa phải, thơm phức, vừa vặn để ăn kèm bánh bột lọc mềm dẻo.

Bánh lọc ngon là chiếc bánh có lớp vỏ mềm dẻo, vỏ bánh trong làm lộ rõ nhân tôm thịt bên trong hấp dẫn. Thêm vào ít rau thơm, ớt trái xắt sợi và nước mắm đường nấu loãng là có một ổ bánh mì thơm ngon ăn một lần là nhớ mãi.

Nha Trang

Nằm ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, quanh năm phơi mình trong gió biển và được thiên nhiên ưu đãi vô số loại hải sản tươi ngon, Nha Trang sở hữu loại bánh mì độc đáo sử dụng chính đặc sản địa phương - cá biển.

Vị mặn đặc trưng của biển cả hòa cùng vị tươi ngon tự nhiên của cá biển tạo nên linh hồn của món bánh mì chả cá. Những miếng chả vàng ruộm, có vị ngọt, mặn từ cá tươi, vỏ bên ngoài giòn nhưng bên trong dai, hương thơm hấp dẫn khiến ai cũng muốn dừng ngay trước một xe bánh mì để chờ thưởng thức chả cá chiên tại chỗ nóng hổi ngay khi vừa mới ra lò.

Hội An

Là Di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận, Hội An chiếm trọn trái tim của du khách trên toàn thế giới với những ngôi nhà sơn vàng hàng trăm tuổi, sông Hòai êm đềm, và muôn vàn lồng đèn đủ sắc màu thắp trên khu phố khi trời chiều đổi dần sang tối. Du khách đến chơi Hội An không thể bỏ qua ẩm thực địa phương với những món ăn ngon nổi tiếng như cao lầu, cơm gà, hến xào và mì Quảng. Trong đó không thể thiếu bánh mì Hội An, món ăn nổi danh và luôn nằm trong danh sách những món ăn nhất định phải thử khi đến thị trấn cổ kính này.

Từng được cố đầu bếp Anthony Bourdain ghé thăm và ghi hình cho chương trình nổi tiếng của ông, "No Reservation", Bánh mì Phượng trở thành tiệm bánh mì nổi danh toàn cầu khi được mệnh danh là "Bản hòa ca trong chiếc bánh sandwich". Nếu bạn muốn tránh việc phải xếp hàng chờ đợi trước hàng bánh mì Phượng, hãy thử các hàng bánh mì địa phương khác ngon không kém như Bánh mì Madam Khanh, Bánh mì cô Lành.

Đà Lạt

Ở hầu hết mọi nơi, bánh mì gắn liền với một bữa ăn nhanh gọn, dành cho ai đang vội vàng nhưng vẫn cần bỏ bụng món ngon đủ chất. Có lẽ chỉ ở Đà Lạt, bánh mì mới trở thành thức ăn sáng để từ tốn nhấm nháp cùng chén canh xíu mại nóng hổi giữa tiết trời mát lạnh.

Làm thế nào mà xíu mại lại có mặt và trở thành một phần trong ẩm thực Việt Nam, chưa nói đến việc tới được những ngọn đồi mù sương của Đà Lạt, vẫn còn là điều gây tranh cãi, nhưng chắc chắn món thịt viên ăn kèm bánh mì này là một trong những món ăn phổ biến nhất tại đây. Gần như ở mọi ngóc ngách thành phố, du khách đều có thể tìm thấy những chiếc xe chất đầy những ổ bánh mì giòn tươi nằm trên nồi nước dùng đang sôi chứa đầy xíu mại thơm phức.

TP Hồ Chí Minh

TP Hồ Chí Minh là một thủ phủ khác của bánh mì với vô số chủng loại đủ cho du khách đi khám phá nguyên một ngày, đồng thời cũng là nơi hội tụ vô vàn các loại bánh mì từ mọi miền Việt Nam. Một trong những đặc sản bánh mì Sài Gòn, là bánh mì xíu mại trứng muối. Thịt băm chọn loại ngon, nêm ướp gia vị, rồi bọc quanh một trứng muối để đem đi hấp. Viên xíu mại bọc trứng muối sau đó được thả vào nồi nước sốt để nấu cho thịt mềm và thấm đẫm gia vị hơn nữa.