5 thay đổi trên khuôn mặt “vạch trần” những người thận yếu, ung thư thận dù ít ai để ý

Thận là “bộ lọc” sống của cơ thể, chịu trách nhiệm loại bỏ chất thải, điều hòa khoáng chất, cân bằng nước và sản xuất hormone. Khi thận suy yếu, những chất độc bị ứ đọng lại sẽ không chỉ ảnh hưởng đến bên trong mà còn thể hiện rất rõ ra bên ngoài, đặc biệt là trên khuôn mặt.

Nhiều người chỉ chú ý đến các dấu hiệu như tiểu ít, đau lưng, mệt mỏi, mà không biết gương mặt cũng có thể “tố cáo” tình trạng thận yếu hoặc thậm chí là ung thư thận. Dưới đây là 5 biểu hiện đặc trưng nhất cần lưu ý.

1. Mí mắt sưng húp, nặng nề sau khi ngủ dậy

Nếu mỗi sáng bạn soi gương thấy mí mắt sưng phù dù ngủ đủ giấc, đừng vội nghĩ chỉ do thức khuya. Khi thận suy yếu, quá trình lọc protein bị rò rỉ, làm tích tụ chất lỏng quanh vùng mắt. Đây là dấu hiệu điển hình của tổn thương thận, đặc biệt ở giai đoạn đầu.

Ngoài bệnh thận, mí sưng kéo dài cũng có thể xuất phát từ dị ứng, viêm xoang hoặc thiếu ngủ, nhưng nếu kèm tiểu bọt, mệt mỏi hay phù chân thì rất cần kiểm tra chức năng thận.

Ảnh minh họa

2. Màu mắt và đồng tử thay đổi

Mắt là nơi phản chiếu rõ ràng sức khỏe bên trong. Khi lòng trắng mắt ngả vàng hoặc sẫm màu, đó có thể là dấu hiệu gan và thận đang gặp vấn đề trong việc lọc độc tố. Mắt xỉn, thiếu sức sống hay mờ thoáng qua cũng phản ánh tuần hoàn máu kém do thận suy. Nếu tình trạng này kéo dài, người bệnh nên tầm soát chức năng gan thận, bởi nhiều trường hợp ung thư thận giai đoạn đầu chỉ được phát hiện qua thay đổi nhỏ ở mắt.

3. Đầu mũi sưng đỏ, nổi mụn lạ

Mũi là vùng da phản ứng nhanh với các rối loạn bên trong cơ thể. Khi thận không loại bỏ kịp natri và độc tố, chúng tích tụ lại gây sưng đỏ hoặc mọc mụn ở đầu mũi. Nếu ăn nhiều đồ cay nóng, chiên rán hay uống rượu bia, tình trạng này càng nặng hơn.

Ngoài dấu hiệu của bệnh thận, đầu mũi sưng cũng có thể liên quan tới gan nhiễm mỡ hoặc rối loạn hormone. Tuy nhiên, khi kèm theo sạm da và mệt mỏi, khả năng thận tổn thương là rất cao.

4. Quầng thâm mắt đậm và bọng mắt ngày càng lớn

Quầng thâm mắt thường bị nhầm là do thiếu ngủ, nhưng thực tế, thận yếu cũng khiến vùng dưới mắt trở nên sạm, trũng và phù nhẹ. Khi khả năng lọc máu giảm, độc tố tích tụ trong mạch máu và mô da, làm da quanh mắt thâm sạm và mất đàn hồi. Ngoài thận, nguyên nhân này còn có thể xuất phát từ stress, thiếu sắt hoặc mất ngủ kinh niên, nhưng nếu thâm mắt đi kèm phù mặt hoặc tiểu ít, đó là tín hiệu cảnh báo đáng lo.

5. Môi thâm và khô sạm bất thường

Ảnh minh họa

Người khỏe mạnh thường có môi hồng tự nhiên. Nếu môi ngày càng thâm đen, khô và nhợt nhạt, đó có thể là dấu hiệu thận đang suy yếu. Khi thận không lọc máu hiệu quả, lượng tế bào hồng cầu giảm, máu lưu thông kém khiến môi mất sắc. Ngoài ra, tăng sắc tố melanin do rối loạn hormone cũng khiến môi sạm hơn.

Tuy môi thâm còn có thể do hút thuốc hay thiếu vitamin B12, nhưng nếu đi kèm mệt mỏi, da vàng và phù hoặc bất thường khi tiểu thì hãy đi kiểm tra thận sớm.

Cần nhớ, những thay đổi trên khuôn mặt dù rất quan trọng, hữu ích để phát hiện sớm tổn thương thận nhưng chúng không phải các triệu chứng đặc hiệu - bệnh nhân nào cũng gặp. Người bị bệnh thận hoặc ung thư thận thường có các triệu chứng phổ biến hơn như: tiểu bất thường, có bọt hoặc máu trong nước tiểu, đau âm ỉ vùng thắt lưng, phù mặt và chân, sụt cân hoặc mệt mỏi kéo dài không rõ nguyên nhân. Nếu những biểu hiện này xuất hiện cùng lúc, phải đi khám thận càng sớm cành tốt.

Nguồn và ảnh: Aboluowang, MSN