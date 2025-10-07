500 cảnh sát và 48 giờ nghẹt thở truy bắt nghi phạm bắn chết 3 người trong 1 gia đình ở Đồng Nai

Trước đó, vào khoảng 7 giờ, ngày 3/10, Công an tỉnh Đồng Nai nhận được tin báo về vụ án "Giết người, Cướp tài sản" xảy ra tại thôn 6, xã Đăk Nhau, nạn nhân là vợ chồng ông Đ.D.T (SN 1978), bà C.H.H. (SN 1977) cùng cháu ngoại là Đ.T.T. (SN 2014).

Xác định được tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo ngay cho Lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và ngay trong ngày Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội "Giết người" và "Cướp tài sản" để điều tra.

Công an tỉnh cũng đã xác lập chuyên án với gần 500 cán bộ, chiến sĩ được huy động, chia thành 12 Tổ công tác.

Trong thời gian truy xét đối tượng, các Tổ công tác liên tục di chuyển qua nhiều địa bàn khó khăn, hiểm trở, có những chiến sĩ phải nhịn đói, thức trắng đêm, bên cạnh những khó khăn, áp lực tâm lý đè nặng lên vai mỗi cán bộ, họ hiểu rằng mỗi giây phút chậm trễ là thêm một cơ hội để kẻ thủ ác tẩu thoát, đồng nghĩa với việc nỗi đau của gia đình nạn nhân chưa thể nguôi ngoai và tiềm ẩn nguy hiểm về an ninh trật tự.

Hàng trăm thông tin được sàng lọc, hàng chục giả thiết được đặt ra và quyết tâm truy bắt được thủ phạm trong thời gian sớm nhất của toàn lực lượng được đặt lên hàng đầu.

Với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao độ và sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của Công an các đơn vị, địa phương, sau hơn 2 ngày từ khi tiếp nhận tin báo, mặc dù thông tin từ hiện trường phục vụ hoạt động điều tra rất hạn chế, các lực lượng thuộc Công an tỉnh Đồng Nai, Công an TP. Hồ Chí Minh phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, Viện Khoa học hình sự khẩn trương tổ chức điều tra, đến 15 giờ 30 phút ngày 5/10 đã bắt giữ được đối tượng gây án là Lê Sỹ Tùng (SN 1992), quê quán tỉnh Thanh Hoá (ngụ tại phường Phước Bình, tỉnh Đồng Nai) và thu giữ súng cùng nhiều vật chứng của vụ án.

Tại cơ quan Công an, Lê Sỹ Tùng khai nhận nhiều lần đi ngang qua nhà của bị hại.

Khoảng 5 giờ 30 phút ngày 2/10, khi đang ở tỉnh Lâm Đồng, đối tượng đã chuẩn bị súng Răng gơ có báng dài, dao, máy cắt sắt, tóc giả, găng tay và một số vật dụng khác rồi đón xe khách từ Lâm Đồng về TP. Hồ Chí Minh, sau đó tiếp tục di chuyển qua các phương tiện khác về xã Đăk Nhau, tỉnh Đồng Nai.

Tại đây, đối tượng đã đến khu vực nhà ông Thiên và dùng súng bắn chết 03 nạn nhân như đã nêu trên, phá két sắt, lấy đi số tài sản trị giá khoảng hơn 50 triệu đồng rồi bỏ trốn vào khu vực lô cao su cách hiện trường khoảng 7km.

Đến sáng 3/10/2025, đối tượng đã đón xe ôm về phường Phước Bình lẩn trốn cho đến khi bị bắt.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải (áo trắng) - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai - trực tiếp đấu tranh, làm việc với nghi can Lê Sỹ Tùng

Hung khí công an thu giữ trong vụ án

Việc bắt giữ thành công đối tượng nguy hiểm không chỉ khép lại một vụ án đặc biệt nghiêm trọng mà còn là lời khẳng định đanh thép về năng lực, bản lĩnh và sự hy sinh thầm lặng của lực lượng CAND nói chung, Công an tỉnh Đồng Nai nói riêng.Chiến công này là minh chứng sống cho lời thề của người chiến sĩ Công an "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ".