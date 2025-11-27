6 bí mật của bếp gas, tôi ước tất cả mọi người đều biết

Việc sử dụng gas và khí đốt trong bếp là 1 yếu tố tiềm ẩn rủi ro như cháy nổ mà nhiều gia đình dễ bỏ qua. Thực tế, chỉ cần tuân thủ những nguyên tắc cơ bản, hầu hết các sự cố đều có thể phòng tránh. Dưới đây sẽ tổng hợp 6 lưu ý quan trọng khi dùng gas trong bếp, giúp bạn nấu ăn an toàn và bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.

1. Thường xuyên kiểm tra đường ống gas

Dù bạn dùng ống inox gân, ống mềm bọc kim loại hay ống cao su truyền thống, hãy kiểm tra định kỳ. Nếu thấy nứt, rách hay hư hỏng, tuyệt đối không tiếp tục sử dụng mà nhờ thợ chuyên nghiệp thay mới. Lưu ý là đường ống gas cũng có tuổi thọ, thường khoảng 2 năm nên thay một lần để tránh rủi ro.

2. Ngửi thấy mùi gas, tuyệt đối không bật bếp

Nếu vừa bước vào bếp mà ngửi thấy mùi gas, tuyệt đối không được bật bếp hay châm bất kỳ nguồn lửa nào. Nhiều người chủ quan nghĩ rằng mùi nhẹ thì không sao, nhưng chỉ cần một lượng gas nhỏ tích tụ qua đêm cũng đủ tạo nên hỗn hợp dễ cháy. Việc đầu tiên bạn phải làm là mở cửa sổ, mở cửa chính và tạo luồng thông gió mạnh để khí gas thoát ra ngoài. Sau đó kiểm tra van bình, dây dẫn và các mối nối xem có rò rỉ không. Chỉ khi hoàn toàn chắc chắn không còn mùi khí và thiết bị an toàn, bạn mới được sử dụng bếp trở lại. Đây là nguyên tắc bắt buộc để tránh nguy cơ cháy nổ trong gia đình.

3. Tránh để bột, nguyên liệu dễ cháy gần bếp

Các loại bột, như bột mì,... về lý thuyết là nguy cơ cháy nổ khi kết hợp với lửa. Thế nên khi nấu ăn, bạn hãy hạn chế rải bột hoặc thao tác nguyên liệu dễ bay thành bụi ngay cạnh lửa.

4. Không rời bếp khi đang nấu

Hầu hết bếp gas không có tính năng tự tắt, vì vậy khi nấu ăn hãy luôn ở bên bếp để trông coi cẩn thận. Khi nồi quá nóng hoặc ít nước, thức ăn dễ cháy cũng dễ dẫn đến nguy cơ hỏa hoạn. Nếu có điều kiện, bạn có thể chọn bếp gas có tự tắt khi lửa tắt để giảm rủi ro.

5. Dầu cháy, tuyệt đối không dùng nước dập

Khi thấy chảo dầu trên bếp bất ngờ bốc lửa, nhiều người theo phản xạ liền hắt nước vào vì tưởng sẽ dập được lửa. Nhưng đây là hành động cực kỳ nguy hiểm. Nước gặp dầu đang sôi sẽ bị bốc hơi tức thì, tạo lực đẩy làm dầu bắn tung tóe và khiến ngọn lửa bùng lên mạnh hơn, thậm chí lan ra xung quanh và gây bỏng nặng.

Cách xử lý đúng là nhanh chóng tắt bếp hoặc khóa van gas, sau đó bình tĩnh dùng nắp vung đậy kín chảo để cắt oxy, hoặc dùng khăn ẩm vắt ráo phủ lên miệng chảo để làm nghẹt lửa. Tuyệt đối không di chuyển chảo để tránh đổ dầu. Nắm vững thao tác này, bạn có thể xử lý tình huống an toàn và tránh được nhiều rủi ro trong nhà bếp.

6. Lắp đặt thiết bị cảnh báo gas

Thiết bị cảnh báo gas hiện nay có 2 loại: một loại dành cho rò rỉ khí gas tự nhiên và một loại dành cho khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG). Với các gia đình dùng bình gas, nên đầu tư một chiếc cảnh báo khí hóa lỏng. Đây là cách đơn giản nhưng hiệu quả để phòng tránh rò rỉ, giảm nguy cơ cháy nổ.

Nguồn: Baidu