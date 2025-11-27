Fred Perry chính thức khai trương cửa hàng mới tại Vincom Đồng Khởi

Không gian thiết kế mới - Giao thoa giữa cổ điển và tinh thần hiện đại

Khác với hình ảnh quen thuộc cùng tông đen chủ đạo, cửa hàng Fred Perry tại Vincom Đồng Khởi ra mắt diện mạo mới với các gam màu sáng - trung tính, kết hợp với những đường line đen đặc trưng của thương hiệu, mang đến tổng thể tối giản và hiện đại.

Cửa hàng được thiết kế như một phòng trưng bày nghệ thuật, nơi các bộ sưu tập được sắp đặt tinh tế để thể hiện rõ DNA của Fred Perry. Không gian này không chỉ là nơi mua sắm mà còn mang đến trải nghiệm gắn kết với tinh thần thương hiệu – tôn vinh giá trị nguyên bản, sự giao hòa giữa chất liệu và cảm xúc, được gìn giữ suốt hơn 70 năm qua.

Diện mạo mới của Fred Perry mang phong cách thiết kế tối giản và hiện đại.

"Chúng tôi rất vinh dự khi mang thương hiệu đến gần hơn với tất cả khách hàng Việt Nam, và tôi chắc chắn rằng Fred Perry sẽ tiếp tục mở rộng phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Đến với cửa hàng Fred Perry Vincom Đồng Khởi, chúng tôi mang đến những bộ sưu tập thiết kế thời trang dành cho nam nữ và trẻ em, bên cạnh đó là dòng sản phẩm giày và túi xách với đa dạng sự lựa chọn dành cho mọi khách hàng.", Ông Paul David Howley, CBO của Jaspal Group, chia sẻ về sự kiện.

Tôn vinh BST The Fred Perry Shirt - Di sản 70 năm

Tại sự kiện khai trương, Fred Perry giới thiệu những thiết kế mới nhất từ dòng sản phẩm The Fred Perry Shirt - biểu tượng cốt lõi của thương hiệu. Mẫu thiết kế polo nguyên bản vẫn giữ tinh thần tối giản, hiện đại, được làm mới với những bảng màu cập nhật theo mùa, thể hiện sự năng động và tự do, từ thời trang thể thao ứng dụng vào văn hóa đường phố Subcultural, mang tinh thần tự do của các cộng đồng thanh niên Anh.

Khám phá BST Fred Perry Shirt biểu tượng với đa dạng bảng màu mới đầy phong cách

Lấy cảm hứng từ khoảnh khắc Frederick John Perry đăng quang Wimbledon năm 1934, biểu tượng Vòng Nguyệt Quế đã trở thành hình ảnh huyền thoại của nước Anh và dấu ấn nhận diện bất hủ của Fred Perry. Biểu tượng xuất hiện trên ngực trái như lời khẳng định tinh thần chiến thắng và sự bền bỉ suốt hơn bảy thập kỷ, biểu tượng này đã giúp các thiết kế của Fred Perry trở thành dấu ấn riêng, được yêu thích bởi nhạc sĩ, nhà làm phim, vận động viên và các nhà sáng tạo trên toàn thế giới.

Sự góp mặt của các KOL và tinh thần "Match Fit"

Sự kiện khai trương ghi nhận sự tham dự của nhiều gương mặt có sức ảnh hưởng trong cộng đồng trẻ, góp phần tạo nên bầu không khí năng động và đậm tinh thần subculture - giá trị đã gắn liền với Fred Perry suốt nhiều thập kỷ.

Ở không gian concept mới, các khách mời đồng loạt lựa chọn những thiết kế biểu tượng của thương hiệu, đặc biệt là các phiên bản mới nhất của dòng The Fred Perry Shirt, thể hiện rõ tinh thần "Match Fit" - sẵn sàng cho mọi cuộc chơi với dấu ấn cá nhân rõ nét.

Rapper Minh Lai trong chiếc áo Fred Perry Shirt, đơn giản nhưng cá tính, thể hiện rõ tinh thần thời trang đường phố độc đáo và phong cách riêng của người nghệ sĩ.

Tại sự kiện, dàn khách mời mang đến nhiều sắc thái thời trang qua những thiết kế polo Fred Perry, mỗi người thể hiện tinh thần riêng trong cách phối đồ – từ phóng khoáng, cá tính đến nghệ sĩ đương đại.

Các thiết kế mới tiếp tục khai thác thế mạnh của Fred Perry với phom dáng chuẩn, chất liệu hiện đại và các chi tiết nhận diện như đường viền tương phản hay phom polo tối giản. Dù theo đuổi phong cách tối giản, đương đại hay street-inspired, các khách mời đều chọn polo Fred Perry làm điểm nhấn, phản ánh tinh thần hiện đại và đậm dấu ấn cá nhân của cửa hàng concept mới.

Match Fit with Fred Perry. Mỹ Anh diện thiết kế Textured Metallic Knit Polo Shirt/ Stockport Blue màu xanh ngọc, vừa thoải mái, vừa trẻ trung và năng động.

Fred Perry - Biểu tượng thời trang từ thể thao đến văn hoá đường phố

Thành lập năm 1952 bởi tay vợt huyền thoại Frederick John Perry, thương hiệu nhanh chóng trở thành biểu tượng văn hoá Anh nhờ tinh thần khỏe khoắn, hiện đại và sự gắn kết sâu sắc với các cộng đồng subculture. Từ sân quần vợt đến đường phố London, Fred Perry đã góp phần định hình phong cách của nhiều thế hệ yêu thời trang và cá tính riêng.

Sự kiện khai trương cửa hàng tại Vincom Đồng Khởi tiếp tục khẳng định chiến lược phát triển dài hạn của Fred Perry tại Việt Nam, mang đến trải nghiệm mua sắm chuẩn quốc tế.

Hệ thống cửa hàng:

- Tầng M, TTTM Vincom Đồng Khởi, TP.HCM

- Tầng 3, TTTM Takashimaya, TP.HCM

- Tầng 1, TTTM Thiso Mall Sala, Thủ Thiêm, TP.HCM

- Tầng 1, TTTM Lotte Mall West Lake, Hà Nội