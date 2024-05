5 thực phẩm màu đỏ là “người bạn tốt” của trái tim, giúp tăng cường miễn dịch trong mùa hè

Khi nhắc tới kiểu thời tiết làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, nhiều người thường nghĩ ngay tới mùa lạnh. Tuy nhiên, trên thực tế là thời tiết mùa hè cũng gây áp lực rất lớn tới tim mạch cũng như hệ miễn dịch. Đó là do tình trạng nắng nóng dễ gây mất nước, nhiệt độ cao làm cho nhịp tim tăng đáng kể và tim phải làm việc nhiều hơn. Chưa kể mùa hè cũng tiềm ẩn nguy cơ sốc nhiệt giống như mùa lạnh và thời tiết cực đoan có thể ảnh hưởng xấu tới trạng thái tinh thần, từ đó không tốt cho hệ tim mạch.

Vì vậy, bồi bổ trái tim và hệ miễn dịch luôn cần được chú trọng hơn vào mùa hè. Muốn làm được điều này, ngoài điều chỉnh lối sống thì bạn còn có thể tận dụng 6 thực phẩm màu đỏ sẵn có vào mùa hè dưới đây:

1. Dưa hấu

Dưa hấu là trái cây nổi tiếng trong giải khát, giải nhiệt mùa hè. Nhưng ít ai biết rằng loại quả này còn là “người bạn tốt” của trái tim và hệ miễn dịch.

Dưa hấu là loại trái cây giải nhiệt quen thuộc, được nhiều người yêu thích trong mùa hè (Ảnh minh họa)

Dưa hấu giàu vitamin A, C, B5 và các khoáng chất như kali, lycopene. Đặc biệt, vitamin C và lycopene có trong dưa hấu là chất chống oxy hóa, có tác dụng bảo vệ cơ thể khỏi tổn thương bởi gốc tự do có lợi cho sức khỏe tim mạch. Hàm lượng lycopene trong quả dưa hấu còn có tác dụng làm giảm huyết áp và giảm mức cholesterol xấu, giúp trái tim khỏe mạnh cũng như kháng viêm, tăng cường miễn dịch.

2. Lựu

Các khoáng chất và vitamin C trong lựu rất tốt trong việc tăng cường miễn dịch, nhất là vào những ngày cơ thể mệt mỏi vì thời tiết nắng nóng. Nước ép từ quả lựu rất giàu acid ellagic, tannin và anthocyanin là những chất chống oxy hóa, giúp cơ thể khỏe mạnh, ngăn ngừa các chứng bệnh về tim mạch.

Đặc biệt, lựu rất hữu ích trong cải thiện sức khỏe mạch máu và trái tim. Các thành phần trong lựu có thể ngăn chặn hoặc làm chậm quá trình tích tụ cholesterol trong động mạch, giảm xơ vữa động mạch và tích tụ huyết khối.

3. Đậu đỏ

Đậu đỏ thường được dùng chế biến những món ăn bồi bổ sức khỏe, giải khát vào mỗi mùa hè. Loại hạt này thậm chí còn là vị thuốc chữa bệnh dạ dày và bồi bổ tim mạch trong y học cổ truyền.

Chất xơ trong đậu đỏ sẽ giúp điều chỉnh hàm lượng cholesterol trong cơ thể ở mức thích hợp, giảm nguy cơ tắc nghẽn mạch máu. Đồng thời, kali trong đậu đỏ còn giúp mạch máu giãn nở, từ đó tăng cường lưu thông máu - giúp mức huyết áp và áp lực tác động lên thành tim giảm bớt. Đậu đỏ cũng giàu khoáng chất và protein thực vật cùng 29 hợp chất chống oxy hóa, nhờ vậy mà ăn đậu đỏ giúp kháng viêm, tăng cường miễn dịch hiệu quả.

4. Anh đào

Nhắc tới trái cây mùa hè màu đỏ tốt cho tim mạch thì không thể bỏ qua anh đào. Chất anthocyanins không chỉ mang lại màu đỏ sẫm đẹp mắt cho quả anh đào mà còn có tác dụng bảo vệ cơ thể chống lại tác hại của các gốc tự do và làm chậm quá trình lão hóa, ổn định huyết áp và tốt cho tim mạch.

Anh đào còn giàu polyphenol có tác dụng chống viêm và bảo vệ tim mạch mạnh mẽ. Hàm lượng vitamin C trong quả anh đào còn giúp huyết áp ổn định, có lợi cho việc cải thiện sức khỏe tim mạch. Loại quả này cũng chứa nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu có khả năng tăng cường khả năng miễn dịch và thúc đẩy sức khỏe não bộ.

5. Ớt chuông đỏ

Ớt chuông đỏ chứa nhiều vitamin A, vitamin C, vitamin B6, vitamin E, folate nhưng lại chứa rất ít calo. Điều này giúp ớt chuông mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như ngăn ngừa ung thư, làm giảm lượng cholesterol xấu và kiểm soát bệnh tiểu đường hiệu quả.

Trong ớt chuông có chứa lycopene, là một trong những carotenoid giúp bảo vệ tim mạch và ngăn ngừa đột quỵ. Đồng thời nó cũng giúp kiểm soát huyết áp và cân bằng cholesterol trong cơ thể. Ngoài ra, ớt chuông đỏ còn giúp tăng cường thị lực, ngăn ngừa bệnh đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng.

6. Cà chua

Cà chua giàu vitamin B6 và folate, những chất này cần thiết để chuyển hóa homocysteine. Hàm lượng homocysteine tồn tại trong cơ thể sẽ dẫn đến sự khởi đầu của đột quỵ và các cơn đau tim. Bên cạnh đó, cà chua cũng giàu chất xơ và chất chống oxy hóa, hỗ trợ giảm cân và giữ cho trái tim khỏe mạnh.

Cà chua chín đỏ được xem là giàu chất chống oxy hóa tốt cho tim mạch và miễn dịch (Ảnh minh họa)

Đặc biệt, cà chua khi chín đỏ được cho là cực kỳ giàu chất lycopene và vitamin C. Đây là hai chất quan trọng trong việc tăng cường miễn dịch và chống oxy hóa, bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh, bao gồm cả nguy cơ ung thư.

Nguồn và ảnh: Sohu, Health 2.0