Kiểm tra dấu hiệu vi phạm của bí thư xã nghi nghỉ học chính trị đi chơi Pickleball

Một số hình ảnh được cho là ông P. đang chơi Pickleball vào ngày 7/9 khi Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đang tổ chức lớp bồi dưỡng.

Ngày 6/10, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai đã họp, thống nhất thành lập đoàn kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với ông P.T.P. (Bí thư Đảng ủy xã Bờ Ngoong, Gia Lai).

Theo đó, ông P.T.P. sẽ bị kiểm tra, xác minh về việc liên quan tới các thông tin cho rằng đã không tham gia lớp bồi dưỡng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh mà đi đánh giải Pickleball , được tổ chức vào ngày 7/9/2025 tại sân bóng thuộc xã Chư Sê, Gia Lai.

Trong khi đó, một lãnh đạo Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Gia Lai thông tin, ông P. cũng đã có báo cáo giải trình về vụ việc trên, tuy nhiên, để xác định rõ có vi phạm hay không, mức độ nào, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy cần lập đoàn kiểm tra để làm rõ.

Trước đó Tiền Phong đưa tin, trên mạng xã hội facebook xuất hiện hình ảnh, thông tin nghi ngờ ông P.T.P. đã không học lớp bồi dưỡng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh mà đi đánh giải "Vũ điệu Pickleball tình yêu U90+" được tổ chức vào ngày 7/9/2025 tại sân bóng thuộc xã Chư Sê, Gia Lai.

Cụ thể, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã có văn bản số 1754 gửi Thường trực các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương về việc tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý xã, phường, đặc khu. Thời gian tổ chức lớp từ ngày 6-8/9/2025. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức bồi dưỡng trực tiếp và trực tuyến với tất cả các điểm cầu xã, phường, đặc khu trên cả nước.

Tuy nhiên, ông P. bị một số người dân phản ánh, nghi ngờ đã không tham gia lớp bồi dưỡng trên, mà đi đánh giải "Vũ điệu Pickleball tình yêu U90+" được tổ chức vào ngày 7/9/2025 tại sân bóng thuộc xã Chư Sê, Gia Lai. Một số hình ảnh được người dân phát tán cho thấy thời điểm tổ chức lớp bồi dưỡng trên trùng với ngày giải "Vũ điệu Pickleball tình yêu U90+" được tổ chức.

Liên quan tới vụ việc này, phóng viên Tiền Phong đã liên hệ nhưng ông P. từ chối trao đổi đồng thời nói “đặt lịch làm việc với Chánh văn phòng của xã”.