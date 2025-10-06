Diễn biến bất ngờ vụ “bể hụi” gây xôn xao ở TP HCM

Ngày 6-10, Công an TP HCM cho biết đang phối hợp với Công an xã Xuân Thới Sơn tiếp nhận trình báo của nhiều người dân liên quan đến đường dây hụi do bà N.T.M.D. (SN 1991) làm chủ.

Trong ngày 6-10, nhiều người đã đến nhà bà D. ở xã Xuân Thới Sơn (TP HCM) yêu cầu bà trả nợ. Để đảm bảo an ninh trật tự, công an đã đến mời những người tố cáo về trụ sở để lắng nghe, ghi nhận.

Nhiều nạn nhân đã nộp đơn tố cáo bà D. đến công an, VKSND kèm theo những chứng cứ liên quan. Các nạn nhân cho biết đã vay tiền, bán xe, bán tài sản để chơi hụi do bà D. đứng ra làm chủ đường dây hụi.

Người dân tụ tập trước nhà bà chủ đường dây hụi ở TP HCM

Nhiều người tập hợp hồ sơ để tố cáo

"Tôi nghe nói bà ấy trình báo rằng bà cũng là nạn nhân của các đường dây hụi khác, bà ấy nói không bỏ trốn mà đang tìm cách khắc phục. Tôi mong rằng công an vào cuộc điều tra làm rõ trách nhiệm" - một nạn nhân bức xúc.

Bước đầu, công an cho biết bà D. làm chủ hụi từ năm 2021 đến nay và hiện tại không có khả năng chi trả. Nhiều ngày trước, những người chơi hụi đã tụ tập tại nhà bà D. để đòi tiền khi nghe thông tin bà "bể hụi".

Làm việc với công an, bà D. không nhớ rõ hiện tại có bao nhiêu hụi viên. Đồng thời bà D. cũng không nhớ số tiền phải trả cho các hụi viên.

Khi được hỏi về phương án thanh toán, bà D. cam kết sẽ thanh lý tài sản hiện có để hoàn trả lại một phần cho các hụi viên, số tiền nợ còn lại sẽ trả lại dần.

"Sau khi nghe tin bà D. bể hụi, nhiều người tụ tập tại nhà bà D. và công an đã nhanh chóng có mặt, mời tất cả những người liên quan về trụ sở ghi nhận vụ việc. Đến nay, đã có 51 người trình báo góp tiền chơi hụi cho bà D. 73 tỉ đồng" - Công an xã Xuân Thới Sơn cho biết.