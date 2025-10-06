Nữ tài xế tông tử vong Chủ tịch xã: Không nhớ đã uống bao nhiêu bia, lái xe về gấp vì người nhà gọi

Ngày 6/10, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Cẩm Chi (33 tuổi, ở xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Chi là người đã uống rượu bia rồi lái xe ô tô gây tai nạn khiến ông Lê Phước Toàn, Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng, tỉnh Đắk Lắk tử vong.

Nguồn tin trên báo Pháp luật TP.HCM cho biết, tại cơ công an, Chi khai nhận ngày 3/10, được một người bạn tên nhờ đến quán nhậu trên địa bàn xã Dray Bhăng phụ nấu mấy món ăn để mời bạn bè.

Chi nhận ra bản thân đã mắc sai lầm quá lớn và phải trả giá đắt. (Nguồn: Báo Pháp luật TP.HCM)

Khoảng 15 giờ 30 phút, Chi di chuyển ra khỏi nhà đi xuống quán. Sau khi nấu xong, người bạn nói Chi ngồi vào bàn ăn uống cùng do trong đó có một số người Chi cũng quen biết. Chi khai khi ngồi ăn cùng mọi người, nữ tài xế có uống bia song số lượng bao nhiêu thì không nhớ.

Đến hơn 21 giờ thì Chi nhận được điện thoại của mẹ chồng gọi về vì con khóc. Chi chào mọi người rồi lấy xe ra về. Khi đến đoạn đường qua Trường THPT Y Jút, Chi thiếu quan sát, không giảm tốc độ nên đã tông trúng ông Lê Phước Toàn khiến nạn nhân tử vong sau vào lúc hơn 22 giờ cùng ngày.

Chi nói, bình thường nếu có uống bia sẽ gọi tài xế đến chở. Nhưng hôm đó do người nhà gọi gấp quá nên bị can tự chạy xe về. "Tôi đã mắc sai lầm quá lớn và phải trả giá đắt", Chi nói, theo nguồn tin trên báo VietNamNet.

Chiếc xe gây tai nạn. (Ảnh: Dân trí)

Được biết, Chi đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được áp dụng biện pháp tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, đoạn clip trích xuất từ camera ghi lại cảnh khi ông Toàn đang đứng trên đường điều tiết giao thông thì bị ô tô do Chi điều khiển đi với tốc độ nhanh đâm trúng. Cú va chạm mạnh khiến ông Toàn văng xa 10m. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu song không qua khỏi.

Sự ra đi đột ngột của ông Toàn khiến nhiều người bàng hoàng, đau xót. Ông được nhận xét là người đức độ, có tâm, có tài. Ông Toàn qua đời để lại bố mẹ già, vợ trẻ và 2 con còn nhỏ.