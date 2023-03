5 sản phẩm giúp ngừa lão hóa da hiệu quả cho chị em ngoài 30 tuổi

Bước qua tuổi 25, khả năng tái tạo của làn da sẽ bắt đầu suy giảm. Cùng với đó, collagen - loại protein giúp duy trì độ săn chắc của làn da - cũng giảm dần và khiến các dấu hiệu lão hóa hiển thị rõ ràng. Lúc này bạn có thể nhận thấy làn da dần mất đi vẻ săn chắc, căng mọng, các vết thâm nám, tàn nhang cùng với nhiều dấu hiệu lão hóa khác sẽ hiển hiện và rất khó để cải thiện. Vì vậy, ngay từ lúc này, bạn cần chăm sóc làn da kỹ càng để ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa từ trong trứng nước. Dưới đây là 5 món skincare ngừa lão hóa quan trọng mà những cô nàng ngoài 25 không thể bỏ qua.

1. Tẩy da chết hóa học

Bên cạnh công dụng loại bỏ lớp tế bào chết già nua, thô sần; các sản phẩm tẩy da chết hóa học còn giúp thúc đẩy sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, duy trì làn da sáng khỏe.

Ngoài ra, tẩy da chết hóa học còn có khả năng làm sạch sâu, giảm thiểu mụn, cải thiện làn da từ bên trong mà không gây xước da như khi dùng các sản phẩm tẩy da chết vật lý.

Sản phẩm gợi ý:

Nước thanh tẩy làm sạch thoáng, loại bỏ ô nhiễm bụi bẩn Clinique Clarifying Lotion Twice A Day Exfoliator

2. Rửa mặt và tẩy trang

Khi chúng ta lớn tuổi, làn da sẽ khô và nhạy cảm hơn, do đó bạn càng cần chú trọng đến việc chăm sóc da, đặc biệt là việc làm sạch. Khi làn da được làm sạch kỹ càng, da sẽ sạch khỏe, hạn chế lên mụn hay xỉn màu da. Với bước làm sạch vào buổi tối, bạn cần kết hợp tẩy trang và rửa mặt. 2 bước này sẽ giúp loại bỏ bụi bẩn, cặn bã makeup, trả lại làn da sạch khỏe và dễ hấp thụ dưỡng chất.

Sản phẩm gợi ý:

Sữa rửa mặt Nature Republic Soothing & Moisture Aloe Vera Foam Cleanser chứa chiết xuất nha đam hữu cơ Californiagiúp làm sạch và bổ sung độ ẩm cho làn da

Kem tẩy trang Nature Republic Soothing & Moisture Aloe Vera Cleansing Gel Cream nhẹ nhàng loại bỏ lớp trang điểm, tạp chất và bã nhờn; giữ ẩm và làm dịu da không bị khô căng sau khi tẩy trang

3. Serum vitamin C vào buổi sáng

Đốm nâu, thâm nám và da lão hóa là những vấn đề có thể thấy rõ ở làn da cuối độ tuổi 20. Để giải quyết những rắc rối này, bạn cần sử dụng vitamin C vào buổi sáng. Vitamin C sẽ giúp làm sáng da, giảm thiểu đốm nâu, thâm sạm. Khả năng chống oxy hóa trong vitamin C còn giúp kem chống nắng hoạt động hiệu quả hơn.

Sản phẩm gợi ý:

Serum dưỡng sáng và làm mờ thâm sạm Laneige Radian-C Spot Serum

Nơi mua: Laneige ; Giá: 750k

4. Retinol vào buổi tối

Bên cạnh việc dùng serum vitamin C vào buổi sáng, bạn cũng đừng quên dùng retinol vào buổi tối. Retinol giúp thúc đẩy tái tạo tế bào, giảm thiểu mụn và nếp nhăn, ngoài ra, hoạt chất này còn giúp thúc đẩy sản sinh collagen và duy trì làn da tươi trẻ.

Sản phẩm gợi ý:

Serum tái tạo da và giúp da săn chắc đàn hồi và rạng rỡ Kiehl's Retinol Micro-Dose chứa Retinol nguyên chất thế hệ mới cùng công nghệ đột phá, kết hợp với Niacinamide, Peptides và Ceramides

5. Kem chống nắng

Ánh nắng chính là kẻ thù quan trọng của làn da, khiến da đen sạm, lão hóa nhanh chóng. Kể cả khi bạn làm việc trong nhà thì tia UV vẫn có thể xuyên qua rèm cửa, cửa kính và tác động lên da. Do đó, bạn cần đều đặn bôi kem chống nắng hàng ngày để bảo vệ da.

Sản phẩm gợi ý: